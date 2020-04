Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b92c7f2-267b-4cb2-8014-70cfbfa50efe","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Még soha nem volt ennyire nyilvánvaló, hogy Budapestnek egyszintű önkormányzat kell. Vélemény.","shortLead":"Még soha nem volt ennyire nyilvánvaló, hogy Budapestnek egyszintű önkormányzat kell. Vélemény.","id":"202017_hany_ter_akalvin_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b92c7f2-267b-4cb2-8014-70cfbfa50efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a96858-1c0c-4f1e-a407-31f282bde6fd","keywords":null,"link":"/360/202017_hany_ter_akalvin_ter","timestamp":"2020. április. 26. 13:30","title":"Révész Sándor: Hány tér a Kálvin tér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9439cd5-0ff9-40f4-921f-aef5b92830c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Senki sem tudja még, mekkora visszaesést okozhat a koronavírus-járvány, ám több ország már az intézkedések lazítását vagy legalábbis ennek szándékát jelenti be. Magyarországon is több fegyverrel harcol a kormány, amihez az EU is próbál segítséget adni, ám ennek módja még nem világos. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. ","shortLead":"Senki sem tudja még, mekkora visszaesést okozhat a koronavírus-járvány, ám több ország már az intézkedések lazítását...","id":"20200426_Es_akkor_a_kormany_nekiallt_a_maga_modjan_rendberakni_a_gazdasagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9439cd5-0ff9-40f4-921f-aef5b92830c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be72a7f3-cf37-41df-850e-7d0b19b268c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200426_Es_akkor_a_kormany_nekiallt_a_maga_modjan_rendberakni_a_gazdasagot","timestamp":"2020. április. 26. 07:00","title":"És akkor kormány máris rájött: nem működik a munkahelymentő terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc32000-a0ce-423e-8846-bf74361e3b88","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lehet, hogy az észak-koreai vezető meghalt vagy kómában van. Se hivatalos közlés, se megerősített információ nincs azonban az állapotáról.","shortLead":"Lehet, hogy az észak-koreai vezető meghalt vagy kómában van. Se hivatalos közlés, se megerősített információ nincs...","id":"20200426_Pletykak_terjednek_Kim_Dzsongun_halalarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdc32000-a0ce-423e-8846-bf74361e3b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b45227-6e54-4c1b-b6a3-9646a5926640","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Pletykak_terjednek_Kim_Dzsongun_halalarol","timestamp":"2020. április. 26. 09:25","title":"Pletykák terjednek Kim Dzsongun haláláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c022115-ae7d-49dd-b530-175d896714ef","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Bankszövetség nekrológjában szerepelt a címben idézett minősítés a testület néhány napja elhunyt egykori főtitkáráról. A HVG 1985 februárjában készített portré-interjút Pulai Miklóssal, aki akkor az Országos Tervhivatal elnökhelyettese volt. Alább változtatás nélkül adjuk közre az akkori cikket.","shortLead":"A Bankszövetség nekrológjában szerepelt a címben idézett minősítés a testület néhány napja elhunyt egykori...","id":"20200426_Pulai_Miklos_Orszagos_Tervhivatal_1985_hvgportre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c022115-ae7d-49dd-b530-175d896714ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912b275c-9c98-4514-ac55-16a798a294b0","keywords":null,"link":"/360/20200426_Pulai_Miklos_Orszagos_Tervhivatal_1985_hvgportre","timestamp":"2020. április. 26. 09:00","title":"\"A banktörténet ikonikus személyisége\" – a HVG 1985-ös portréja Pulai Miklósról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A KN95-ös arcvédők a kanadai kormány szerint nem alkalmasak arra, hogy a vírussal küzdő egészségügyi dolgozók viseljék.","shortLead":"A KN95-ös arcvédők a kanadai kormány szerint nem alkalmasak arra, hogy a vírussal küzdő egészségügyi dolgozók viseljék.","id":"20200427_kanada_kina_arcmaszk_maszk_kn95","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac8e23f-7563-4f2b-befe-a1beecb07e08","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_kanada_kina_arcmaszk_maszk_kn95","timestamp":"2020. április. 27. 15:09","title":"Nem tudja használni Kanada a Kínától kapott egymillió arcmaszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a652b4ac-0a5f-4a35-95a5-61fc865ea3f3","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Mindannyian testközelből érezzük korunk technológiai forradalmának, a digitális transzformációnak elképesztő erejét. Az elmúlt 25 évben lezajlott technológiai fejlődés teljesen átírta az életünket. Az extrém módon felgyorsult világ, az információ elérhetősége és sokasága, illetve az információáramlás sebessége hatalmas igénybevételt jelent az ember számára. ","shortLead":"Mindannyian testközelből érezzük korunk technológiai forradalmának, a digitális transzformációnak elképesztő erejét...","id":"20200302_Motivalhate_a_stressz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a652b4ac-0a5f-4a35-95a5-61fc865ea3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4566213-94d1-438e-8ee5-c7c9dba6f409","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200302_Motivalhate_a_stressz","timestamp":"2020. április. 27. 14:00","title":"Motiválhat-e a stressz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"ba97d496-e64f-4b67-bab8-74a7a16e3232","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A turizmus és vendéglátás leállásával túlkínálat alakult ki, Magyarországon már olcsóbb a csirkehús kilogrammja, mint amennyibe az előállítás kerül. A helyzetet a madárinfluenza is rontja.","shortLead":"A turizmus és vendéglátás leállásával túlkínálat alakult ki, Magyarországon már olcsóbb a csirkehús kilogrammja, mint...","id":"20200427_vagohid_csirke_baromfi_areses_import","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba97d496-e64f-4b67-bab8-74a7a16e3232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bf2e44-8473-4954-9823-0a2852468bd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_vagohid_csirke_baromfi_areses_import","timestamp":"2020. április. 27. 08:52","title":"Túlkínálat miatt esik a magyar csirke ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ce64f7-a168-4ac2-bbae-f7d29a9bc129","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a négykerékhajtású járgánnyal egy szibériai túrát is minden további nélkül be lehet vállalni.","shortLead":"Ezzel a négykerékhajtású járgánnyal egy szibériai túrát is minden további nélkül be lehet vállalni.","id":"20200426_keves_menobb_lakoauto_letezik_mint_ez_a_63_evesen_vadonatuj_uaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83ce64f7-a168-4ac2-bbae-f7d29a9bc129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ee51b6-e600-4bc4-acfa-b6683337a1fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200426_keves_menobb_lakoauto_letezik_mint_ez_a_63_evesen_vadonatuj_uaz","timestamp":"2020. április. 26. 06:41","title":"Kevés menőbb lakóautó létezik, mint ez a 63 évesen vadonatúj UAZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]