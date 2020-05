Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e1fe407-8003-43eb-88b8-f1943ac40718","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új szintre emelkedett (vagy inkább süllyedt) a vírusdiplomácia.","shortLead":"Új szintre emelkedett (vagy inkább süllyedt) a vírusdiplomácia.","id":"20200504_Kina_propagandvideoban_csinal_hulyet_Trumpbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e1fe407-8003-43eb-88b8-f1943ac40718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d9b435-7a04-4d7e-a443-80bad8a1c298","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Kina_propagandvideoban_csinal_hulyet_Trumpbol","timestamp":"2020. május. 04. 08:22","title":"Kína propagandavideóban csinál hülyét Donald Trumpból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha valaki nem hallott volna róla.","shortLead":"Ha valaki nem hallott volna róla.","id":"20200503_Oriasplakatokon_nepszerusiti_a_kormany_a_gazdasagvedelmi_akciotervet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313b9231-d570-411b-b00a-3e7f27d7b308","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200503_Oriasplakatokon_nepszerusiti_a_kormany_a_gazdasagvedelmi_akciotervet","timestamp":"2020. május. 03. 17:55","title":"Óriásplakátokon népszerűsíti a kormány a gazdaságvédelmi akciótervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőn részlegesen feloldják a kijárási korlátozásokat","shortLead":"Hétfőn részlegesen feloldják a kijárási korlátozásokat","id":"20200503_Ketszaz_ala_csokkent_a_napi_halalozasok_szama_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbcdcab-7180-4cc8-8887-ec30880ea23e","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Ketszaz_ala_csokkent_a_napi_halalozasok_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2020. május. 03. 19:21","title":"Kétszáz alá csökkent a napi halálozások száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"","category":"vilag","description":"A gyermeket Wilfred Lawrie Nicholas Johnsonnak hívják.","shortLead":"A gyermeket Wilfred Lawrie Nicholas Johnsonnak hívják.","id":"20200502_Orvosokrol_es_nagypapakrol_nevezte_el_gyermeket_Boris_Johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d41a35-9a0e-4a91-91a5-b61c4d6f71ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200502_Orvosokrol_es_nagypapakrol_nevezte_el_gyermeket_Boris_Johnson","timestamp":"2020. május. 02. 18:58","title":"Orvosokról és nagypapákról nevezte el gyermekét Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12649560-c1f1-4840-b143-9d6946d613ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ öt országának felhasználói láthatják most vasárnap az anyák napja alkalmából készített grafikát a Google főoldalán.","shortLead":"A világ öt országának felhasználói láthatják most vasárnap az anyák napja alkalmából készített grafikát a Google...","id":"20200503_anyak_napja_google_doodle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12649560-c1f1-4840-b143-9d6946d613ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ef56fc-985f-4eeb-898e-54be8e138e5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200503_anyak_napja_google_doodle","timestamp":"2020. május. 03. 06:03","title":"Anyák napja van ma, kedves rajzzal köszönti az anyákat a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae1f8fd-ae07-43c9-a4f3-9f357e0f550f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vidéki lazítások és az érettségi előtti napon is folyamatosan követjük a világjárvánnyal kapcsolatos híreket, tartson velünk.","shortLead":"A vidéki lazítások és az érettségi előtti napon is folyamatosan követjük a világjárvánnyal kapcsolatos híreket, tartson...","id":"20200503_koronavirus_majus_3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eae1f8fd-ae07-43c9-a4f3-9f357e0f550f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4add5fd6-2a96-413f-908d-6b3bb81915da","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_koronavirus_majus_3","timestamp":"2020. május. 03. 08:20","title":"Háromezerhez közelít a magyar fertőzöttek száma, 3,5 millió beteg a világban - vírushírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a93c07-8c23-4088-9146-ecebaaf44b07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Persze a rajzfilmfigurásat is próbálhatunk.","shortLead":"Persze a rajzfilmfigurásat is próbálhatunk.","id":"20200503_Star_Warsos_szajmaszkokat_dobott_piacra_a_Disney","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34a93c07-8c23-4088-9146-ecebaaf44b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebffc2b-a03c-4275-a2f2-e97f1dc89e51","keywords":null,"link":"/elet/20200503_Star_Warsos_szajmaszkokat_dobott_piacra_a_Disney","timestamp":"2020. május. 03. 18:32","title":"Star Wars-os szájmaszkokat dobott piacra a Disney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A repülőgép motorokat gyártó cég világszerte 50 ezer alkalmazottat foglalkoztat.","shortLead":"A repülőgép motorokat gyártó cég világszerte 50 ezer alkalmazottat foglalkoztat.","id":"20200503_Tobbezres_elbocsatast_tervez_a_RollsRoyce_hajtomugyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f1f7fa-17f5-4670-bad8-f0c7312c6052","keywords":null,"link":"/kkv/20200503_Tobbezres_elbocsatast_tervez_a_RollsRoyce_hajtomugyar","timestamp":"2020. május. 03. 20:19","title":"8 ezer ember küldhet el a Rolls-Royce hajtóműgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]