[{"available":true,"c_guid":"b1eaa0f6-398f-4c79-bf38-a0d499ca747c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia 1999-ben megjelent videokártyája több szempontból is érdekes – és most már azért is, mert bolti Lego-készlet lehet belőle.","shortLead":"Az Nvidia 1999-ben megjelent videokártyája több szempontból is érdekes – és most már azért is, mert bolti Lego-készlet...","id":"20200618_nvidia_geforce_256_videokartya_lego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1eaa0f6-398f-4c79-bf38-a0d499ca747c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e78c669-8c4f-454a-8f21-3d0d32472f90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_nvidia_geforce_256_videokartya_lego","timestamp":"2020. június. 18. 10:03","title":"Valaki megépítette legóból a világ első GeForce videokártyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f12d85-e666-464b-9f54-d331e4be47b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem sokkal dél után jelezték szemtanúk, hogy valaki sodródik a folyóban.","shortLead":"Nem sokkal dél után jelezték szemtanúk, hogy valaki sodródik a folyóban.","id":"20200617_Eltunt_egy_ember_a_Dunaban_Tatnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35f12d85-e666-464b-9f54-d331e4be47b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343f0199-dbac-4b16-9fed-6cd67827a654","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Eltunt_egy_ember_a_Dunaban_Tatnal","timestamp":"2020. június. 17. 18:10","title":"Eltűnt egy ember a Dunában Tátnál, búvárok keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7db332-e471-4a45-a0b8-7d157894d734","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A járulékos költségek emelkedése miatt előbb-utóbb nőhet a gázszámla, a lakosság hatósági áras befizetései ugyanis 2019-ben már nem fedezték a kiadásokat.","shortLead":"A járulékos költségek emelkedése miatt előbb-utóbb nőhet a gázszámla, a lakosság hatósági áras befizetései ugyanis...","id":"202025__gazkoltsegek__hatosagi_arak__orosz_fugges__rezsiminusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b7db332-e471-4a45-a0b8-7d157894d734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49d6e85-cda7-42d5-beca-0415cadfeab6","keywords":null,"link":"/360/202025__gazkoltsegek__hatosagi_arak__orosz_fugges__rezsiminusz","timestamp":"2020. június. 18. 15:00","title":"Ha így folytatjuk, a kormány kénytelen lesz elengedni a rezsicsökkentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23d1940-0754-4d93-8eb4-6924ea100114","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökség azt szeretné, hogy a belföldi turizmus serkentése érdekében a vidékiek utaznának Budapestre.","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökség azt szeretné, hogy a belföldi turizmus serkentése érdekében a vidékiek utaznának...","id":"20200619_budapest_turizmus_magyarturisztikaiugynokseg_belfolditurizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b23d1940-0754-4d93-8eb4-6924ea100114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1685d3a2-1954-4b89-a59d-2c9010e8f890","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_budapest_turizmus_magyarturisztikaiugynokseg_belfolditurizmus","timestamp":"2020. június. 19. 09:57","title":"Ne higgyük, hogy máris visszatérnek Budapestre a külföldiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Oxfordi Egyetem megállapodott egy gyógyszergyártó céggel a koronavírus elleni vakcina gyártásáról. 