[{"available":true,"c_guid":"76c0c232-3bdd-4d9c-b926-3480ca37bb8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt irtózatos mértékben nőtt a legfertőzöttebb olasz régióban a vírusosok halálozási aránya.","shortLead":"Egy nap alatt irtózatos mértékben nőtt a legfertőzöttebb olasz régióban a vírusosok halálozási aránya.","id":"20200321_Egyedul_Lombardiaban_546_ujabb_halalos_aldozatot_szedett_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76c0c232-3bdd-4d9c-b926-3480ca37bb8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a27d978-1030-4fac-8abf-9ac20e5dcc41","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Egyedul_Lombardiaban_546_ujabb_halalos_aldozatot_szedett_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 21. 17:25","title":"Egyedül Lombardiában 546 újabb halálos áldozatot szedett a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991aad1a-a3b4-489e-b9e5-f376572c1ebd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ötvenkét darab, nehéz terepen is használható autót kapnak határvédelmi feladatokra. ","shortLead":"Ötvenkét darab, nehéz terepen is használható autót kapnak határvédelmi feladatokra. ","id":"20200320_52_darab_Toyota_terepjarot_kaptak_a_rendorok_hatarvedelemre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=991aad1a-a3b4-489e-b9e5-f376572c1ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3d3508-22bf-45d1-9224-036513324c19","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_52_darab_Toyota_terepjarot_kaptak_a_rendorok_hatarvedelemre","timestamp":"2020. március. 20. 17:28","title":"Toyota terepjárókkal fogják védeni a határt a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369c1120-3dc8-47f5-8b7b-c52e2391073a","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A pénteken közölt két elhunytról Müller Cecília azt mondta, a koronavírus-fertőzés mellett egyéb krónikus betegségeik is voltak.","shortLead":"A pénteken közölt két elhunytról Müller Cecília azt mondta, a koronavírus-fertőzés mellett egyéb krónikus betegségeik...","id":"20200320_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_penteki_tajekoztatoja__percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=369c1120-3dc8-47f5-8b7b-c52e2391073a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b8dabe-2f85-4906-b083-c296805a4580","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_penteki_tajekoztatoja__percrol_percre","timestamp":"2020. március. 20. 15:03","title":"Figyelmeztet az Operatív Törzs: A sajtó munkatársai gondolják át, mikor hová mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276a133f-586d-415c-9489-e03f773ef1c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szerint Eszenyi Enikő jól döntött, hogy lemondott, ugyanakkor hiányolja a bocsánatkérést. Szerinte a nyilvánosságra került történetek miatt elindított vizsgálatot mindenképpen muszáj lefolytatni.","shortLead":"A színész szerint Eszenyi Enikő jól döntött, hogy lemondott, ugyanakkor hiányolja a bocsánatkérést. Szerinte...","id":"20200320_Hever_Gabor_Varjuk_hogy_felalljon_a_bizottsag_es_a_vegere_jarjon_a_vigszinhazi_eseteknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=276a133f-586d-415c-9489-e03f773ef1c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e3497e-54ab-4ef7-8e77-7bc537c45285","keywords":null,"link":"/kultura/20200320_Hever_Gabor_Varjuk_hogy_felalljon_a_bizottsag_es_a_vegere_jarjon_a_vigszinhazi_eseteknek","timestamp":"2020. március. 20. 16:20","title":"Hevér Gábor: Várjuk, hogy a bizottság a végére járjon a vígszínházi eseteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Félmillió darabot várnak, hiába.","shortLead":"Félmillió darabot várnak, hiába.","id":"20200321_Budapesten_ragadt_a_csehek_maszkszallitmanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18fabb2f-a8bf-4cbe-8854-0fdaed02aff2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200321_Budapesten_ragadt_a_csehek_maszkszallitmanya","timestamp":"2020. március. 21. 10:21","title":"Budapesten ragadt a csehek maszkszállítmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8f25cd-feeb-4cbe-beda-8906a7d5c0c6","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Egyértelműen van rá igényük az embereknek, hogy a hétköznapi munkaidőn kívül is tudjanak pénzt utalni. A másodlagos azonosító egyelőre fehér holló. Nagyrészt hiba nélkül működik az azonnali utalás, de azért akadtak visszadobott tranzakciók.","shortLead":"Egyértelműen van rá igényük az embereknek, hogy a hétköznapi munkaidőn kívül is tudjanak pénzt utalni. A másodlagos...","id":"20200321_A_magyarok_azonnal_rakaptak_az_azonnali_fizetesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb8f25cd-feeb-4cbe-beda-8906a7d5c0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66f876c-e3f8-4f23-bcd7-2a525f232d7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200321_A_magyarok_azonnal_rakaptak_az_azonnali_fizetesre","timestamp":"2020. március. 21. 07:00","title":"A magyarok azonnal rákaptak az azonnali fizetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f69247-1741-4172-8315-a9a2dc85fd01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az államfő szerint értékrendjükben erős vezetők, államférfiak kellenek.","shortLead":"Az államfő szerint értékrendjükben erős vezetők, államférfiak kellenek.","id":"20200321_Megalakult_az_uj_kormany_Szlovakiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66f69247-1741-4172-8315-a9a2dc85fd01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76756eae-2641-4b0e-bee5-9241fbbbb411","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Megalakult_az_uj_kormany_Szlovakiaban","timestamp":"2020. március. 21. 15:29","title":"Megalakult az új kormány Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997a9fbf-8571-4328-8582-4e4197e8c6fc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nekik írták a dalt.","shortLead":"Nekik írták a dalt.","id":"20200321_Az_LGTslagerenak_meghato_feldolgozasaval_koszonik_meg_az_orovosok_apolok_soforok_tanarok_munkajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=997a9fbf-8571-4328-8582-4e4197e8c6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca764d4-fe73-49b2-84ff-e308b126a42d","keywords":null,"link":"/kultura/20200321_Az_LGTslagerenak_meghato_feldolgozasaval_koszonik_meg_az_orovosok_apolok_soforok_tanarok_munkajat","timestamp":"2020. március. 21. 17:45","title":"Az LGT slágerének megható feldolgozásával köszönik meg az orvosok, ápolók, sofőrök, tanárok munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]