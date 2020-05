“A létfontosságú területeken nem hagytuk abba a toborzást. Ahol azonban lehetett, ott időben lassítottuk, csúsztattuk az új kollégák felvételét” - mondja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat HR-vezetője. Benkőné Lengyel Melinda hozzáteszi, online toborzási rendszerükkel zökkenőmentes volt az átállás. „Újdonság volt a videóinterjúk rendszeres használata és a korábbinál több telefonos beszélgetés. A kulcsmunkaköröknél a kiválasztás nem lassult, de a beléptetésre az egészségügyi kockázatok minimalizálása miatt új módszereket kellett kidolgoznunk” – tette hozzá.

Rövid idő alatt 10 százalékos létszámbővülésről számolt be Rácz Márta, a Kőröstej Cégcsoport HR-vezetője. Mind a belföldi, mind exportpiacaikon nőtt ugyanis a kereslet termékeik iránt. Főleg a munkaerőpiac legsebezhetőbb rétegének tudtak a nehéz helyzetben is kiszámítható munkalehetőséget kínálni, jellemzően fizikai, gyártási munkakörökben. „Toborzási folyamatainkat erősítettük, ehhez online és offline eszközöket is használunk” – fogalmazott a vezető.

Alkalmazkodott az új helyzethez a Központi Statisztikai Hivatal is. Fehérvári-Varga Judit Gyöngyi, a Humánstratégiai és oktatási főosztály munkatársa elmondta: az offline formák mellett náluk is nagyobb szerepet kapnak az online, digitális megoldások.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz a legtöbben adminisztratív munkakörökre jelentkeztek, ám éppen itt volt a legkevesebb új felvétel. A munkakeresés intenzitása és a munkakeresők száma egyértelműen megnőtt, a pályázók tapasztalata pedig jóval nagyobb szórást mutat, mint a járvány kitörése előtt. „Jóleső érzéssel tapasztaltuk, hogy megnőtt az önkéntes segítségre jelentkezők száma is, az érdeklődés, a segíteni akarás a veszélyhelyzet ellenére is jelen van az emberekben” - mondta Benkőné Lengyel Melinda.

Több jelentkezőről és gyorsabb felvételről számolt be a Kőröstej is. Tapasztalatuk szerint az álláskeresők a „biztos, jogkövető, magyar hátterű cégeket” keresik. Ők is nagy hangsúlyt helyeznek az egészségvédelemre, a biztonságos munkavégzésre.

A KSH-nál úgy látják, a munkavállalók számára felértékelődött a közigazgatás. Sokan nem konkrét pozícióra pályáznak, hanem a Statisztikai Hivatal adatbázisába küldik el önéletrajzukat. Érkeztek olyan pályázatok is, melyben az álláskereső jelezte, a koronavírus-járvány miatt elveszítette állását vagy veszélyben érzi azt.



A munkáltatók hálásak elkötelezett kollégáiknak

A rendkívüli helyzetben a cégek nagy erőfeszítéseket tesznek a munkavállalók megtartásáért. „Ahol ez sikerül, ott lojális és elkötelezett munkavállalók erősítik tovább a céget” - summáz Benkőné Lengyel Melinda. A szeretetszolgálatnál a következő három hónap megfeszített munkával telik. Mint a HR-vezető fogalmaz: „a belső kommunikációk megerősítésével, támogató beszélgetés program elindításával (belső pszichológusok, coachok bevonásával), és az egészségügyi feltételek maximális biztosításával támogatjuk kollégáinkat. Köszönettel tartozunk nekik, mert áldozatos munkával teszik a dolgukat, és jelen vannak ott, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.”

Rácz Márta arra számít, hogy a következő hónapokban még több lesz a képzettség nélküli álláskereső, a Kőröstejnél pedig folytatódik a toborzás. A cégnél az új technológiák bevezetésére és a hatékonyságjavításra magasan kvalifikált élelmiszeripari, tejipari szakembereket, gyártástámogató mérnököket keresnek termelési, műszaki, minőségügyi és raktározási területen.