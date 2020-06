Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"beccccc0-e4b0-49ab-ac61-fde36e83a726","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy hosszú hétvégés eseményt szerveznek. ","shortLead":"Egy hosszú hétvégés eseményt szerveznek. ","id":"20200609_Fesztival_helyett_Ordogkatlan_Napok_lesznek_oktoberben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=beccccc0-e4b0-49ab-ac61-fde36e83a726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cacffc53-d3b2-4ed2-9180-1c6918797248","keywords":null,"link":"/kultura/20200609_Fesztival_helyett_Ordogkatlan_Napok_lesznek_oktoberben","timestamp":"2020. június. 09. 11:04","title":"Fesztivál helyett Ördögkatlan Napok lesznek októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint a rendszert csak ott vezetik be, ahol ezt az intézményvezetők kérik. ","shortLead":"Az államtitkár szerint a rendszert csak ott vezetik be, ahol ezt az intézményvezetők kérik. ","id":"20200609_maruzsa_iskolaorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40613ec-f07e-42f2-9b66-02435ea65f83","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_maruzsa_iskolaorseg","timestamp":"2020. június. 09. 16:42","title":"Maruzsa: Külön rendészeti szervként jöhet létre az iskolaőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd3a04f-576c-4b5b-b204-00debdb154f6","c_author":"Bosch Rexroth Kft.","category":"brandcontent","description":"Szoftver dönt a gépek javításáról és soha nem látott, nyitott programozási technikával, kontrollerekről fejlesztik a gyárakat, ahol hamarosan a karbantartást is el tudják végezni a korábban más funkciót betöltő gépek. Magyarországon is egyre magasabb szintű az automatizáció az ipari termelésben. ","shortLead":"Szoftver dönt a gépek javításáról és soha nem látott, nyitott programozási technikával, kontrollerekről fejlesztik...","id":"20200608_Gep_kuldi_gepnek__szabadon_es_gyorsan_fejlodik_a_gepgyartas_Magyarorszagon_Bosch_Rexroth","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfd3a04f-576c-4b5b-b204-00debdb154f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb33f60d-ea9c-4bd9-8fba-cd81a0ea4030","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200608_Gep_kuldi_gepnek__szabadon_es_gyorsan_fejlodik_a_gepgyartas_Magyarorszagon_Bosch_Rexroth","timestamp":"2020. június. 08. 15:30","title":"Gép küldi gépnek – szabadon és gyorsan fejlődik a gépgyártás Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1662ce-5fe1-48c6-910b-cecc4ca54a29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs szerencséje a közösségi oldalakkal mostanában az amerikai elnöknek. Miután a Twitter nemrég hazugságon kapta Donald Trumpot, most három platformról is eltűnt a legújabb videója.","shortLead":"Nincs szerencséje a közösségi oldalakkal mostanában az amerikai elnöknek. Miután a Twitter nemrég hazugságon kapta...","id":"20200608_facebook_instagram_twitter_donald_trump_szerzoi_jogsertes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab1662ce-5fe1-48c6-910b-cecc4ca54a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e77e7f-7ea4-46ad-85fc-9f355c228adc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_facebook_instagram_twitter_donald_trump_szerzoi_jogsertes","timestamp":"2020. június. 08. 15:33","title":"A Facebook és az Instagram is törölte Donald Trump jogsértő videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1706807-83b0-4eed-9e5a-c85e1cdb8143","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat a park területén kószált egészen addig, amíg a gondozóknak sikerült befogniuk.\r

","shortLead":"Az állat a park területén kószált egészen addig, amíg a gondozóknak sikerült befogniuk.\r

","id":"20200608_panda_szokes_allatkert_koppenhaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1706807-83b0-4eed-9e5a-c85e1cdb8143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5857ebcf-ae8b-419e-8490-462b668441e0","keywords":null,"link":"/elet/20200608_panda_szokes_allatkert_koppenhaga","timestamp":"2020. június. 08. 15:12","title":"Kikommandózta magát egy óriáspanda a kifutójából a koppenhágai állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c1fb4f-cb10-4fcb-8099-c062ecfe8d20","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A Lovassport Szövetség is lebeszélte volna a kormányt annak a kisvárdai lórehabilitációs-központnak az építéséről, amelyre két és fél éve adott a kormány 2,2 milliárd forintot. A beruházásból még semmi nem látszik, és az új, projektgazda, egy Seszták Miklós üzleti köreihez köthető társaság sem szívesen oszt meg róla részleteket. A lovasszövetségnek viszont már szakmailag sincs köze a lovassport egyik legnagyobb hazai beruházásához.","shortLead":"A Lovassport Szövetség is lebeszélte volna a kormányt annak a kisvárdai lórehabilitációs-központnak az építéséről...","id":"20200609_Ket_es_fel_eve_utalt_a_kormany_22_milliardot_a_kisvardai_lowellnessre_de_meg_mindig_semmi_nem_latszik_belole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37c1fb4f-cb10-4fcb-8099-c062ecfe8d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eaa8c35-b615-4339-aaf3-09a3fac9dfef","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_Ket_es_fel_eve_utalt_a_kormany_22_milliardot_a_kisvardai_lowellnessre_de_meg_mindig_semmi_nem_latszik_belole","timestamp":"2020. június. 09. 15:10","title":"Két és fél éve utalt a kormány 2,2 milliárdot a kisvárdai lówellnessre, de még mindig nem látszik belőle semmi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee661062-6c0f-447f-89e2-6576c2d99ba4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Palkovics László innovációs miniszter a közös sajtótájékoztatón pedig kiemelte, hogy a magyar települések évek óta pártpolitikai csatározásoktól mentesen fejlődnek.","shortLead":"Palkovics László innovációs miniszter a közös sajtótájékoztatón pedig kiemelte, hogy a magyar települések évek óta...","id":"20200609_kosa_lajos_debrecen_palkovics_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee661062-6c0f-447f-89e2-6576c2d99ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb24c77-a358-45a3-88c3-2421a84a5380","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200609_kosa_lajos_debrecen_palkovics_laszlo","timestamp":"2020. június. 09. 16:21","title":"Kósa Lajos: A magyar jövő Debrecenben épül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55745ce9-54bb-407b-bb5e-db1dd9d9fba8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Partizán szervezi, YouTube-on és Facebookon lehet majd becsatlakozni. ","shortLead":"A Partizán szervezi, YouTube-on és Facebookon lehet majd becsatlakozni. ","id":"20200608_POSZT_helyett_jon_a_Pandemia_Okozta_Szinhazi_Talalkozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55745ce9-54bb-407b-bb5e-db1dd9d9fba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79342eea-3ab2-496c-b280-dcfabc114696","keywords":null,"link":"/kultura/20200608_POSZT_helyett_jon_a_Pandemia_Okozta_Szinhazi_Talalkozo","timestamp":"2020. június. 08. 13:32","title":"POSZT helyett jön a Pandémia Okozta Színházi Találkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]