[{"available":true,"c_guid":"be1f0cf6-7490-43f1-896e-b165ed371c7e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több szólamban, különböző hangsúlyokkal, de az európai integráció fenntartása, sőt elmélyítése mellett érvelt az Európa közel-távol című kötet tucatnyi szerzője. ","shortLead":"Több szólamban, különböző hangsúlyokkal, de az európai integráció fenntartása, sőt elmélyítése mellett érvelt az Európa...","id":"201950_konyv__egyseg_asokfelesegben_europa_kozeltavol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be1f0cf6-7490-43f1-896e-b165ed371c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1edb51-8ae4-4faa-8743-2ce4c88fe179","keywords":null,"link":"/360/201950_konyv__egyseg_asokfelesegben_europa_kozeltavol","timestamp":"2019. december. 16. 14:00","title":"Ha nem Putyin kávéjától, akkor mitől megy tönkre Európa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi polgármester nyilvánosságra hozott két levelet, amelyet a kerületi lap főszerkesztője küldött többek között a Fidesz frakcióvezetőjének és a volt polgármesternek is.","shortLead":"A józsefvárosi polgármester nyilvánosságra hozott két levelet, amelyet a kerületi lap főszerkesztője küldött többek...","id":"20191216_Piko_Kocsis_Matenak_is_jova_kellett_hagyni_a_keruleti_lapot_megjelenes_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42425896-4eed-4f07-8673-d9bc447f9534","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Piko_Kocsis_Matenak_is_jova_kellett_hagyni_a_keruleti_lapot_megjelenes_elott","timestamp":"2019. december. 16. 12:49","title":"Pikó: Kocsis Máténak is jóvá kellett hagynia a kerületi lapot megjelenés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három nap alatt négy ember vesztette életét, 37-en súlyos, 112-en könnyű sérülést szenvedtek.\r

","shortLead":"Három nap alatt négy ember vesztette életét, 37-en súlyos, 112-en könnyű sérülést szenvedtek.\r

","id":"20191216_Tobb_mint_150en_serultek_meg_kozuti_balesetekben_a_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f879c39e-2f31-45e3-9439-feed0b1c592b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191216_Tobb_mint_150en_serultek_meg_kozuti_balesetekben_a_hetvegen","timestamp":"2019. december. 16. 06:15","title":"Több mint 150-en sérültek meg közúti balesetekben a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, nem nagyon tud vigyázni Apple AirPods fülhallgatójára az egyik koreai fiúcsapat frontembere, eddig már 33 ilyen fülesnek kelt lába.","shortLead":"Úgy tűnik, nem nagyon tud vigyázni Apple AirPods fülhallgatójára az egyik koreai fiúcsapat frontembere, eddig már 33...","id":"20191216_33_apple_airpods_fulhallgato_bts_enekes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d22812f-c22d-4f2f-ae23-5e371d28853f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_33_apple_airpods_fulhallgato_bts_enekes","timestamp":"2019. december. 16. 13:03","title":"Több mint 1,5 milliós a kár: eddig 33 AirPods fülest veszített el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb9a84f-61ce-4da0-b1bd-e83c260e49e7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Attól még messze járunk, hogy a telefon kitakarítson helyettünk. De azért vannak olyan, kevésbé kedvelt tevékenységek, amelyek kényelmesebb ellátásában segítségünkre lehet egy-egy alkalmazás.","shortLead":"Attól még messze járunk, hogy a telefon kitakarítson helyettünk. De azért vannak olyan, kevésbé kedvelt tevékenységek...","id":"20191215_Appajanlo_Utal_takaritani_Ez_az_alkalmazas_segit_megszeretni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eb9a84f-61ce-4da0-b1bd-e83c260e49e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711ea47c-315f-4cc3-bdce-4db4eb38a2fe","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191215_Appajanlo_Utal_takaritani_Ez_az_alkalmazas_segit_megszeretni","timestamp":"2019. december. 15. 19:15","title":"Appajánló: Utál takarítani? Ez az alkalmazás segít megszeretni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Osztrák Néppártot (ÖVP) vezető Sebastian Kurz januárban szeretné gyorsan lezárni a koalíciós tárgyalásokat a Zöldekkel, és még ugyanabban a hónapban kormányt alakítani - számolt be róla több osztrák lap vasárnap.","shortLead":"Az Osztrák Néppártot (ÖVP) vezető Sebastian Kurz januárban szeretné gyorsan lezárni a koalíciós tárgyalásokat...","id":"20191215_osztrak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a767cc-a69c-428e-8ef1-91be4a5ab446","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_osztrak","timestamp":"2019. december. 15. 18:19","title":"Januártól már új kormány irányíthatja Ausztriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd84a00c-2640-4627-afe5-008fb739f609","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok szerint az alma tényleg képes távol tartani az orvost, de csak akkor, ha napi kettő fogy belőle.","shortLead":"A tudósok szerint az alma tényleg képes távol tartani az orvost, de csak akkor, ha napi kettő fogy belőle.","id":"20191216_almafogyasztas_alma_szivbetegseg_koleszterin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd84a00c-2640-4627-afe5-008fb739f609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6d7766-8782-49ae-ba7a-fb6a5eea41e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_almafogyasztas_alma_szivbetegseg_koleszterin","timestamp":"2019. december. 16. 16:03","title":"Frissítették a régi mondást, amelyet Terence Hilltől biztosan mindenki ismer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b065fa-8316-4438-90ec-dbecd8b40b27","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztivál jövőre is Balaton-felvidéki nyár legnagyobb szenzációjának ígérkezik. A szervezők már bejelentették, hogy július 31-én a soul legújabb sztárja, JP Cooper, augusztus 1-jén pedig a latinos temperamentumú, fergeteges bulit ígérő Caro Emerald és az MF Robots lép fel.","shortLead":"A fesztivál jövőre is Balaton-felvidéki nyár legnagyobb szenzációjának ígérkezik. A szervezők már bejelentették...","id":"20191216_JP_Cooper_es_Caro_Emerald_is_fellep_a_Paloznaki_Jazzpikniken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95b065fa-8316-4438-90ec-dbecd8b40b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ba50ba-a7c6-420b-b9a8-540d950d4cb9","keywords":null,"link":"/kultura/20191216_JP_Cooper_es_Caro_Emerald_is_fellep_a_Paloznaki_Jazzpikniken","timestamp":"2019. december. 16. 10:05","title":"JP Cooper és Caro Emerald is fellép a Paloznaki Jazzpikniken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]