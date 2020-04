Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef0f2876-4c43-48a6-bb0e-eea9c7b4a707","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az elektronikai cikkek kiskereskedelmében még nem látszik a rohamosan növekvő munkanélküliség. Akkora a kereslet, mint karácsonykor, de megváltoztak az igények: immár a kertészkedési eszközök is pörögnek, a fotós eszközökre viszont nincs akkora kereslet. A tévéeladásoknak viszont betehet, hogy elmarad a foci-Eb.","shortLead":"Az elektronikai cikkek kiskereskedelmében még nem látszik a rohamosan növekvő munkanélküliség. Akkora a kereslet, mint...","id":"20200412_elektornika_eladasok_koronavirus_alza_mediamarkt_euronics_extreme_digital","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef0f2876-4c43-48a6-bb0e-eea9c7b4a707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad2c229-3447-4f50-b2c7-436a1faeca19","keywords":null,"link":"/kkv/20200412_elektornika_eladasok_koronavirus_alza_mediamarkt_euronics_extreme_digital","timestamp":"2020. április. 12. 11:00","title":"Csak a fényképezőgép nem fogy - karácsonyi forgalom az elektronikai boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti.","id":"20200411_Fagy_es_25_fok_is_lehet_husvetkor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba62145-6871-4fe3-9382-8f0945b7be8d","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Fagy_es_25_fok_is_lehet_husvetkor","timestamp":"2020. április. 11. 17:56","title":"Fagy és 25 fok is lehet húsvétkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha ezeket ikszelte be, gazdagabb lett néhány százmillócskával.","shortLead":"Ha ezeket ikszelte be, gazdagabb lett néhány százmillócskával.","id":"20200411_Mutatunk_ot_szamot__lehet_hogy_nagyon_orulni_fog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e17cf1-04c7-4c0d-ac10-5dff938c4a6e","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Mutatunk_ot_szamot__lehet_hogy_nagyon_orulni_fog","timestamp":"2020. április. 11. 20:04","title":"Mutatunk öt számot – lehet, hogy nagyon örülni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa83028-5325-4e46-8901-6d457a192022","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az orvosi védőfelszereléseket szállító repülőgépek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren landoltak.","shortLead":"Az orvosi védőfelszereléseket szállító repülőgépek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren landoltak.","id":"20200411_Otmillio_maszk_es_huszezer_tesz_erkezett_Magyarorszagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aa83028-5325-4e46-8901-6d457a192022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b751db7-1f1d-4e71-9b80-792e6a13a914","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Otmillio_maszk_es_huszezer_tesz_erkezett_Magyarorszagra","timestamp":"2020. április. 11. 10:56","title":"Ötmillió maszk és húszezer teszt érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt ellenőrzik, hogy a fenntartó Fővárosi Önkormányzat eleget tesz-e az eddigi ukázoknak.","shortLead":"Azt ellenőrzik, hogy a fenntartó Fővárosi Önkormányzat eleget tesz-e az eddigi ukázoknak.","id":"20200411_Megjelentek_a_jarvanyugyisek_a_Pesti_uti_idosotthonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc27e7bc-00a8-45a7-9ce8-2fa63ac2571a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a6c19b-3d2e-4c70-a8ad-8da0015e2282","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Megjelentek_a_jarvanyugyisek_a_Pesti_uti_idosotthonban","timestamp":"2020. április. 11. 18:38","title":"Megjelentek a járványügyisek a Pesti úti idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2f0c59-b6d3-4569-be92-ae907fab255e","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A II. világháború utolsó két tanévében sok tanuló több mint 5 hónapig nem járt iskolába, és csak a front elvonulása után indult be újra a közoktatás. A tanterveket megrövidítették, de a bizonyítványát mindenki megkapta. A '45-ös hadiérettségin a demokrácia volt a tétel. ","shortLead":"A II. világháború utolsó két tanévében sok tanuló több mint 5 hónapig nem járt iskolába, és csak a front elvonulása...","id":"202015__csonka_tanevek__korlevelek_es_radioiskola__hadierettsegi__szunetkozi_orak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd2f0c59-b6d3-4569-be92-ae907fab255e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ba8e95-c24e-4224-8bea-67b21c926a6e","keywords":null,"link":"/360/202015__csonka_tanevek__korlevelek_es_radioiskola__hadierettsegi__szunetkozi_orak","timestamp":"2020. április. 11. 08:15","title":"A világháborús csonka tanévekben volt a mostani távoktatás korai főpróbája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az intenzívről már kikerült a vírusfertőzött kormányfő, és a jelek szerint azóta csak javult az állapota.","shortLead":"Az intenzívről már kikerült a vírusfertőzött kormányfő, és a jelek szerint azóta csak javult az állapota.","id":"20200410_boris_johnson_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59afd4e3-70e5-487a-ae0f-0387aec21f01","keywords":null,"link":"/vilag/20200410_boris_johnson_koronavirus","timestamp":"2020. április. 10. 18:35","title":"Boris Johnson egyre jobban van, már sétálni is tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"De sajnos még így is több százan hunytak el a vírusfertőzés miatt.","shortLead":"De sajnos még így is több százan hunytak el a vírusfertőzés miatt.","id":"20200410_olaszorszag_koronavirus_halalos_aldozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61773d76-5ede-4584-9426-6fa7f995e234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32c2c06-089d-4a2f-8f9e-3967c0591f83","keywords":null,"link":"/vilag/20200410_olaszorszag_koronavirus_halalos_aldozat","timestamp":"2020. április. 10. 19:32","title":"Ismét csökkent a halálos áldozatok száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]