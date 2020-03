Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, leáll a Jóban Rosszban forgatása. ","shortLead":"Úgy tűnik, leáll a Jóban Rosszban forgatása. ","id":"20200317_TV2_musor_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ec672a-66ae-49d0-8a6e-e2b3ebd4fe11","keywords":null,"link":"/kultura/20200317_TV2_musor_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 17:15","title":"A TV2 műsorait is érinti a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első körben csak a közepes hatótávolságú ID.3-at lehet majd hazavezetni.","shortLead":"Első körben csak a közepes hatótávolságú ID.3-at lehet majd hazavezetni.","id":"20200317_bearaztak_az_elso_uj_villany_volkswagent_id3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771a82d2-9b7b-48a5-a4de-27087fcf1313","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_bearaztak_az_elso_uj_villany_volkswagent_id3","timestamp":"2020. március. 17. 06:41","title":"Beárazták az első új villany Volkswagent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f522ee-020e-4cc1-8e3a-3b1b531eccb3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ukrajna lezárta a vasúti határállomást Záhonynál.","shortLead":"Ukrajna lezárta a vasúti határállomást Záhonynál.","id":"20200317_Leallt_a_vasuti_szemelyszallitas_az_osztrak_es_az_ukran_hataron_at","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19f522ee-020e-4cc1-8e3a-3b1b531eccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d1d80f-786f-4dfc-8a76-6f94bd668e5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_Leallt_a_vasuti_szemelyszallitas_az_osztrak_es_az_ukran_hataron_at","timestamp":"2020. március. 17. 08:54","title":"Leállt a vasúti személyszállítás az ukrán határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkavállalók a leállás ideje alatt is kapnak bért, szabadságon lesznek.","shortLead":"A munkavállalók a leállás ideje alatt is kapnak bért, szabadságon lesznek.","id":"20200319_denso_magyarorszag_kft_fehervar_leallas_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61512058-a6ab-42a5-91f5-765378c45a74","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_denso_magyarorszag_kft_fehervar_leallas_jarvany","timestamp":"2020. március. 19. 05:01","title":"A Denso fehérvári üzeme is leáll a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoftnál van ok az ünneplésre: már egymilliárd felhasználónál tart a legfrissebb oprendszer, a Windows 10.","shortLead":"A Microsoftnál van ok az ünneplésre: már egymilliárd felhasználónál tart a legfrissebb oprendszer, a Windows 10.","id":"20200317_microsoft_windows_10_oprendszer_frissites_windows_7","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e726839-8e3e-42fb-91db-5e3d3f3b8243","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_microsoft_windows_10_oprendszer_frissites_windows_7","timestamp":"2020. március. 17. 17:03","title":"Átlépte az egymilliárdos álomhatárt a Windows 10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce99b00-8c26-48b0-84b8-a21a0b31db8f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Blaise Matuidival együtt már tizenegy Serie A-játékos fertőződött meg.\r

","shortLead":"Blaise Matuidival együtt már tizenegy Serie A-játékos fertőződött meg.\r

","id":"20200317_Ujabb_Juventusjatekos_kapta_el_a_koronavirust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ce99b00-8c26-48b0-84b8-a21a0b31db8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3660254-9ea4-40c8-a152-079eed3cf5ba","keywords":null,"link":"/sport/20200317_Ujabb_Juventusjatekos_kapta_el_a_koronavirust","timestamp":"2020. március. 17. 21:15","title":"Újabb Juventus-játékos kapta el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Azt már eddig is sejtették a tudósok, hogy a Föld geometriájában bekövetkező változásnak köze lehet a jégkorszakok változásának. Most egy lépéssel közelebb kerültek a feltételezés igazolásához.","shortLead":"Azt már eddig is sejtették a tudósok, hogy a Föld geometriájában bekövetkező változásnak köze lehet a jégkorszakok...","id":"20200317_jegkorszak_fold_kutatas_fold_tengelye_interglacialis_idoszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2697ecdd-4a41-47a2-a3bc-47d86e8ddfea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_jegkorszak_fold_kutatas_fold_tengelye_interglacialis_idoszak","timestamp":"2020. március. 17. 11:33","title":"Megfejtették a tudósok, mi vethetett véget a jégkorszakoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hozzátartozóknak és hivatalos újságírói megkeresésre sem árulják el, hol feküdt a beteg, ahogy a kórházi személyzetnek sincs pontos információja erről. ","shortLead":"A hozzátartozóknak és hivatalos újságírói megkeresésre sem árulják el, hol feküdt a beteg, ahogy a kórházi...","id":"20200317_Hallgat_a_Jahn_Ferenc_Korhaz_a_koronavirusban_meghalt_ferfirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62d9a296-fa75-4945-a61c-2e89ffa8847e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f47543bd-a864-460b-9906-76d290fe6ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Hallgat_a_Jahn_Ferenc_Korhaz_a_koronavirusban_meghalt_ferfirol","timestamp":"2020. március. 17. 16:13","title":"Hallgat a Jahn Ferenc kórház a koronavírusban meghalt férfiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]