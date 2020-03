A tartós cikkek, a liszt, az olaj, a cukor fogy továbbra is leginkább, de van, aki a sörre és a borra esküszik. A patikákban általános a hiány maszkból, fertőtlenítőből, és lassan a gyógyszertári alkohol is elfogy. Az üzletek nem győzik hangsúlyozni, feleslegesen senki ne halmozzon fel semmit.

Veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus miatt. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egyebek között

beutazási tilalmat,

határellenőrzést,

az állami egyetemek bezárását,

a Határtalanul program elhalasztását jelentette be az operatív törzs szerdai tájékoztatóján.

Ezen kívül tilos

a diákoknak külföldre utazni,

a legalább 100 fős beltéri és az 500 fős kültéri rendezvényeket megtartani.

Bezárnak a mozik, a színházak. A miniszter a hvg.hu kérdésére azt mondta, a tiltás a bevásárlóközpontokra nem vonatkozik. Úgy fogalmazott, a létfenntartáshoz szükséges, hogy az emberek be tudjanak vásárolni. Hozzátette, hogy az intézkedések az áruszállítást sem érintik.

© Reviczky Zsolt

Nemrégiben írtunk arról, hogy Magyarországon nem csitul a járványt övező vásárlási pánik. Beszámoltunk olyan magyar családról, ahol hatszáz darab zsemlét vásároltak, majd azokat kettesével lefagyasztották. Úgy számoltak, hogy ha minden nap csak kettőt esznek meg, akkor is háromszáz napra elég a készlet. Más felvette a legmagasabb összegű szabad felhasználású személyi kölcsönt, hogy tekintettel a koronavírusra, „rendesen” be tudjon vásárolni. Volt, aki csaknem százezer forintot hagyott az egyik fővárosi drogériában, kézmosókat, kézfertőtlenítőket vett. És ismerünk olyat is, aki több százezer forintot költött húsfélékre és mellé egy ipari fagyasztóra – biztos, ami biztos.

Ma újra elmentünk a boltokba, a patikákba és a drogériákba, hogy megnézzük, alábbhagyott-e már a vásárlási láz. Azt tapasztaltuk, hogy az emberek továbbra sem törődnek a kéréssel, ne halmozzanak fel otthonaikban feleslegesen sok élelmiszert.

Konzervtől az alkoholig mindent visznek az emberek

Egy óbudai bevásárlóközpontban már nem sokkal délelőtt tíz óra után egymást lökdösték az emberek, a bolt tele volt vásárlókkal. Szinte nem is láttunk olyan bevásárlókocsit, amelyben ne lett volna vécépapír, tisztítószer és szalámi. A liszt és a cukor továbbra is slágertermékek.

© hvg.hu

Találtunk olyan Tescót, ahol a konzerveket vették, mint a cukrot. Ennél többet csak borból adtak el. Egy kisebb üzletben az eladó munkatársunknak azt mondta, nincs készlethiány, a polcok sem üresek, ami feltűnt neki az az, hogy

a sör fogy igazán.

Máshol a szappant keresték, illetve a lisztet, az olajat és a cukrot. Azt láttuk, hogy kevés volt durumtésztából, extrudált kenyérből, sűrített paradicsomkonzervből, rizsből és tejből.

A drogériákban szintén a vécépapírt és a tisztítószereket keresték az emberek. Volt, ahol üresen maradtak a polcok. Az egyik budapesti bevásárlóközpontban lévő Rossmann eladója a hvg.hu-nak azt mondta, legutóbb harminc flakon kézfertőtlenítőt kaptak,

amint kiraktam, egyetlenegy vásárló fogta és megvette az összeset.

Elmondása szerint vitaminokból is érezhetően több fogy, mint máskor.

A postákon ma nagyjából ugyanannyian voltak ügyet intézni, mint a veszélyhelyzet kihirdetése előtt, és értesülésünk szerint nem érkezik kevesebb csomag Kínából a járvány kitörése előtti időszakhoz képest.

