[{"available":true,"c_guid":"ab6fae42-4892-4c64-b7b4-a0a45339ac95","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Örkény Színház igazgatója a mondatainak a nagyobb erejét azzal magyarázza, hogy az elmúlt időszakban az ellenáram erősebb lett. Mácsai Pál úgy becsüli, hogy leghamarabb októberben kezdhetik majd meg a próbákat, de nem tudja, a közönségnek akkor mire lesz majd szüksége.","shortLead":"Az Örkény Színház igazgatója a mondatainak a nagyobb erejét azzal magyarázza, hogy az elmúlt időszakban az ellenáram...","id":"20200420_Macsai_Pal_En_nem_torekszem_a_konfliktusra_de_ami_sok_az_sok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab6fae42-4892-4c64-b7b4-a0a45339ac95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1080a29c-7e67-49c3-bba4-a9f57826ebab","keywords":null,"link":"/kultura/20200420_Macsai_Pal_En_nem_torekszem_a_konfliktusra_de_ami_sok_az_sok","timestamp":"2020. április. 20. 09:58","title":"Mácsai Pál: Én nem törekszem a konfliktusra, de ami sok, az sok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82db44a-9873-4ef1-8ecf-83fe714ef518","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz hadsereg Szíriában tesztelte a T-14-es Armata harckocsit - jelentette ki Gyenyisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszter. Oroszország fegyverei tesztelésére használja a szíriai hadszínteret.","shortLead":"Az orosz hadsereg Szíriában tesztelte a T-14-es Armata harckocsit - jelentette ki Gyenyisz Manturov orosz ipari és...","id":"20200419_Az_orosz_hadsereg_kiprobalta_az_Armata_tankot_is_Sziriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b82db44a-9873-4ef1-8ecf-83fe714ef518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7817f088-7aa1-4ab8-8ef2-92065e515fd4","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Az_orosz_hadsereg_kiprobalta_az_Armata_tankot_is_Sziriaban","timestamp":"2020. április. 19. 21:18","title":"Az orosz hadsereg kipróbálta az Armata tankot is Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Maruzsa Zoltán: a PDSZ vegye föl a Vörös Hadsereg Frakció nevet.","shortLead":"Maruzsa Zoltán: a PDSZ vegye föl a Vörös Hadsereg Frakció nevet.","id":"20200418_Szelsobaloldali_terrorszervezethez_hasonlitotta_az_erettsegi_miatt_tiltakozo_szakszervezetet_az_allamtitkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b8e9ad-131b-4798-906d-c607162518e6","keywords":null,"link":"/kultura/20200418_Szelsobaloldali_terrorszervezethez_hasonlitotta_az_erettsegi_miatt_tiltakozo_szakszervezetet_az_allamtitkar","timestamp":"2020. április. 18. 20:03","title":"Szélsőbaloldali terrorszervezethez hasonlította az érettségi miatt tiltakozó szakszervezetet az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9fb988-ecef-4aa4-a21e-b71a4c18c2d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább egy hétig nem volt fizikálisan jelen orvos az otthonban. Az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","shortLead":"Legalább egy hétig nem volt fizikálisan jelen orvos az otthonban. Az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","id":"20200420_233_fertozott_a_Pesti_uti_idosek_otthonaban_23an_haltak_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d9fb988-ecef-4aa4-a21e-b71a4c18c2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce819062-89a7-403e-895f-c5f1ac4fd5c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_233_fertozott_a_Pesti_uti_idosek_otthonaban_23an_haltak_meg","timestamp":"2020. április. 20. 11:18","title":"233 fertőzött a Pesti úti idősek otthonában, 23-an haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7912b2dc-2dd1-4ea0-8a17-e3e9591f0cd3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még lassúzni is lehetett vele. ","shortLead":"Még lassúzni is lehetett vele. ","id":"20200419_John_Krasinski_online_szalagavato_buli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7912b2dc-2dd1-4ea0-8a17-e3e9591f0cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3872e2-aea2-482b-8fbb-8178dd9b37b3","keywords":null,"link":"/elet/20200419_John_Krasinski_online_szalagavato_buli","timestamp":"2020. április. 19. 11:41","title":"John Krasinski online szalagavatót tartott a buli nélkül maradt diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49f9081-7387-4875-ac1a-edb87c929650","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ortodox húsvét idején többször is ittas és felfegyverzett emberekkel találták szemben magukat a rendőrök, de az elszigetelt esetektől eltekintve a lakosság túlnyomó része betartotta a járványügyi intézkedéseket.","shortLead":"Az ortodox húsvét idején többször is ittas és felfegyverzett emberekkel találták szemben magukat a rendőrök, de...","id":"20200420_romania_kijarasi_korlatozas_figyelmezteto_lovesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f49f9081-7387-4875-ac1a-edb87c929650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94ce157-f8e7-4b95-8819-b1746ab986a2","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_romania_kijarasi_korlatozas_figyelmezteto_lovesek","timestamp":"2020. április. 20. 12:44","title":"Figyelmeztető lövésekkel tudták csak megállítani a román rendőrök a kijárási korlátozások megsértőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63373613-9006-4a08-b9d6-be4b50f5788c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1984 igazolt fertőzöttnél tartunk itthon.","shortLead":"1984 igazolt fertőzöttnél tartunk itthon.","id":"20200420_koronavirus_jarvany_magyarorszag_elhunyt_fertozes_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63373613-9006-4a08-b9d6-be4b50f5788c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df91e350-9382-4ece-aa06-fd22ed26ca56","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_koronavirus_jarvany_magyarorszag_elhunyt_fertozes_fertozott","timestamp":"2020. április. 20. 07:08","title":"10 újabb halott, és 68 új fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467de8e-8444-40e5-b92d-c2b6d43cac5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványban legsúlyosabban érintett Olaszországnál is több uniós pénzt költhet Magyarország a koronavírus elleni védekezésre.","shortLead":"A járványban legsúlyosabban érintett Olaszországnál is több uniós pénzt költhet Magyarország a koronavírus elleni...","id":"20200419_Szazmilliardok_Magyarorszagnak_koronavirus_elleni_vedekezesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3467de8e-8444-40e5-b92d-c2b6d43cac5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fd44d1-55af-436f-bc67-3704fd53d17b","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Szazmilliardok_Magyarorszagnak_koronavirus_elleni_vedekezesre","timestamp":"2020. április. 19. 20:34","title":"Százmilliárdokat kap Magyarország az EU-tól koronavírus elleni védekezésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]