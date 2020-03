Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"785ec7b0-9b05-47e5-973d-dc98b2bb28d9","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A vásárlói igények nyomán rohamosan terjed az online élelmiszer-kiskereskedelem, pedig egy webshop több munkaerőt és eszközt igényel, mint egy fizikai üzlet.","shortLead":"A vásárlói igények nyomán rohamosan terjed az online élelmiszer-kiskereskedelem, pedig egy webshop több munkaerőt és...","id":"202010__online_kiskereskedelem__hazhoz_szallitas__munkaerohiany__tesznek_akozert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=785ec7b0-9b05-47e5-973d-dc98b2bb28d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78897d1-a10d-491b-a337-1502b0b189cd","keywords":null,"link":"/360/202010__online_kiskereskedelem__hazhoz_szallitas__munkaerohiany__tesznek_akozert","timestamp":"2020. március. 09. 07:00","title":"Már tejet és kenyeret is egyre inkább a neten vásárolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutya bosszantotta a gazdáját, végül az egyik ismerőse ütötte agyon és ásta el.","shortLead":"A kutya bosszantotta a gazdáját, végül az egyik ismerőse ütötte agyon és ásta el.","id":"20200309_Ket_kilo_krumpliert_es_csirkehusert_olette_meg_a_kutyajat_egy_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3930f66-7a1e-4f88-a32e-98a9adcdd67e","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Ket_kilo_krumpliert_es_csirkehusert_olette_meg_a_kutyajat_egy_no","timestamp":"2020. március. 09. 14:58","title":"Krumplival és csirkehússal fizetett egy nő, hogy verjék agyon a kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha valaki azt hitte volna, hogy véletlen, az tévedett. Nemsokára jön a párt TikTok-oldala. ","shortLead":"Ha valaki azt hitte volna, hogy véletlen, az tévedett. Nemsokára jön a párt TikTok-oldala. ","id":"20200308_Szanyi_tudatos_az_ISZOM","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a5efb5-a59b-428b-a183-6222f7f5230e","keywords":null,"link":"/itthon/20200308_Szanyi_tudatos_az_ISZOM","timestamp":"2020. március. 08. 14:40","title":"Szanyi Tibor: Tudatos az ISZOM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4dab45-4ac8-41ad-9dc1-058223e3d8cf","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kormány döntése értelmében a koronavírus-járvánnyal érintett észak-olasz városokból érkező járatok nem szállhatnak le a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren.\r

","shortLead":"A kormány döntése értelmében a koronavírus-járvánnyal érintett észak-olasz városokból érkező járatok nem szállhatnak le...","id":"20200308_koronavirus_jarvany_eszak_olaszorszag_repulojarat_ferihegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d4dab45-4ac8-41ad-9dc1-058223e3d8cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6a8e05-9204-459e-830c-bd9b02a67da4","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_koronavirus_jarvany_eszak_olaszorszag_repulojarat_ferihegy","timestamp":"2020. március. 08. 19:04","title":"Nem fogadják az Észak-Olaszországból érkező gépeket Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársasággal április 3-ig nem lehet Olaszországba utazni.","shortLead":"A légitársasággal április 3-ig nem lehet Olaszországba utazni.","id":"20200310_A_Wizz_Air_felfuggesztette_az_osszes_olaszorszagi_es_izraeli_jaratat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b332b29c-a506-4c38-bafa-9f924407e205","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_A_Wizz_Air_felfuggesztette_az_osszes_olaszorszagi_es_izraeli_jaratat","timestamp":"2020. március. 10. 10:59","title":"Felfüggesztette az összes olaszországi és izraeli járatát a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A listán 86-an szerepelnek.","shortLead":"A listán 86-an szerepelnek.","id":"20200309_Biro_Ica_es_Berki_Krisztian_a_NAV_legnagyobb_adotartozoi_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13fc08e7-6a9c-4f48-9058-e58759f6bad3","keywords":null,"link":"/kkv/20200309_Biro_Ica_es_Berki_Krisztian_a_NAV_legnagyobb_adotartozoi_kozott","timestamp":"2020. március. 09. 10:01","title":"Bíró Ica és Berki Krisztián a NAV legnagyobb adótartozói között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M1-es autópályán egy utoléréses baleset miatt van lezárás, az M6-oson pedig négyes karambol történt.","shortLead":"Az M1-es autópályán egy utoléréses baleset miatt van lezárás, az M6-oson pedig négyes karambol történt.","id":"20200309_Ket_kamion_utkozese_miatt_lezartak_az_M1es_autopalyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8864ac14-5ad8-45bb-845a-c60165bd1a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82caad18-0d4d-4705-b69f-1fda79cc3325","keywords":null,"link":"/cegauto/20200309_Ket_kamion_utkozese_miatt_lezartak_az_M1es_autopalyat","timestamp":"2020. március. 09. 07:37","title":"Két kamion ütközése miatt lezárták az M1-es autópályát, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3361b53e-8837-4808-bef0-e75634812980","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hszi Csin-ping egészségügyi dolgozókkal is találkozott a városban, ahonnan a koronavírus indult.","shortLead":"Hszi Csin-ping egészségügyi dolgozókkal is találkozott a városban, ahonnan a koronavírus indult.","id":"20200310_vuhan_koronavirus_hszi_csin_ping","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3361b53e-8837-4808-bef0-e75634812980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa3de89-15bf-45d8-a7bd-324bb6f70d6f","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_vuhan_koronavirus_hszi_csin_ping","timestamp":"2020. március. 10. 07:28","title":"Vuhanba látogatott a kínai elnök, ez többek szerint jó jel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]