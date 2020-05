Vitézy: Budapest megérdemelne már egy 21. századi jegyrendszert

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"859e7c85-3e7e-457b-9a9c-4a850968eb83","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ez a Kounotori utolsó küldetése.\r

","shortLead":"Ez a Kounotori utolsó küldetése.\r

","id":"20200521_Nemzetkozi_Urallomas_Japan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=859e7c85-3e7e-457b-9a9c-4a850968eb83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b8f4ac-7284-4359-bf36-bbe3f13e1126","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_Nemzetkozi_Urallomas_Japan","timestamp":"2020. május. 21. 07:41","title":"Japán pilóta nélküli űrhajót indított a Nemzetközi Űrállomásra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"2010. május 14-én ült össze először a kétharmados Fidesz-többségű parlament, épp akkor, amikor a gazdaságunk visszaállt a növekvő pályára. Az azóta eltelt tíz évben volt európai szintű válság, elrontott magyar válságkezelés, gyors növekedés, és most már arról is látunk számokat, hogyan ütötte meg a koronavírus-járvány a magyar gazdaságot.","shortLead":"2010. május 14-én ült össze először a kétharmados Fidesz-többségű parlament, épp akkor, amikor a gazdaságunk visszaállt...","id":"20200521_ner_10_valsag_2010_gazdasagpolitika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd1553b-9c7c-4a97-9b61-06dd46f194e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200521_ner_10_valsag_2010_gazdasagpolitika","timestamp":"2020. május. 21. 06:30","title":"Így kormányozta a Fidesz 10 év alatt az országot válságtól válságig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdedbb0-aacb-437d-b9e9-47260ff51040","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem várt a kormány a jövő hétig a döntéssel, pedig az államtitkár szerda délután még erről beszélt.","shortLead":"Nem várt a kormány a jövő hétig a döntéssel, pedig az államtitkár szerda délután még erről beszélt.","id":"20200521_koronavirus_jarvany_ottalvos_nyari_taborok_kormany_dontes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcdedbb0-aacb-437d-b9e9-47260ff51040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8078bbbb-a72f-4ed7-9f7d-885761939725","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_koronavirus_jarvany_ottalvos_nyari_taborok_kormany_dontes","timestamp":"2020. május. 21. 08:38","title":"Döntött a kormány: lehet ottalvós nyári táborokat szervezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7127f4a-0efa-4eb1-b56b-6896fd1a112c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"99 utassal tűnt el a radarról.","shortLead":"99 utassal tűnt el a radarról.","id":"20200522_Lezuhant_egy_pakisztani_utasszallito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7127f4a-0efa-4eb1-b56b-6896fd1a112c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e676af0f-c674-4393-8fdb-927f02bff0f8","keywords":null,"link":"/vilag/20200522_Lezuhant_egy_pakisztani_utasszallito","timestamp":"2020. május. 22. 13:28","title":"Lezuhant egy pakisztáni utasszállító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Negyedik tagját veszíthet el a párt frakciója az év eleje óta.","shortLead":"Negyedik tagját veszíthet el a párt frakciója az év eleje óta.","id":"20200521_jobbik_sneider_tamas_orszaggyules_alelnok_jakab_peter_balczo_zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef9ffda0-4bc0-4fa2-ab90-9fd6c59de787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db782704-065e-4ebb-89bf-0cc9393d34c3","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_jobbik_sneider_tamas_orszaggyules_alelnok_jakab_peter_balczo_zoltan","timestamp":"2020. május. 21. 10:56","title":"Volt elnökét rakná ki az Országgyűlésből a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Wilson Roosevelt Jerman 91 évesen hunyt el. ","shortLead":"Wilson Roosevelt Jerman 91 évesen hunyt el. ","id":"20200521_Koronavirusban_meghalt_a_Feher_Haz_egykori_komornyikja_aki_11_elnok_mellett_szolgalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9d20c9-ed23-484d-a51a-36a8848d7d62","keywords":null,"link":"/elet/20200521_Koronavirusban_meghalt_a_Feher_Haz_egykori_komornyikja_aki_11_elnok_mellett_szolgalt","timestamp":"2020. május. 21. 09:57","title":"Koronavírusban meghalt a Fehér Ház egykori komornyikja, aki 11 elnök mellett szolgált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9697ca6d-78de-4d61-bfff-5f75ad91d3b5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Ahol lehet, mindenhol be kell tartani a másfél méteres távolságot az emberek között, kötelezővé válik a szájmaszk és felfüggesztik a vámmentes árusítást – ezek a legfontosabb elemei az EU Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) által kiadott új repülési szabályzatnak. A légitársaságok jó része már az új elvek szerint működik.","shortLead":"Ahol lehet, mindenhol be kell tartani a másfél méteres távolságot az emberek között, kötelezővé válik a szájmaszk és...","id":"20200521_uj_repulesi_szabalyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9697ca6d-78de-4d61-bfff-5f75ad91d3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0825497d-ba4c-479d-9f24-40664f213d56","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_uj_repulesi_szabalyok","timestamp":"2020. május. 21. 15:00","title":"Jönnek a szigorúbb légiszabályok, de nem ítélik halálra az utazgatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f23e426-0542-4c87-8d9e-97b400605401","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus megakasztotta a költözés folyamatait, a kivitelezés sem kezdődött még el. Legkorábban 2025-2026 fordulóján nyílhat újra a múzeum.","shortLead":"A koronavírus megakasztotta a költözés folyamatait, a kivitelezés sem kezdődött még el. Legkorábban 2025-2026...","id":"20200522_iparmuveszeti_muzeum_felujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f23e426-0542-4c87-8d9e-97b400605401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40eea404-4c3f-4e53-9941-b00fe4c5a224","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200522_iparmuveszeti_muzeum_felujitas","timestamp":"2020. május. 22. 12:25","title":"Öt év múlva nyithat legkorábban az Iparművészeti Múzeum, a járvány is lassítja a munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]