Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"041f105c-f3e1-4b63-b736-e3e3a8c84e36","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A karibi térségben arra szólították fel az embereket, hogy maradjanak otthon, annyira rossz lett a por miatt a levegő.","shortLead":"A karibi térségben arra szólították fel az embereket, hogy maradjanak otthon, annyira rossz lett a por miatt a levegő.","id":"20200626_szahara_homokfelho_porfelho_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=041f105c-f3e1-4b63-b736-e3e3a8c84e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdca1fd6-eedc-4279-b271-84d8c5fe2e40","keywords":null,"link":"/elet/20200626_szahara_homokfelho_porfelho_egyesult_allamok","timestamp":"2020. június. 26. 17:38","title":"Szaharai homokfelhő érte el az Egyesült Államokat – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa9be20-b86a-412c-9a95-6f717bb7ff6c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A NEOWISE-üstököst várhatóan szabad szemmel is meg lehet majd figyelni.","shortLead":"A NEOWISE-üstököst várhatóan szabad szemmel is meg lehet majd figyelni.","id":"20200626_nap_neowise_ustokos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fa9be20-b86a-412c-9a95-6f717bb7ff6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc17afc-2b2f-460c-9154-feed9c8a76ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_nap_neowise_ustokos","timestamp":"2020. június. 26. 18:03","title":"Közel 5000 év után ismét a Nap felé tart egy látványos üstökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed65a66-b921-4ba6-8458-65fd4a2a6e01","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Évente nagyjából hárman iratkoznak be a képzésre az országban.","shortLead":"Évente nagyjából hárman iratkoznak be a képzésre az országban.","id":"20200626_Nindzsa_szakon_adtak_egyetemi_diplomat_Japanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eed65a66-b921-4ba6-8458-65fd4a2a6e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d4e80a-e624-4588-92ec-c2180606a47d","keywords":null,"link":"/elet/20200626_Nindzsa_szakon_adtak_egyetemi_diplomat_Japanban","timestamp":"2020. június. 26. 20:27","title":"Nindzsa szakon adtak egyetemi diplomát Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb62d30-5968-47e2-ba0e-29919e25e892","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"„A vállalati igényekhez alkalmazkodó új kutatási központ jön létre” Szegeden, 4 milliárd forintos támogatással ¬– jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.","shortLead":"„A vállalati igényekhez alkalmazkodó új kutatási központ jön létre” Szegeden, 4 milliárd forintos támogatással ¬–...","id":"20200627_Nagyvallalatoknak_kutatnak_Szegeden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eb62d30-5968-47e2-ba0e-29919e25e892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3631eed4-e0db-4a1e-a28c-654f8f687c86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200627_Nagyvallalatoknak_kutatnak_Szegeden","timestamp":"2020. június. 27. 16:41","title":"Nagyvállalatoknak kutatnak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d68ffb-7a3f-486a-98ac-efdc2b6bfd8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alaposan átalakította a Google a fényképek és videók tárolására öt éve létrehozott Google Fotók mobilos alkalmazását. ","shortLead":"Alaposan átalakította a Google a fényképek és videók tárolására öt éve létrehozott Google Fotók mobilos alkalmazását. ","id":"20200626_google_fotok_rancfelvarras_dizajn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67d68ffb-7a3f-486a-98ac-efdc2b6bfd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcb44f3-8150-4b34-90c7-ef4596224c7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_google_fotok_rancfelvarras_dizajn","timestamp":"2020. június. 26. 09:03","title":"Nézzen rá a Google Fotókra, átszabták a kinézetét, és új funkciókat is kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha a vállalkozót terheli majd a plusz adó, úgy a bankok ezzel a kifizetéssel is számolni fognak.","shortLead":"Ha a vállalkozót terheli majd a plusz adó, úgy a bankok ezzel a kifizetéssel is számolni fognak.","id":"20200626_katasok_vallalkozok_gulyas_gergely_torvenyjavaslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8ca61f-b76b-40f0-953e-9c7f07f67e65","keywords":null,"link":"/kkv/20200626_katasok_vallalkozok_gulyas_gergely_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. június. 26. 05:30","title":"Nagy felfordulás várható a katásoknál, ha elfogadják a kormány javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4914218-0590-4e90-8f30-984b11093500","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kiírás lehet „fizikai” vagy digitális is.","shortLead":"A kiírás lehet „fizikai” vagy digitális is.","id":"20200626_gyumolcs_zoldseg_nagy_istvan_agrarminiszter_rendelet_julius_15","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4914218-0590-4e90-8f30-984b11093500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024dbdba-2856-4260-b3d3-9d23794887dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_gyumolcs_zoldseg_nagy_istvan_agrarminiszter_rendelet_julius_15","timestamp":"2020. június. 26. 19:40","title":"Júliustól ki kell írni a boltban, honnan jött a gyümölcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ceb4c6f-6879-49b9-a7d3-56f0ddb0bb0d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Délelőtt 11 és délután 3 óra között nem ajánlott a napra menni.","shortLead":"Délelőtt 11 és délután 3 óra között nem ajánlott a napra menni.","id":"20200626_Extrem_UVsugrazas_varhato_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ceb4c6f-6879-49b9-a7d3-56f0ddb0bb0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03487175-ba6c-4fb6-9b06-0715a5656ba2","keywords":null,"link":"/elet/20200626_Extrem_UVsugrazas_varhato_a_hetvegen","timestamp":"2020. június. 26. 18:48","title":"Extrém UV-sugárzás várható a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]