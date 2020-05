Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hatalmas rá az igény, a döntéshozók eddig mégis rendre lesöpörték a bérlakásépítésekre vonatkozó szakmai javaslatokat az asztalról. A nemrég belengetett vállalkozói bérlakásprogram viszont segíthetne a családalapításon még nem gondolkodó fiatalokon, és az építőipar is Münchhausen báróként ránthatná ki magát vele a mocsárból – bónuszként pedig komoly politikai tőke kovácsolódhatna a fejlesztések örvén.","shortLead":"Hatalmas rá az igény, a döntéshozók eddig mégis rendre lesöpörték a bérlakásépítésekre vonatkozó szakmai javaslatokat...","id":"20200515_Kapora_johet_egy_berlakasepitesi_program_a_kormanynak_mar_csak_penz_kellene_hozza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a5fc11-8f0d-421d-9b7c-190601586b9f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200515_Kapora_johet_egy_berlakasepitesi_program_a_kormanynak_mar_csak_penz_kellene_hozza","timestamp":"2020. május. 15. 15:35","title":"Kapóra jöhet a kormánynak a válságkezeléshez egy bérlakásépítési program ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d","c_author":"Ballai Vince","category":"elet","description":"Több területen is leállt a drogfüggők hazai ellátása, a terápiás konzultációkat internetes platformokra szervezték át, de így is volt, ahol a terápia alatt állók harmada eltűnt, és többen visszaestek. A drogpiacot megviselte a helyzet, de messze nem omlott össze. A karanténhelyzetben jobb, ha vigyázunk: ne legyünk túl megengedők a viselkedési addikciókkal szemben.","shortLead":"Több területen is leállt a drogfüggők hazai ellátása, a terápiás konzultációkat internetes platformokra szervezték át...","id":"20200515_drogfuggok_es_karantenhelyzet_akadozik_az_alacsonykuszobu_ellatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ff9ce9-90a4-4d1e-b360-63f8341be113","keywords":null,"link":"/elet/20200515_drogfuggok_es_karantenhelyzet_akadozik_az_alacsonykuszobu_ellatas","timestamp":"2020. május. 15. 12:30","title":"Még nagyobb bajba kerülhetnek a függők, a karantén csak fokozza a sóvárgást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oldalukról is levették a hírt és a Youtube-videót se lehet már megnézni. ","shortLead":"Az oldalukról is levették a hírt és a Youtube-videót se lehet már megnézni. ","id":"20200515_Eltuntette_a_rendorseg_a_szerencsi_remhirterjesztorol_szolo_hireit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833b1922-aa2a-4477-a364-571cf94e6e32","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_Eltuntette_a_rendorseg_a_szerencsi_remhirterjesztorol_szolo_hireit","timestamp":"2020. május. 15. 16:05","title":"Eltüntette a rendőrség a szerencsi \"rémhírterjesztőről\" szóló híreit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6718d399-d8b8-470d-b047-97ed9f4361ac","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért jó, hogy az HBO hetente hoz ki egy új rész sorozataiból? Az Ez minden, amit tudok újabb érvet hozott a módszer mellett. Közben saját lánya készített rendhagyó dokumentumfilmet egy egykori hollywoodi sztárról, a Whiplash rendezője pedig újra elmerül a jazz világában. Ez a hvg360 heti streaming ajánlója.","shortLead":"Miért jó, hogy az HBO hetente hoz ki egy új rész sorozataiból? Az Ez minden, amit tudok újabb érvet hozott a módszer...","id":"20200513_Stream360_Ez_a_sorozat_kemenyen_meggyomroz_de_megeri","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6718d399-d8b8-470d-b047-97ed9f4361ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b8a770-8c32-43b9-9c94-725973391d84","keywords":null,"link":"/360/20200513_Stream360_Ez_a_sorozat_kemenyen_meggyomroz_de_megeri","timestamp":"2020. május. 14. 17:00","title":"Stream360: Ez a sorozat keményen meggyomroz, de megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dc4815-d327-4576-967e-160d0449f9e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A januári tragédia kilenc ember halálát okozta, köztük a kosaraslegenda 13 éves kislányáét.","shortLead":"A januári tragédia kilenc ember halálát okozta, köztük a kosaraslegenda 13 éves kislányáét.","id":"20200516_kobe_bryant_halalos_helikopter_baleset_jelents","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07dc4815-d327-4576-967e-160d0449f9e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae0777a-fbe2-4660-b9c1-64ad676ec017","keywords":null,"link":"/elet/20200516_kobe_bryant_halalos_helikopter_baleset_jelents","timestamp":"2020. május. 16. 11:51","title":"Közzétették a jelentést Kobe Bryanték halálos helikopterbalesetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az aktív fertőzöttek száma ugyanakkor több mint kétezerrel csökkent.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma ugyanakkor több mint kétezerrel csökkent.","id":"20200514_olaszorszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b70dff0a-f3f2-420f-8dca-f62d6070f9b3","keywords":null,"link":"/vilag/20200514_olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. május. 14. 19:09","title":"Olaszországban ismét kétszáz fölött van a napi halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b4e7ae-5357-4bb2-873d-090d9f5b487e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Köztük olyan korábbi sikertermék is mint a Renault Scenic.","shortLead":"Köztük olyan korábbi sikertermék is mint a Renault Scenic.","id":"20200515_Eltunhet_harom_tipus_a_Renault_kinalatabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67b4e7ae-5357-4bb2-873d-090d9f5b487e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9583b42-d30d-4bdc-befc-d40380f3e05c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200515_Eltunhet_harom_tipus_a_Renault_kinalatabol","timestamp":"2020. május. 15. 14:33","title":"Eltűnhet három típus a Renault kínálatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6088e457-cef2-417f-8d14-417c47471805","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar szupermodell egy Instagram-interjúban jelentette be, hogy elkapta a kórt.","shortLead":"A magyar szupermodell egy Instagram-interjúban jelentette be, hogy elkapta a kórt.","id":"20200515_mihalik_eniko_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6088e457-cef2-417f-8d14-417c47471805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f78a49-7380-49ed-8339-5f1fafb9e596","keywords":null,"link":"/elet/20200515_mihalik_eniko_koronavirus","timestamp":"2020. május. 15. 11:38","title":"Mihalik Enikő is átesett a koronavírus-fertőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]