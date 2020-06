Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52c364ee-6bfc-41ef-b2d3-1e4977c892aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mentorporgramra írt ki közbeszerzést a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, megvan a nyertes.","shortLead":"Mentorporgramra írt ki közbeszerzést a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, megvan a nyertes.","id":"20200601_Startupokra_gyur_Ader_Janos_alapitvanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52c364ee-6bfc-41ef-b2d3-1e4977c892aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264cec1c-2f4b-4850-bc3c-3465368023f7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200601_Startupokra_gyur_Ader_Janos_alapitvanya","timestamp":"2020. június. 01. 10:19","title":"Startupokra gyúr Áder János alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook dolgozói szerint Donald Trump következmények nélkül szinte bármit megtehet a közösségi oldalon. Volt, aki azt írta, szégyelli, hogy a Facebooknál dolgozik.","shortLead":"A Facebook dolgozói szerint Donald Trump következmények nélkül szinte bármit megtehet a közösségi oldalon. Volt, aki...","id":"20200602_facebook_donald_trump_eroszak_bejegyzes_cenzura_moderalas_donald_trump_tuntetes_munkabeszuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795de2b9-bb20-4482-8b3a-83a7bee2a854","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_facebook_donald_trump_eroszak_bejegyzes_cenzura_moderalas_donald_trump_tuntetes_munkabeszuntetes","timestamp":"2020. június. 02. 11:07","title":"Zuckerberg undorodik Trump kiírásától, de 400 Facebook-dolgozó szerint nem eléggé ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2,5 milliárdra becsülték, a valóságban 9 milliárdba fog kerülni.","shortLead":"2,5 milliárdra becsülték, a valóságban 9 milliárdba fog kerülni.","id":"20200602_nyugati_palyaudvar_kozbeszerzes_tetocsere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acab5da4-63f3-488e-a003-c52473910b05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_nyugati_palyaudvar_kozbeszerzes_tetocsere","timestamp":"2020. június. 02. 14:10","title":"2,5 helyett 9 milliárdért kap új tetőt a Nyugati pályaudvar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbeefb80-0af6-43c4-b469-1eb18c4469b9","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Sokba került, rontotta a revíziós esélyeket, és politikailag is veszélyesnek számított az akkori hatalom szerint az a több mint négyszázezer magyar menekült, aki 1918 és 1924 között érkezett a megmaradt Magyarországra a békediktátum alapján elcsatolt területekről. ","shortLead":"Sokba került, rontotta a revíziós esélyeket, és politikailag is veszélyesnek számított az akkori hatalom szerint...","id":"202022__magyar_menekultek__vagonlakok__kenyerharc__zart_karokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbeefb80-0af6-43c4-b469-1eb18c4469b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa85ff7-031e-40d2-b0fa-59f077d41240","keywords":null,"link":"/360/202022__magyar_menekultek__vagonlakok__kenyerharc__zart_karokkal","timestamp":"2020. június. 02. 07:00","title":"Zárt karokkal fogadták a Trianon után beözönlő menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45d1144-71c0-45c5-91bc-d7396847d413","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harminc év óta először nem adott engedélyt a hongkongi rendőrség a gyertyás virrasztás megtartására, amelyet a pekingi Tienanmen téri tüntetés vérbe fojtásának évfordulója alkalmából rendeznek minden évben.","shortLead":"Harminc év óta először nem adott engedélyt a hongkongi rendőrség a gyertyás virrasztás megtartására, amelyet a pekingi...","id":"20200601_Megtort_a_30_eves_hagyomany__betiltottak_a_Tienanmenmegemlekezest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e45d1144-71c0-45c5-91bc-d7396847d413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451b5746-2c3a-4f4e-9d74-c5e02f4f4e4a","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Megtort_a_30_eves_hagyomany__betiltottak_a_Tienanmenmegemlekezest","timestamp":"2020. június. 01. 16:06","title":"Megtört a 30 éves hagyomány – betiltották a Tienanmen-megemlékezést Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff29ebf-43c5-48c3-a134-cf6bd901b8e0","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia egyik lehetséges alkalmazási területe, hogy az emberi munkaerőt kiváltva végezzen bizonyos feladatokat. A Microsoft most tartalommenedzseri részlegén cserél hús-vér munkatársakat gépre, szoftverre.","shortLead":"A mesterséges intelligencia egyik lehetséges alkalmazási területe, hogy az emberi munkaerőt kiváltva végezzen bizonyos...","id":"20200602_microsoft_news_msn_com_mesterseges_intelligencia_szoftver_robot_munkahely_elbocsatas_leepites_tartalomkeszites_hirgyujto_oldalak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ff29ebf-43c5-48c3-a134-cf6bd901b8e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9029cd6-f61e-4adf-b667-519ec0fc45fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_microsoft_news_msn_com_mesterseges_intelligencia_szoftver_robot_munkahely_elbocsatas_leepites_tartalomkeszites_hirgyujto_oldalak","timestamp":"2020. június. 02. 07:33","title":"Köszi az eddigi munkád, holnaptól inkább egy program csinálja – újságírókat küld el a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d2cd3c-ec88-4946-8aab-abb86ae2f47b","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Keddtől kinyitnak az iskolák: ügyeletet, illetve szükség esetén felzárkóztató órákat kell tartani. Tanárokkal és szülőkkel beszélve úgy tűnik, nagy tömeg nem lesz a tantermekben. A nyári táborokról még nem döntöttek, de sok család ezeket is inkább kihagyná.","shortLead":"Keddtől kinyitnak az iskolák: ügyeletet, illetve szükség esetén felzárkóztató órákat kell tartani. Tanárokkal és...","id":"20200601_iskola_digitalis_oktatas_nyari_tabor_koronavirus_iskolanyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61d2cd3c-ec88-4946-8aab-abb86ae2f47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da47791-16d6-4ba7-8035-8303cfb31b29","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_iskola_digitalis_oktatas_nyari_tabor_koronavirus_iskolanyitas","timestamp":"2020. június. 01. 07:00","title":" Belépés csak maszkban: fura időszak kezdődik kedden az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdca365-e114-4c99-9f7c-a5c8ef29db9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A júniusban kezdődő Pride hónapról emlékezett meg a főpolgármester.","shortLead":"A júniusban kezdődő Pride hónapról emlékezett meg a főpolgármester.","id":"20200601_karacsony_gergely_pride","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bdca365-e114-4c99-9f7c-a5c8ef29db9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e64a136-ec60-4efb-afb7-09d19f626e9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_karacsony_gergely_pride","timestamp":"2020. június. 01. 14:36","title":"Karácsony Gergely köszöntötte a Pride-hónapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]