© MTI / Szigetváry Zsolt

Ha jön, maximum 50 darab, ami azonnal elfogy.

A patikákban – akárcsak a boltokban – ezúttal is kígyóztak a sorok. Ott ártunkkor azt tapasztaltuk, hogy általánosnak mondható a hiány kézfertőtlenítőből, maszkból, ezeket minden nap keresik az emberek. A patikus azt mondta, folyamatosan rendelnek, van, hogy kapnak, van, hogy nem.

Szerinte azért nincs a múlt hét közepe óta se fertőtlenítő, se maszk, mert az emberek 3 hónapnyi mennyiséget vesznek meg előre. Ebben a gyógyszertárban lehet viszont a WHO ajánlása alapján kevert kézfertőtlenítőt kapni, csakhogy ezt is nagyon viszik,

ha ez sem lesz, nem tudom, mit adunk az embereknek

– mondta a gyógyszerész, hozzátéve, hogy a kézfertőtlenítőn kívül rengeteg immunerősítő, C- és multivitamin fogy. Tapasztalata szerint az embereken eluralkodott a pánik, több hónapra való gyógyszert vásárolnak össze.

© hvg.hu

Egy másik patikus arról tájékoztatott, hogy egyetlen nap alatt 11 kilónyi 96 százalékos alkoholt használt fel gyógyszertári kézfertőtlenítőhöz, és ő úgy tapasztalta, hogy már az alkohol is hiánycikk. Kollégája is azt mondta, két nagykerrel is kapcsolatban vannak, de előfordul, hogy még így sem tudják a szükséges készletmennyiséget biztosítani. Volt rá példa, hogy tíz kézfertőtlenítőt rendeltek, és csak kettőt kaptak. Elmondása szerint ez azért van így, mert a nagykerek igyekeznek szétosztani a patikák között a rendelkezésre álló készleteket. Mint mondta, egy hónapja még a kínaiak kezdték el felvásárolni a fertőtlenítőkészleteket,

volt, aki vett 100-at, majd visszament, hogy a barátnőjének is kérne még, erre azt mondtam, adjon neki abból a 100-ból, amit az imént vásárolt.

A forgalom is nagyobb a gyógyszertárban, csak ebbe a patikába a napi átlagos kétszáz vevő helyett több mint a duplája megy be egy nap.

Kaszálnak a boltok

Kerestük a Tescót, az Auchant és a Spart is, hogy megtudjuk,

számítanak-e arra, hogy megnő az igény a házhoz szállítás iránt,

erre való tekintettel tervezik-e a dolgozók átcsoportosítását.

Egyik üzletlánctól sem érkezett válasz. Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára viszont azt közölte, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a történéseket, kapcsolatban vannak a kormánnyal, a hatóságokkal és a beszállítókkal. A főtitkár tájékoztatása szerint az üzletek mindent megtesznek azért, hogy a megnövekedett keresletet kezelni tudják. „Azonban néhány esetben előfordulhat, hogy egy-egy rövidebb időszakban, egy-egy áruházban egyes élelmiszer termékkörök kitöltési üteme nem tudja azonnal lekövetni a megnövekedett keresletet (az árupótlás természetes időigénye miatt)”. A boltok továbbra is azt javasolják, hogy a lakosság ne halmozzon fel otthonában feleslegesen sok élelmiszert.

A Nielsen piackutató cég a napokban hozta nyilvánosságra az áruházak eredményeit abból az időszakból, amikor elkezdődött a magyarországi vásárlási láz. A közleményből kiderül, hogy 2020. február 24-e és március 1-je között

25 százalékkal nőtt a nemzetközi kiskereskedelmi láncok forgalma,

az átlagosnál nagyobb volt a kereslet a tisztítószerek és a tartós élelmiszerek iránt,

tisztálkodási és higiéniai termékekből 142, fertőtlenítőszerből 91, vitaminokból 108 százalékkal adtak el többet a tervezettnél.

A cég szerint ez azt jelzi, hogy az emberek elhúzódó járványra készülnek.