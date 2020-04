Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62ca4bc7-09a4-4d47-8021-cd0e6e61cfa0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De attól még legyen fegyelmezett és maradjon ugyanúgy otthon!","shortLead":"De attól még legyen fegyelmezett és maradjon ugyanúgy otthon!","id":"20200405_Akar_25_fok_is_lehet_jovo_heten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62ca4bc7-09a4-4d47-8021-cd0e6e61cfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1223cb-7b4e-4b9a-9ada-fdd019eebc05","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Akar_25_fok_is_lehet_jovo_heten","timestamp":"2020. április. 05. 14:11","title":"Akár 25 fok is lehet jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66eb4b9-e079-4b48-af64-83c48a3db4c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 12 milliós város új kulturális szimbóluma lesz a 170 ezer négyzetméteres tengerparti komplexum.","shortLead":"A 12 milliós város új kulturális szimbóluma lesz a 170 ezer négyzetméteres tengerparti komplexum.","id":"20200405_A_legjobbak_koze_valogattak_a_magyar_epitesziroda_tervet_a_Sencseni_Operahaz_nemzetkozi_tervpalyazatan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d66eb4b9-e079-4b48-af64-83c48a3db4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30151745-8acd-4d1d-ab21-49234e18d28f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200405_A_legjobbak_koze_valogattak_a_magyar_epitesziroda_tervet_a_Sencseni_Operahaz_nemzetkozi_tervpalyazatan","timestamp":"2020. április. 05. 10:43","title":"Magyar építészek is esélyesek a legújabb kínai operaház tervpályázatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírussal fertőzötteket pedig akkor is térítésmentesen kezelik, ha nincs biztosítási jogviszonyuk, vagy nem rendelkeznek TAJ számmal.","shortLead":"A koronavírussal fertőzötteket pedig akkor is térítésmentesen kezelik, ha nincs biztosítási jogviszonyuk, vagy nem...","id":"20200404_Kompenzaljak_a_korhazak_bevetelkieseset_amit_a_koronavirus_okoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c005a5a-c5d8-43ac-8490-568db936f263","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_Kompenzaljak_a_korhazak_bevetelkieseset_amit_a_koronavirus_okoz","timestamp":"2020. április. 04. 12:55","title":"Kompenzálják a kórházak bevételkiesését, amit a koronavírus okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eae5144-e461-4987-a9ec-d04b9d8b62af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közelmúltban visszavonult orosz teniszcsillag, Marija Sarapova egy Twitter-videóban megadta telefonszámát, és azt kérte rajongóitól, hogy osszák meg vele, miként érzik magukat ezekben a nehéz napokban.\r

","shortLead":"A közelmúltban visszavonult orosz teniszcsillag, Marija Sarapova egy Twitter-videóban megadta telefonszámát, és azt...","id":"20200404_Sarapova_megadta_telefonszamat_es_varja_az_uzenteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7eae5144-e461-4987-a9ec-d04b9d8b62af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363b7523-de3d-4e59-ab0d-38058b9b5fd3","keywords":null,"link":"/elet/20200404_Sarapova_megadta_telefonszamat_es_varja_az_uzenteket","timestamp":"2020. április. 04. 21:05","title":"Sarapova megadta telefonszámát, és várja az üzeneteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8004c9d8-1c5d-41fd-a11f-bc98a06726c6","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az igazolt fertőzöttek száma 678-ra nőtt.","shortLead":"Az igazolt fertőzöttek száma 678-ra nőtt.","id":"20200404_Koronavirus_egyetlen_nap_alatt_6_ember_halt_meg_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8004c9d8-1c5d-41fd-a11f-bc98a06726c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27228931-0950-4e97-b73f-ebd8e47cfb29","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Koronavirus_egyetlen_nap_alatt_6_ember_halt_meg_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 04. 07:17","title":"Koronavírus: egyetlen nap alatt 6 ember halt meg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84aba75c-8ac6-477c-bb4c-747e4a19755b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus elleni küzdelem támogatása érdekében az egyik autómegosztó szolgáltató összefogott az egyik nagy olajcéggel.","shortLead":"A koronavírus elleni küzdelem támogatása érdekében az egyik autómegosztó szolgáltató összefogott az egyik nagy...","id":"20200403_felajanlott_autok_es_ingyen_uzemanyag_az_egeszsegugyieknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84aba75c-8ac6-477c-bb4c-747e4a19755b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e77f1a9-c0a0-4a02-9cc6-e9621e4fe8f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200403_felajanlott_autok_es_ingyen_uzemanyag_az_egeszsegugyieknek","timestamp":"2020. április. 03. 18:23","title":"Felajánlott autók és ingyen üzemanyag az egészségügyieknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3af18a8-ca0f-45f4-862c-87db912a56de","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Eltartott egy ideig, amíg a keletnémeteknek elmagyarázták, hogy csak beruházásra kaphatnak nyugati pénzt, és bizony üzleti terv is kell a hitelhez. Nyiladozó kapitalizmus 30 évvel ezelőtt.","shortLead":"Eltartott egy ideig, amíg a keletnémeteknek elmagyarázták, hogy csak beruházásra kaphatnak nyugati pénzt, és bizony...","id":"20200404_Az_is_uzletelne_aki_nem_tudja_mit_arulna__Eljott_a_paradicsom_1990_aprilis_5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3af18a8-ca0f-45f4-862c-87db912a56de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7654d9c-38db-4d39-be17-a02345fff1d0","keywords":null,"link":"/360/20200404_Az_is_uzletelne_aki_nem_tudja_mit_arulna__Eljott_a_paradicsom_1990_aprilis_5","timestamp":"2020. április. 04. 17:00","title":"Családi külkercégek vetették rá magukat az NDK-s Marshall-segélyre – \"Eljött a paradicsom\", 1990. április 5.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tízezer adománykönyvet küldenek szét. ","shortLead":"Tízezer adománykönyvet küldenek szét. ","id":"20200403_Konyveket_adomanyoz_fovarosi_korhazaknak_a_Libri","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4765c178-a133-4b98-a299-5598cac97a49","keywords":null,"link":"/kultura/20200403_Konyveket_adomanyoz_fovarosi_korhazaknak_a_Libri","timestamp":"2020. április. 03. 15:25","title":"Könyveket adományoz a fővárosi kórházaknak a Libri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]