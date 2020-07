A sertéshúsok után hamarosan a csomagolatlan baromfitermékek, juh- és kecskehúsok származását is jelölni kell hentespultokban július 15-től. Az Agrárminisztérium a jelölési kötelezettséget a zöldségekre és gyümölcsökre is kiterjeszti, a magyar termények mellett pedig a nemzeti trikolort is fel kell tüntetniük a kereskedőknek, írja a Magyar Nemzet.

A tárca idén januárban elsőként a sertéshús esetében vezette be a szigorítást, eszerint a kiskereskedőknek a nem előre csomagolt friss vagy hűtött sertéshús esetén a pultokban az állat származási helyét, és ha eltérő, a vágási helyet is jól látható módon fel kell tüntetniük. A nagyobb üzletláncokban pedig zászlókkal is jelölni kell a származást, ezzel is megkönnyítve a vásárlók tájékozódását.

Nagy István agrárminiszter szerint az intézkedés beváltotta a hozzá fűzött reményeket, ezért július 15-től a juh-, a kecske- és a baromfihús esetében is egyértelműen, jól látható módon fel kell tüntetni a származási országot. A kézzel írt vagy nyomtatott cetlik helyett a kereskedők használhatnak elektronikus felületeket is, a lényeg az, hogy a fogyasztók világosan megkülönböztethessék az egyes országokból származó húsokat.

A csomagolatlan formában árusított zöldségeknél és gyümölcsöknél – a bolt méretétől függetlenül – zászlóval is jelölni kell a magyar terményeket. Ezen kötelezettség alól egyedül a termelői pia­cok mentesülnek.