[{"available":true,"c_guid":"4afab489-2f94-48c6-bd72-3d30c4278733","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legnépszerűbb online csapatjátéka, a Counter-Strike 1.6 már letöltés nélkül, egy sima böngészőben is indítható – ingyen.","shortLead":"A világ egyik legnépszerűbb online csapatjátéka, a Counter-Strike 1.6 már letöltés nélkül, egy sima böngészőben is...","id":"20200615_counter_strike_16_bongeszos_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4afab489-2f94-48c6-bd72-3d30c4278733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69caafa-ad9b-4da6-893e-0afee25c6b02","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_counter_strike_16_bongeszos_jatek","timestamp":"2020. június. 15. 11:33","title":"Böngészőből indítható verziót kapott a Counter-Strike 1.6, semmit nem kell letöltsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3572ea56-053c-479c-8a8a-df29331d78b5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kabinet kész küzdeni a győri egységért – közölte Orbán Viktor.","shortLead":"A kabinet kész küzdeni a győri egységért – közölte Orbán Viktor.","id":"20200615_audi_gyor_orban_viktor_gazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3572ea56-053c-479c-8a8a-df29331d78b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fea8bbd-3c9f-413e-aeb2-11f6d893aeca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200615_audi_gyor_orban_viktor_gazdasag","timestamp":"2020. június. 15. 16:04","title":"A kormány segít talpra állni az Audi-gyárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91fc29d0-8d44-4ae2-aaac-a175d6f7fff9","c_author":"","category":"vilag","description":"Andrzej Duda az újraválasztásáért kampányolt.","shortLead":"Andrzej Duda az újraválasztásáért kampányolt.","id":"20200614_Az_LMBT_ideologia_rosszabb_mint_a_kommunizmus_a_lengyel_elnok_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91fc29d0-8d44-4ae2-aaac-a175d6f7fff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8b0296-1e2b-4073-b427-cee5d01ae1f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Az_LMBT_ideologia_rosszabb_mint_a_kommunizmus_a_lengyel_elnok_szerint","timestamp":"2020. június. 14. 13:20","title":"Az LMBT „ideológia” rosszabb, mint a kommunizmus a lengyel elnök szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jól haladnak a koronavírus elleni védőoltás orosz munkálatai a helyi sajtóban megjelent hírek szerint. 