Későn kapcsolt, aki hétfő délután gondolkodott el azon, hogyan eddzen komolyabban otthon, ha a terembe most nem szívesen jár: egy soroksári sportáruházban több sportszer estére elfogyott, hiába kecsegtetett mással a napközbeni netes keresgélés. Keddtől viszont már esélyünk sincs az esti vásárlásra: az élelmiszerboltokat, dohányboltokat, drogériákat és gyógyszertárakat leszámítva mindennek be kell zárnia délután háromtól.

Ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be a Parlamentben hétfő délelőtt, a vonatkozó rendelet este meg is jelent. Az elmúlt napokban a boltokat járva azt tapasztaltuk, a friss húsokat villámgyorsan elkapkodják (annyira, hogy már raktáron sem volt), de több helyen nem tudják elég gyorsan tölteni a tartós élelmiszerek polcait ahhoz, hogy a betérő vásárlót ne kongó üresség fogadná.

Az egyik budai bevásárlóközpontban lévő élelmiszerüzletben kora délután is ezt tapasztaltuk: nem találtunk lisztet, tojást, tejet és krumplit, de az eladók szerint nem arról van szó, hogy kiürültek volna a készletek, egyszerűen nem tudják elég gyorsan feltölteni a polcokat. Az élelmiszerboltban nagy volt a zsúfoltság, hosszú sorok álltak a kasszákig, a pénztárosok és árufeltöltők maszkban és kesztyűben dolgoztak.

© Kacskovics Mihály Béla

A bevásárlóközpont felső emeletei viszont kongtak az ürességtől - állítólag ez napok óta így van -, az eladók közül többen óriási forgalomcsökkenésre panaszkodtak. A felsőbb szinteken nem láttunk maszkot viselő alkalmazottakat, gumikesztyű viszont volt rajtuk. (A Tesco, a Rossmann és a Magyar Posta új szabályokat hozott, erről itt írtunk részletesen.)

A normál időben forgalmas Széll Kálmán téren is jóval kevesebb ember volt délután, úgy tűnt, mindenki siet valahová. A közeli gyógyszertár előtt állt csak hosszú sor, a sorbanállók kézfertőtlenítőt, maszkot és C-vitamint akartak venni, azonban valószínűleg nem jártak szerencsével: a maszk és a gél is hiánycikk. Több patikában azt mondták, szívesen készítenének ők maguk fertőtlenítőt, de az alapanyag is hiánycikk.

© Kacskovics Mihály Béla

A Jászai Mari tér környékén is sokan várakoztak a gyógyszertárak előtt, miután csak annyian mehettek be, amennyi gyógyszerkiadóhely működött. Erről figyelmeztetést is kiragasztottak, ahogy arról is, hogy szájmaszk nincs.

© Kabai Fanni

A Jászai Mari téri vegabárnál viszont nem volt sor, az étterem egyik munkatársa elárulta, múlt péntek óta kevesebb étellel készülnek, de még így is rajtuk marad a lefőzött ételek jelentős része. Azt ottjártunkkor még nem tudták megmondani, hogy a kötelező délutáni zárás után mi lesz. Egy thai étteremben minden azon múlik, el tudják-e intézni a házhoz szállítást vagy sem: ha nem, akkor be kell zárniuk.

A Deák tér egyik kávézójában azt mondták, noha a rendelet teljesen új helyzetet teremt, valamilyen szinten számoltak vele. Az elmúlt időszakban egyszer már megváltoztatták a nyitvatartást: később kezdtek és korábban zártak. Ezt kell most újból átvariálni. A közeli gyorsétteremben a forgalom eddig is látványosan csökkent, több alkalmazott már így is a munkáját féltette, de más helyen is ugyanerre panaszkodtak.