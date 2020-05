Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"201e8d89-e3f8-4be5-9307-7926d69f1c7a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kiutazásra, a boltokra, éttermekre, és a sportlétesítményekre vonatkozó szabályok is enyhülnek Szlovákiában a következő hetekben.","shortLead":"A kiutazásra, a boltokra, éttermekre, és a sportlétesítményekre vonatkozó szabályok is enyhülnek Szlovákiában...","id":"20200525_szlovakia_koronavirus_jarvany_matovic","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=201e8d89-e3f8-4be5-9307-7926d69f1c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63c2364-229b-4a36-826c-100651bd921a","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_szlovakia_koronavirus_jarvany_matovic","timestamp":"2020. május. 25. 20:42","title":"Egyre több korlátozást enyhítenek vagy oldanak fel Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a3460ad-1b96-4614-978d-2967df50efa4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik rendőrt a karján és a lábán harapta meg a kutya.","shortLead":"Az egyik rendőrt a karján és a lábán harapta meg a kutya.","id":"20200526_kutyatamadas_rendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a3460ad-1b96-4614-978d-2967df50efa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beafd3cc-7ab3-4cb1-9008-2d862b24a579","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_kutyatamadas_rendor","timestamp":"2020. május. 26. 10:02","title":"Ráuszította a kutyáját a rendőrökre a szabolcsi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb360b2a-2009-4042-9e71-d0b226cdf066","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pünkösdi hétvégén, május 29-én megnyílik a nagyközönség előtt a siófoki Nagystrand és a Plázs is. Bár a nagykoncertek még váratnak magukra, napozni, sportolni és fürdőzni már lehet.\r

","shortLead":"A pünkösdi hétvégén, május 29-én megnyílik a nagyközönség előtt a siófoki Nagystrand és a Plázs is. Bár a nagykoncertek...","id":"20200526_Penteken_nyit_a_Plazs_Siofok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb360b2a-2009-4042-9e71-d0b226cdf066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a483e45a-4ba5-4799-9f99-f2bfe0f9fd8e","keywords":null,"link":"/elet/20200526_Penteken_nyit_a_Plazs_Siofok","timestamp":"2020. május. 26. 09:33","title":"Pénteken nyit a Plázs Siófok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c1717c-a2e2-4db9-baa0-18102a30ceaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Tímea Kásler Miklóstól kérdezett, akkor szólt rá az ülést vezető KDNP-s politikus. ","shortLead":"Szabó Tímea Kásler Miklóstól kérdezett, akkor szólt rá az ülést vezető KDNP-s politikus. ","id":"20200525_Kover_utan_Latorcai_Janos_is_leszolta_Szabo_Timeat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90c1717c-a2e2-4db9-baa0-18102a30ceaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a68c21-3dd6-4d49-9c3b-73a05b444f38","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Kover_utan_Latorcai_Janos_is_leszolta_Szabo_Timeat","timestamp":"2020. május. 25. 15:40","title":"Kövér után Latorcai János is leszólta Szabó Tímeát a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f082e2-8630-4a5c-8693-6fbe2331a2e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Turistákat még nem várnak, de a többieknek negatív koronavírustesztre sem lesz szükség a határátlépéshez. A cseh külügyminiszter Ausztriát is megszólította, hogy csatlakozzon a megállapodáshoz, egyelőre azonban nem kapott választ.","shortLead":"Turistákat még nem várnak, de a többieknek negatív koronavírustesztre sem lesz szükség a határátlépéshez. A cseh...","id":"20200526_utazas_csehorszag_szlovakia_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98f082e2-8630-4a5c-8693-6fbe2331a2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbed20c-9578-4a12-80fa-e847c73c7c17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_utazas_csehorszag_szlovakia_magyarorszag","timestamp":"2020. május. 26. 15:14","title":"Szabadon utazhatnak a magyarok Csehországba és Szlovákiába, ha nem maradnak két napnál tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint szándékos politikai lépésről van szó, máshol ugyanis nem így bánnak az önkormányzatokkal.","shortLead":"A főpolgármester szerint szándékos politikai lépésről van szó, máshol ugyanis nem így bánnak az önkormányzatokkal.","id":"20200526_karacsony_gergely_onkormanyzatok_jarvany_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a545da-e7c7-4698-84cf-2c972b4507f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_karacsony_gergely_onkormanyzatok_jarvany_valsag","timestamp":"2020. május. 26. 14:29","title":"Karácsony: A kormány a járvány alatt tönkreteszi az önkormányzatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1430893c-335c-4c49-a04d-dcb383071041","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter olyan adatokat idézett, amelyek szerint az összes, idősotthonban élő, igazoltan fertőzött ember több mint fele fővárosi fenntartású intézmény lakója.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter olyan adatokat idézett, amelyek szerint az összes, idősotthonban élő, igazoltan fertőzött...","id":"20200525_kasler_miklos_dunai_monika_parlament_pesti_uti_idosek_otthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1430893c-335c-4c49-a04d-dcb383071041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dbfd6f-03f2-45f0-8526-80cfa48712b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_kasler_miklos_dunai_monika_parlament_pesti_uti_idosek_otthon","timestamp":"2020. május. 25. 15:10","title":"Kásler: A Pesti úti idősotthon lakóin a teljes elhanyagoltság jelei mutatkoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bb9f48-7cb3-44c8-8248-d0943a593ada","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A komoly teljesítmény és az alacsony fogyasztás az ígéretek szerint ezúttal kéz a kézben jár. ","shortLead":"A komoly teljesítmény és az alacsony fogyasztás az ígéretek szerint ezúttal kéz a kézben jár. ","id":"20200526_csucstechnika_hibridesitett_uj_benzines_es_dizelmotorok_a_mercedestol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bb9f48-7cb3-44c8-8248-d0943a593ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041e02fc-825b-4325-9d32-dc8de891de90","keywords":null,"link":"/cegauto/20200526_csucstechnika_hibridesitett_uj_benzines_es_dizelmotorok_a_mercedestol","timestamp":"2020. május. 26. 11:21","title":"Csúcstechnika: hibridesített új benzines és dízelmotorok a Mercedestől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]