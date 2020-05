Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62afdb15-a50e-481d-b13c-f555891ba958","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford villanymotoros szabadidő-autója picit késik, de a tervezettnél gyorsabb töltéssel debütál.","shortLead":"A Ford villanymotoros szabadidő-autója picit késik, de a tervezettnél gyorsabb töltéssel debütál.","id":"20200519_10_perc_alatt_100_kilometeres_hatotav_nyerheto_az_uj_elektromos_ford_mustanggal_mache","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62afdb15-a50e-481d-b13c-f555891ba958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174749fa-0377-4a50-8814-bbd0316c897b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200519_10_perc_alatt_100_kilometeres_hatotav_nyerheto_az_uj_elektromos_ford_mustanggal_mache","timestamp":"2020. május. 19. 09:21","title":"Tíz perc alatt 100 kilométeres hatótáv nyerhető az új elektromos Mustanggal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91744ac5-1198-4cfd-92ae-727d7a47ad24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy friss jelentés arra figyelmeztet, hogy akár a negyedével is csökkenhet a terméshozam a klímaváltozás miatt Etiópiában, a világ hetedik legnagyobb kávétermesztő országában. Emiatt pedig drágulhat a kávé. ","shortLead":"Egy friss jelentés arra figyelmeztet, hogy akár a negyedével is csökkenhet a terméshozam a klímaváltozás miatt...","id":"20200519_klimavaltozas_globalisfelmelegedes_kavetermesztes_afrika_etiopia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91744ac5-1198-4cfd-92ae-727d7a47ad24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af46c4aa-185c-4a7f-83b3-763fac0e6d61","keywords":null,"link":"/zhvg/20200519_klimavaltozas_globalisfelmelegedes_kavetermesztes_afrika_etiopia","timestamp":"2020. május. 19. 18:16","title":"A klímaváltozás miatt veszélyben a kávétermesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5be1323-b7db-4f88-9059-1ad5b4a09e55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már szinte bármilyen közértben megvásárolhatók az egyszer használatos sebészi maszkok, de még mindig akadnak, akik nem tudják, pontosan hogyan kellene viselni, és elég kényelmetlennek találják.","shortLead":"Ma már szinte bármilyen közértben megvásárolhatók az egyszer használatos sebészi maszkok, de még mindig akadnak, akik...","id":"20200519_Egy_olasz_orvos_bemutatja_hogyan_kell_megfeleloen_viselni_a_maszkokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5be1323-b7db-4f88-9059-1ad5b4a09e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01ef08b5-7738-4014-be7e-5d95c88a1a34","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_Egy_olasz_orvos_bemutatja_hogyan_kell_megfeleloen_viselni_a_maszkokat","timestamp":"2020. május. 19. 11:14","title":"Videón mutatja be egy olasz orvos, hogyan kell megfelelően viselni a maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b89c5e3-9715-4e22-8608-27617062c131","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A gazdasági és társadalmi nyomás alatt az európai országok nekiláttak a határaik megnyitásának, az idegenforgalom beindításának, de a turistákat az óvatosság és az egységes módszer hiányát mutató intézkedések káosza még visszatarthatja.","shortLead":"A gazdasági és társadalmi nyomás alatt az európai országok nekiláttak a határaik megnyitásának, az idegenforgalom...","id":"20200520_Europai_hatarnyitasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b89c5e3-9715-4e22-8608-27617062c131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adf45c2-fd3d-4b4b-9e4d-9f593804b7cd","keywords":null,"link":"/360/20200520_Europai_hatarnyitasok","timestamp":"2020. május. 20. 18:00","title":"Európa-szerte várják megváltóként a turistákat, de a szabályokat még nehéz követni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iskolákat pedig szeptemberig biztosan nem nyitják ki, Erdogan lezáratta a tanévet.","shortLead":"Az iskolákat pedig szeptemberig biztosan nem nyitják ki, Erdogan lezáratta a tanévet.","id":"20200519_kijarasi_tilalom_erdogan_torokorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d5d1fd-f98a-48e6-b240-39c29845ba78","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_kijarasi_tilalom_erdogan_torokorszag","timestamp":"2020. május. 19. 05:03","title":"Országos kijárási tilalom jön Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több száz nemi erőszak és a szexuális zaklatás történt az elmúlt években világszerte az étteremlánc üzleteiben – állítja egy szakszervezeti szövetség. A vállalat szerint ki fogják vizsgálni őket.","shortLead":"Több száz nemi erőszak és a szexuális zaklatás történt az elmúlt években világszerte az étteremlánc üzleteiben –...","id":"20200519_Komoly_szexualis_vadakkal_nez_szembe_a_McDonalds","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23023cf-35fe-464b-8c9c-d6cae6252e83","keywords":null,"link":"/kkv/20200519_Komoly_szexualis_vadakkal_nez_szembe_a_McDonalds","timestamp":"2020. május. 19. 13:22","title":"Komoly szexuális vádakkal néz szembe a McDonald’s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ea8604-3abf-472d-9f3b-cbd0f5d630fc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány okozta karantén minden napján jelentkeztünk egy-egy beszélgetéssel a Home office sorozatban. 53 ismert ember beszélt viszonyáról a különleges helyzethez. Megszólaltak a fiatalabb és az idősebb generáció képviselői, jobboldaliak és baloldaliak egyaránt. Magánélet, egészség, politika, művészet, humor - M. Kiss Csaba sorozatzáró összefoglalóját látják.","shortLead":"A járvány okozta karantén minden napján jelentkeztünk egy-egy beszélgetéssel a Home office sorozatban. 53 ismert ember...","id":"20200519_Home_office_osszefoglalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1ea8604-3abf-472d-9f3b-cbd0f5d630fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ecbac34-e661-498b-ad98-d6398b049b5c","keywords":null,"link":"/360/20200519_Home_office_osszefoglalo","timestamp":"2020. május. 19. 17:55","title":"Home office: Így élték meg ők, 53-an a karantén 8 hetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha nem kapnak azonnali segítséget az államtól, állítják: örökre lehúzhatják a rolót.","shortLead":"Ha nem kapnak azonnali segítséget az államtól, állítják: örökre lehúzhatják a rolót.","id":"20200519_london_globe_szinhaz_csod_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6531c47a-364b-4657-a4a4-300d832b3350","keywords":null,"link":"/kultura/20200519_london_globe_szinhaz_csod_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 19. 05:55","title":"A járvány miatt csőd fenyegeti a legendás londoni Globe Színházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]