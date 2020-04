Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7155e7a-c279-486c-ae2d-99afc5bdc117","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hitelt is igényelhetnek a cégek a fizetésekre, és a kormány ígérete alapján egyszerűsödik a kérelmezés folyamata is.","shortLead":"Hitelt is igényelhetnek a cégek a fizetésekre, és a kormány ígérete alapján egyszerűsödik a kérelmezés folyamata is.","id":"20200420_Maris_modositott_a_kormany_a_bertamogatason_ketoras_munka_utan_is_lehet_kerni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7155e7a-c279-486c-ae2d-99afc5bdc117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e3a1b4-2d17-4ec9-b534-9b6a3b223e57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_Maris_modositott_a_kormany_a_bertamogatason_ketoras_munka_utan_is_lehet_kerni","timestamp":"2020. április. 20. 16:02","title":"Máris módosított a kormány a bértámogatáson, kétórás munka után is lehet kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárcavezető szerint a legsúlyosabb forgatókönyvre kell felkészülni, és bízni abban, hogy enyhébb lesz a lefolyása a járványnak.","shortLead":"A tárcavezető szerint a legsúlyosabb forgatókönyvre kell felkészülni, és bízni abban, hogy enyhébb lesz a lefolyása...","id":"20200419_Levelben_reagalt_Kasler_Miklos_az_orvosi_kamara_biralataira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad54a022-2667-4fc8-8afd-8125d2cb2832","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Levelben_reagalt_Kasler_Miklos_az_orvosi_kamara_biralataira","timestamp":"2020. április. 19. 21:31","title":"Levélben reagált Kásler Miklós az orvosi kamara bírálataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e0ccee-6abb-4b3d-abbd-8c350fcbeea7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok gyakran küld felderítőgépeket a térségbe azután, hogy Phenjan fokozta a rakétateszteléseket.","shortLead":"Az Egyesült Államok gyakran küld felderítőgépeket a térségbe azután, hogy Phenjan fokozta a rakétateszteléseket.","id":"20200420_Egyes_elemzok_szerint_az_USA_szandekosan_buktatta_le_az_EszakKoreat_megfigyelo_repuloit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71e0ccee-6abb-4b3d-abbd-8c350fcbeea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4e7e30-ee93-4ad0-b373-f40dd06a6f79","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_Egyes_elemzok_szerint_az_USA_szandekosan_buktatta_le_az_EszakKoreat_megfigyelo_repuloit","timestamp":"2020. április. 20. 14:24","title":"Washington felderítő repülőgépeket küldött Észak-Korea megfigyelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9fb988-ecef-4aa4-a21e-b71a4c18c2d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább egy hétig nem volt fizikálisan jelen orvos az otthonban. Az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","shortLead":"Legalább egy hétig nem volt fizikálisan jelen orvos az otthonban. Az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","id":"20200420_233_fertozott_a_Pesti_uti_idosek_otthonaban_23an_haltak_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d9fb988-ecef-4aa4-a21e-b71a4c18c2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce819062-89a7-403e-895f-c5f1ac4fd5c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_233_fertozott_a_Pesti_uti_idosek_otthonaban_23an_haltak_meg","timestamp":"2020. április. 20. 11:18","title":"233 fertőzött a Pesti úti idősek otthonában, 23-an haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"Farkas Zoltán","category":"velemeny","description":"Örökös tagságot érdemelt ki a bankszakmában a napokban elhunyt Pulai Miklós. No, nem hivatalosan, hanem ismerői, tisztelői körében. Vélemény.","shortLead":"Örökös tagságot érdemelt ki a bankszakmában a napokban elhunyt Pulai Miklós. No, nem hivatalosan, hanem ismerői...","id":"20200420_Pulai_Miklos_emlekere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a9bb7a-db1d-4d3a-82c9-4b7731fbc914","keywords":null,"link":"/velemeny/20200420_Pulai_Miklos_emlekere","timestamp":"2020. április. 20. 15:13","title":"Pulai Miklós emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad0c2e0c-a0c2-43b4-b3e9-9d3317b31946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intelsat 901 igen régi műhold, de egy másiknak hála öt évig még biztosan nem lesz vele gond.","shortLead":"Az Intelsat 901 igen régi műhold, de egy másiknak hála öt évig még biztosan nem lesz vele gond.","id":"20200421_intelsat_901_muhold_mev_1_northrop_grumman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad0c2e0c-a0c2-43b4-b3e9-9d3317b31946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37514604-dcc6-4890-b7e6-d16d4bc82d61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_intelsat_901_muhold_mev_1_northrop_grumman","timestamp":"2020. április. 21. 08:03","title":"Ilyen még nem volt: műhold javított meg műholdat az űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b16837b-db6c-4258-a417-55203dd72fee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Föld napjának 50. évfordulóját egyedülálló műsorfolyammal ünnepli idén a National Geographic. Április 22-én világpremierrel kerül bemutatásra a Jane Goodall: A remény című dokumentumfilm is, amely a híres etológus különleges életét és munkásságát mutatja be exkluzív, ritkán látott képsorokon keresztül.","shortLead":"A Föld napjának 50. évfordulóját egyedülálló műsorfolyammal ünnepli idén a National Geographic. Április 22-én...","id":"20200421_national_geographic_fold_napja_musor_jane_goodall_a_remeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b16837b-db6c-4258-a417-55203dd72fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2ec73c-32c7-4490-b87f-ae43ec19a51f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_national_geographic_fold_napja_musor_jane_goodall_a_remeny","timestamp":"2020. április. 21. 10:03","title":"Különleges dokumentumfilmmel készül holnapra a National Geographic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f135e8fe-d4ad-4083-b8ac-9e767a90ba66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vajdahunyadon utcai összecsapásra is sor került a rendfenntartók és a korlátozásokat megszegők között. Egyes romániai közösségekben nehezen viselték az ortodox húsvéti ünnepekre is érvényes kijárási korlátozásokat.","shortLead":"Vajdahunyadon utcai összecsapásra is sor került a rendfenntartók és a korlátozásokat megszegők között. Egyes romániai...","id":"20200419_Nehezen_viseltek_a_husveti_bezartsagot_egyes_romaniai_kozossegekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f135e8fe-d4ad-4083-b8ac-9e767a90ba66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1adcc85-c9e8-40ea-8107-56442212877b","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Nehezen_viseltek_a_husveti_bezartsagot_egyes_romaniai_kozossegekben","timestamp":"2020. április. 19. 16:31","title":"Nehezen viselték a húsvéti bezártságot egyes romániai közösségekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]