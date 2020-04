Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5441b96f-6cba-4d80-beba-ae812522c5e3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":" Elindult első útjára a kelet-kínai Csingtao kikötőjéből a világ legnagyobb konténerszállító hajója. 24 ezer konténert szállít, ezek egymás mellett 150 kilométert tennének ki.","shortLead":" Elindult első útjára a kelet-kínai Csingtao kikötőjéből a világ legnagyobb konténerszállító hajója. 24 ezer konténert...","id":"20200426_Elindult_a_vilag_legnagyobb_harom_es_fel_futballpalyanyi_fedelzetu_kontenerszallito_hajoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5441b96f-6cba-4d80-beba-ae812522c5e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3657b12f-f10c-4b91-95ea-6734b3c703fe","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Elindult_a_vilag_legnagyobb_harom_es_fel_futballpalyanyi_fedelzetu_kontenerszallito_hajoja","timestamp":"2020. április. 26. 16:32","title":"Elindult a világ legnagyobb, három és fél futballpályányi fedélzetű konténerszállító hajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22972b5-148b-4518-8ec4-4fc57b495e24","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Megúszhattuk volna válság nélkül az átállást egy tudatosabb életmódre, állítja Köves Alexandra ökológiai közgazdász, most viszont a recesszió kényszerítheti ezt ki. Az biztos, hogy az értékek úgy értelmezést nyerhetnek, és ez sok mindent megváltoztathat.","shortLead":"Megúszhattuk volna válság nélkül az átállást egy tudatosabb életmódre, állítja Köves Alexandra ökológiai közgazdász...","id":"20200426_Alomvilagban_elunk_ha_azt_hisszuk_majd_onmagaban_a_technologia_visszaforditja_a_klimavaltozast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e22972b5-148b-4518-8ec4-4fc57b495e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e2648b-b4c9-427a-b80f-6cfb8f213c5b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200426_Alomvilagban_elunk_ha_azt_hisszuk_majd_onmagaban_a_technologia_visszaforditja_a_klimavaltozast","timestamp":"2020. április. 26. 13:30","title":"Itt az ideje átgondolni az \"aki nem dolgozik, ne is egyék\" elvet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcf1cf-1afd-447e-bf6f-68d75634eb50","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Szentkirályi-csoport tulajdonosa úgy tartja, hogy \"kicsit belterjesek leszünk\" ezután, és mindenképp megfontoltabb fogyasztást, valamint sok ipari változást fog generálni a krízis. \"Az idegenforgalomnak 2 év kell majd, hogy helyreálljon\" - véli a \"Cápák között\" örökmozgó befektetője - de saját munkavállalóit biztonságban látja, s a PET palackok sorsáról sem osztja a közkeletű nézeteket. ","shortLead":"A Szentkirályi-csoport tulajdonosa úgy tartja, hogy \"kicsit belterjesek leszünk\" ezután, és mindenképp megfontoltabb...","id":"20200425_Balogh_Levente_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76bcf1cf-1afd-447e-bf6f-68d75634eb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d4f98a-06e8-483a-9a9b-703e7bfc0483","keywords":null,"link":"/360/20200425_Balogh_Levente_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 25. 17:40","title":"Balogh Levente a Home office-ban: \"Ha mindenki otthon maradna, nagy baj lenne\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kilenc beteg is koronavírusos lett a Szent Borbála Kórházban.\r

","shortLead":"Kilenc beteg is koronavírusos lett a Szent Borbála Kórházban.\r

","id":"20200424_21_fertozott_dolgozo_van_a_tatabanyai_korhazban_egyikuk_lelegeztetogepen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8af8d8d-61e6-44be-adef-d1e0b30ce2d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_21_fertozott_dolgozo_van_a_tatabanyai_korhazban_egyikuk_lelegeztetogepen","timestamp":"2020. április. 24. 21:44","title":"21 fertőzött dolgozó van a tatabányai kórházban, egyikük lélegeztetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed15046-652c-476e-8fc7-a26ed9eda5f1","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A francia elnökhöz intézett közleményt tettek közzé a Le Figaróban vezető séfek: az éttermek részleges kinyitását követelik a vendéglátóipar válságos helyzete miatt.\r

