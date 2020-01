Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f89d68b-6c71-4ef5-904b-0e47d5c1b2cb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándor arany-, öccse, Liu Shaoang pedig ezüstérmet nyert 500 méteren a rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság szombati versenynapján, a debreceni Főnix Csarnokban.","shortLead":"Liu Shaolin Sándor arany-, öccse, Liu Shaoang pedig ezüstérmet nyert 500 méteren a rövidpályás gyorskorcsolya...","id":"20200125_Ujabb_arany_de_most_az_ezust_is_megvan_a_Liufiverektol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f89d68b-6c71-4ef5-904b-0e47d5c1b2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd81511-0020-4def-9444-5ce09aa56f59","keywords":null,"link":"/sport/20200125_Ujabb_arany_de_most_az_ezust_is_megvan_a_Liufiverektol","timestamp":"2020. január. 25. 17:14","title":"Újabb arany, de most az ezüst is megvan a Liu-fivérektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hónapra elég ételt bespájzolt az egyik Vuhanban ragadt magyar, utcára nem szívesen megy, ahogy senki más sem. A külügy hat magyarról tud, akik a lezárt tartományban ragadtak, közülük csak egy akar visszatérni Magyarországra.

","shortLead":"Egy hónapra elég ételt bespájzolt az egyik Vuhanban ragadt magyar, utcára nem szívesen megy, ahogy senki más sem...","id":"20200126_Az_egyik_vuhani_magyar_elmeselte_milyen_a_koronaviruskatasztrofaban_elni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc70fc8b-7514-4222-8ef6-7461d058458d","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Az_egyik_vuhani_magyar_elmeselte_milyen_a_koronaviruskatasztrofaban_elni","timestamp":"2020. január. 26. 18:35","title":"Az egyik vuhani magyar elmesélte, milyen a koronavírus-katasztrófában élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6574c29e-ad1a-4773-93b5-a354d1b6c28c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nem tudni, mikor támadnának és honnan jönnének, mindenesetre az Egészségügyi Világszervezet iránymutatásával a szakértők igyekeznek felkészülni akár természetes, akár emberkéz alkotta új kórokozók megjelenésére. ","shortLead":"Nem tudni, mikor támadnának és honnan jönnének, mindenesetre az Egészségügyi Világszervezet iránymutatásával...","id":"20200125_koronavirus_X_disease_Global_Virome_Projekt_who_Clade_X_pandemia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6574c29e-ad1a-4773-93b5-a354d1b6c28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3719c7-c10a-4d67-84a4-af38a08bab16","keywords":null,"link":"/360/20200125_koronavirus_X_disease_Global_Virome_Projekt_who_Clade_X_pandemia","timestamp":"2020. január. 26. 11:00","title":"A koronavírusból is nagy baj lehet, de az „X betegség“ meg nagyobb fenyegetés lenne ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az eddigi polgármestert, Gáspár Károlyt választották meg újból a település vezetőjének vasárnap a Zala megyei Pötrétén, ahol azért tartottak időközi választást, mert október 13-án bírósági döntést követően szavazategyenlőség alakult ki.

","shortLead":"Az eddigi polgármestert, Gáspár Károlyt választották meg újból a település vezetőjének vasárnap a Zala megyei Pötrétén...","id":"20200126_Tiz_szavazattal_nyert_az_egyik_polgarmesterjelolt_Potreten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357d5a74-7437-479e-bc49-a66056f7b8f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Tiz_szavazattal_nyert_az_egyik_polgarmesterjelolt_Potreten","timestamp":"2020. január. 26. 20:20","title":"Tíz szavazattal nyert az egyik polgármester-jelölt Pötrétén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c965127-cffc-4b53-8b08-2d671b0841a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül másodjára történik olyan változtatás a Google keresőben, ami első ránézésre inkább zavarhatja, mintsem segíti majd a felhasználókat. Ezúttal a szponzorált linkek miatt kaphatják fel sokan a vizet. ","shortLead":"Rövid időn belül másodjára történik olyan változtatás a Google keresőben, ami első ránézésre inkább zavarhatja, mintsem...","id":"20200127_google_kereso_reklam_szponzoralt_link_hirdetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c965127-cffc-4b53-8b08-2d671b0841a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7410437-b213-47f8-8e97-045f6080bad6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_google_kereso_reklam_szponzoralt_link_hirdetes","timestamp":"2020. január. 27. 08:03","title":"Bekerült egy igen nagy kellemetlenség a Google keresőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a86090b-336c-4d08-aa43-4486f07a546e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A HVG fotósa is nyert a 38. Magyar Sajtófotó Pályázaton.","shortLead":"A HVG fotósa is nyert a 38. Magyar Sajtófotó Pályázaton.","id":"20200127_magyar_sajtofoto_palyazat2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a86090b-336c-4d08-aa43-4486f07a546e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f212386e-1f82-4774-b4c1-e130ec70a15b","keywords":null,"link":"/elet/20200127_magyar_sajtofoto_palyazat2020","timestamp":"2020. január. 27. 14:10","title":"Ákos haja égnek mered, egymást nyalogató punkok és a Hableány-tragédia – ezek voltak 2019 legjobb magyar sajtófotói ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rossz idővel indul a hét.","shortLead":"Rossz idővel indul a hét.","id":"20200127_Onos_eso_es_kod_miatt_adtak_ki_orszagos_figyelmeztetest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd82d00e-503b-4b05-935b-d7255ae7ab5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_Onos_eso_es_kod_miatt_adtak_ki_orszagos_figyelmeztetest","timestamp":"2020. január. 27. 05:35","title":"Ónos eső és köd miatt adtak ki országos figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András mellett kampányol a zenész.","shortLead":"Dézsi Csaba András mellett kampányol a zenész.","id":"20200126_Lovasi_Andras_kiallt_a_gyori_fideszes_jelolt_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb4dd404-ddf0-4892-b9c1-e196e8ad94b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Lovasi_Andras_kiallt_a_gyori_fideszes_jelolt_mellett","timestamp":"2020. január. 26. 11:56","title":"Lovasi András kiállt a győri fideszes jelölt mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]