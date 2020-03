Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07539e5e-25ec-43d3-a962-a011a051bb96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány napra visszatérnek a téli közlekedési körülmények, nem árt óvatosabban vezetni. A Magyar Közút is reagál, valamint a járványhelyzetnek is kiemelt figyelmet szentel.","shortLead":"Néhány napra visszatérnek a téli közlekedési körülmények, nem árt óvatosabban vezetni. A Magyar Közút is reagál...","id":"20200323_teli_uzemmodra_valt_a_magyar_kozut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07539e5e-25ec-43d3-a962-a011a051bb96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9765b107-5b19-4251-992c-f0c9a13dcf5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_teli_uzemmodra_valt_a_magyar_kozut","timestamp":"2020. március. 23. 07:56","title":"Havazás, hószállingózás, havas eső: téli üzemmódra vált a Magyar Közút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járványügyi helyzet miatt, az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében hozott rendkívüli intézkedést a Volánbusz. Papíralapú jegyet már csak elővételben lehet váltani. ","shortLead":"A járványügyi helyzet miatt, az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében hozott rendkívüli intézkedést a Volánbusz...","id":"20200323_koronavirus_keszpenzmentes_jegyvasarlas_volanbusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f508003-e11d-4547-8383-d6f5ffb2fea5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_koronavirus_keszpenzmentes_jegyvasarlas_volanbusz","timestamp":"2020. március. 23. 11:03","title":"Készpénzmentessé válik a Volánbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0cac49-f24f-431e-8575-72777604dae9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Közel háborús helyzet van, de olyan békés háborús\" - vallja Győr alig két hónapja Borkai Zsolt helyére megválasztott polgármestere. Dr. Dézsi Csaba András egyebek mellett beszél arról, kap-e információt, hogy pontosan hány fertőzött ember van a városában és honnan lesz elegendő védőfelszerelés.","shortLead":"\"Közel háborús helyzet van, de olyan békés háborús\" - vallja Győr alig két hónapja Borkai Zsolt helyére megválasztott...","id":"20200322_Dezsi_Csaba_Andras_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e0cac49-f24f-431e-8575-72777604dae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5e52f7-6b0a-4ab9-993b-e9905155fa71","keywords":null,"link":"/360/20200322_Dezsi_Csaba_Andras_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 22. 18:00","title":"Dézsi Csaba András a Home office-ban: \"Hány maszkos eladót láttál?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2814bebe-cf97-4869-9557-4039f2d60c80","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Digitális jólét, digitális oktatási stratégia, digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos – volt itt papíron minden az utóbbi években, sőt, akadt 15 milliárd uniós pénz is. Ennek ellenére magára hagyta a kormány a pedagógusokat abban, hogy végrehajtsák a múlt péntek estére megvilágosodott Orbán Viktor által bejelentett tantermen kívüli tanítási rendet. Szerencsére. Vélemény.\r

\r

","shortLead":"Digitális jólét, digitális oktatási stratégia, digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos – volt itt papíron...","id":"20200323_Balla_Istvan_A_digitalis_kiraly_is_meztelen__a_tanarok_leiskolaztak_a_kormanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2814bebe-cf97-4869-9557-4039f2d60c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7541cda7-e908-4507-9287-666de92a53a5","keywords":null,"link":"/kultura/20200323_Balla_Istvan_A_digitalis_kiraly_is_meztelen__a_tanarok_leiskolaztak_a_kormanyt","timestamp":"2020. március. 23. 08:30","title":"Balla István: A digitális király is meztelen – a tanárok leiskolázták a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b77fab-91cf-444e-86d9-e093b3599aef","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Vén kecske is megnyalja a sót – tartja a mondás. Egy másik így is hangozhatna: a szerelem nem ismer (kor)határokat (sem). A korkülönbségre sok mindent rá lehet fogni a párkapcsolatban, de vigyázzunk, nehogy a rokonok, a barátok biztatására, vagy a szörnyülködésük miatt tegyük ezt.","shortLead":"Vén kecske is megnyalja a sót – tartja a mondás. Egy másik így is hangozhatna: a szerelem nem ismer (kor)határokat...","id":"20200324_Nagy_korkulonbseg_a_parkapcsolatban_avagy_mennyit_szamit_a_homogamia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80b77fab-91cf-444e-86d9-e093b3599aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9b808c-437e-451a-947a-399cc921c0c0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200324_Nagy_korkulonbseg_a_parkapcsolatban_avagy_mennyit_szamit_a_homogamia","timestamp":"2020. március. 24. 12:15","title":"Nagy korkülönbség a párkapcsolatban, avagy mennyit számít a homogámia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Enyhül a helyzet a városban, ahonnan kiindult a koronavírus-járvány.","shortLead":"Enyhül a helyzet a városban, ahonnan kiindult a koronavírus-járvány.","id":"20200324_vuhan_karanten_kina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25046bc2-edb1-4ddc-a809-1cab6f871f82","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_vuhan_karanten_kina_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 13:08","title":"Két hét múlva részlegesen kinyithat Vuhan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f112c3-a45f-45d1-aad0-9d3a22981dd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden szempontból hiánypótló oldal született néhány napja, amit elsőre csak viccnek szántak, de hamar kiderült: komoly segítség lehet a pánikból vásároló emberek számára.","shortLead":"Minden szempontból hiánypótló oldal született néhány napja, amit elsőre csak viccnek szántak, de hamar kiderült: komoly...","id":"20200323_wc_papir_kalkulator_koronavirus_jarvany_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5f112c3-a45f-45d1-aad0-9d3a22981dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c32940-e51b-4225-89c0-c0be86b17a0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_wc_papir_kalkulator_koronavirus_jarvany_karanten","timestamp":"2020. március. 23. 10:33","title":"A járvány idejére WC-papír kalkulátor készült a vicc kedvéért, de már milliók kattantak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7c6dbe-5291-4189-a9d3-8caada5c18b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen vannak, akik nyerészkedni próbálnak a kialakult helyzeten, de a magyar szervezetek lesben állnak.","shortLead":"Többen vannak, akik nyerészkedni próbálnak a kialakult helyzeten, de a magyar szervezetek lesben állnak.","id":"20200324_titkosszolgalat_jarvany_koronavirus_korrupcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba7c6dbe-5291-4189-a9d3-8caada5c18b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f0262c-4c57-4cef-82bd-ea874fafc572","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_titkosszolgalat_jarvany_koronavirus_korrupcio","timestamp":"2020. március. 24. 11:11","title":"A titkosszolgálatok is figyelik a járványon nyerészkedni próbálókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]