\r

","shortLead":"A francia elnökhöz intézett közleményt tettek közzé a Le Figaróban vezető séfek: az éttermek részleges kinyitását...","id":"20200425_Francia_sefek_surgetik_az_ettermek_kinyitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ed15046-652c-476e-8fc7-a26ed9eda5f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efe4d2f-3ee6-4a2e-99fb-5ea55d971af5","keywords":null,"link":"/elet/20200425_Francia_sefek_surgetik_az_ettermek_kinyitasat","timestamp":"2020. április. 25. 18:56","title":"Francia séfek sürgetik az éttermek kinyitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369bb870-7211-490b-9a5e-d2533cc6d298","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az emberek szabad mozgását olyan gyorsan helyre kell állítani, amilyen gyorsan csak lehet, de maximális óvatosság mellett. Ugyanis egyetlen járványgóccá váló turisztikai helyszínről rengeteg országba szétterjedhet a vírus.","shortLead":"Az emberek szabad mozgását olyan gyorsan helyre kell állítani, amilyen gyorsan csak lehet, de maximális óvatosság...","id":"20200426_Nemet_kulugyminiszter_Elfogadhatatlan_kockazat_lenne_a_turisztikai_verseny_Europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=369bb870-7211-490b-9a5e-d2533cc6d298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a21bc8b-55f0-4ad6-80f5-e7074ef96e3d","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Nemet_kulugyminiszter_Elfogadhatatlan_kockazat_lenne_a_turisztikai_verseny_Europaban","timestamp":"2020. április. 26. 10:55","title":"Német külügyminiszter: Elfogadhatatlan kockázat lenne a turistákért folytatott verseny Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c520f83e-3559-4454-a379-406c2d2ea4eb","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"„Ha bárki valahol kimondja azt a nevet, hogy Zenthe Ferenc, egy mosoly jelenik meg a szája szélén” – fogalmazott a Madách Színház igazgatója a színész halálakor. Ma lenne 100 éves. Megnéztük, mit írtak róla a korabeli lapok.","shortLead":"„Ha bárki valahol kimondja azt a nevet, hogy Zenthe Ferenc, egy mosoly jelenik meg a szája szélén” – fogalmazott...","id":"20200424_zenthe_ferenc_evfordulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c520f83e-3559-4454-a379-406c2d2ea4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bafe638-6a09-4bd9-a60b-6904aaf63ec2","keywords":null,"link":"/elet/20200424_zenthe_ferenc_evfordulo","timestamp":"2020. április. 24. 20:00","title":"Egy ország kapitánya és Taki bácsija – 100 éves lenne Zenthe Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a647f7fc-f2aa-498d-a2e8-d18c3b84bbe1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hatalmas betonkocsonyát Miskolcra! Ezt javasolja a Duma Aktuál, ha már egyes települések a nevezetességükről akarnak monumentális építményeket létrehozni. De mi lesz a Wizz Air gépekkel, ha Cegléden átadják a világ legnagyobb hűtőmágnesét? ","shortLead":"Hatalmas betonkocsonyát Miskolcra! Ezt javasolja a Duma Aktuál, ha már egyes települések a nevezetességükről akarnak...","id":"20200424_Duma_Aktual_Vazakilato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a647f7fc-f2aa-498d-a2e8-d18c3b84bbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a955c469-93e3-4399-9554-2e45550bf76c","keywords":null,"link":"/360/20200424_Duma_Aktual_Vazakilato","timestamp":"2020. április. 24. 19:30","title":"Duma Aktuál: Űrhajót rejthet a Herendre tervezett 27 méteres váza?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]