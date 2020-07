Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1d31374-0c3d-4d25-9a6d-d125df874b91","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az oltásba ártalmatlan festéket keverhetnének esetleg, a chipet pedig másképp kapják, más emberek. ","shortLead":"Az oltásba ártalmatlan festéket keverhetnének esetleg, a chipet pedig másképp kapják, más emberek. ","id":"20200706_mikrochip_Bill_Gates_oltas_konteo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1d31374-0c3d-4d25-9a6d-d125df874b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ddb24e-5304-45eb-a65d-109c060998ba","keywords":null,"link":"/360/20200706_mikrochip_Bill_Gates_oltas_konteo","timestamp":"2020. július. 06. 13:30","title":"Mi is az a mikrochip, amit Bill Gates tenne az oltásba, ha igaz lenne a konteó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0571d9-2e3f-4f21-86da-4ca244212a3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elsősorban energiafüggősége és földrajzi közelsége miatt, mondta David Cornstein, az Egyesült Államok budapesti nagykövete egy amerikai rádiós beszélgetős műsorban helyi idő szerint vasárnap.","shortLead":"Elsősorban energiafüggősége és földrajzi közelsége miatt, mondta David Cornstein, az Egyesült Államok budapesti...","id":"20200706_Cornstein_Magyarorszag_Moszkva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d0571d9-2e3f-4f21-86da-4ca244212a3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0acd6d67-7e15-40af-9e06-0b36c18e69e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Cornstein_Magyarorszag_Moszkva","timestamp":"2020. július. 06. 14:07","title":"Amerikai nagykövet: Magyarországnak kapcsolatban kell állnia Moszkvával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c018721-dcaf-45dd-9f80-89b672197a46","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Lezártnak vélt múltat nyitottak újra a tüntetéshullámmal az amerikai polgárháborúban vesztes déli Konföderáció vezetőit megörökítő szobrok és intézmények ledöntésével, illetve átnevezésével. A felelősségre vonást a politikai számítás és a megbékélés vágya együtt akadályozta meg, és a rabszolgaság helyébe lépett nyílt szegregációt csak az 1960-as években számolták fel, a bújtatott megkülönböztetés pedig máig él.\r

","shortLead":"Lezártnak vélt múltat nyitottak újra a tüntetéshullámmal az amerikai polgárháborúban vesztes déli Konföderáció vezetőit...","id":"202027__eszak_del_ellen__konfoderacios_vezerek__buntetlenseg__all_vagy_bukik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c018721-dcaf-45dd-9f80-89b672197a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3096712-9175-49dc-8969-d8732dde6f70","keywords":null,"link":"/360/202027__eszak_del_ellen__konfoderacios_vezerek__buntetlenseg__all_vagy_bukik","timestamp":"2020. július. 07. 17:00","title":"Van magyarázat, miért csak 150 év után bűnhődnek az amerikai polgárháború déli vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdccde4-f298-4455-85e7-b97015cc7e1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csorbai Ferenc lényegében azért lett városvezető, mert a korábbi polgármester nem sokkal a választások előtt meghalt.","shortLead":"Csorbai Ferenc lényegében azért lett városvezető, mert a korábbi polgármester nem sokkal a választások előtt meghalt.","id":"20200706_csorbai_ferenc_mohacs_idokozi_valasztas_kepviselo_testulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cdccde4-f298-4455-85e7-b97015cc7e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1254ce0-13a7-4216-81cd-2269fe5a7536","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_csorbai_ferenc_mohacs_idokozi_valasztas_kepviselo_testulet","timestamp":"2020. július. 06. 20:35","title":"Feloszlatta magát a mohácsi képviselő-testület, időközi választás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f42201-5cdf-44b8-b976-77bfe01a3954","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberölés kísérletével gyanúsítanak egy nőt, aki felgyújtotta a házát, miközben az élettársa bent volt. Az égő házból a környékbeliek mentették ki a férfit.","shortLead":"Emberölés kísérletével gyanúsítanak egy nőt, aki felgyújtotta a házát, miközben az élettársa bent volt. Az égő házból...","id":"20200707_many_tuzolto_gyujtogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44f42201-5cdf-44b8-b976-77bfe01a3954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddfde11-4f6a-4705-9c88-e9092c63f0e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_many_tuzolto_gyujtogatas","timestamp":"2020. július. 07. 11:52","title":"Rágyújtotta mozgásképtelen élettársára a házát egy mányi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353148b7-3391-4cfe-8b9c-827fd1d9a729","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rengeteg ponton változtatta meg az életünk a maszkviselés, ezeket szedte most össze a Duma Aktuál. A melltartóval ne akasszuk össze a zsinórját, de bátran kérjük tele a maszkunkat a bolti kóstoltatásnál! ","shortLead":"Rengeteg ponton változtatta meg az életünk a maszkviselés, ezeket szedte most össze a Duma Aktuál. A melltartóval ne...","id":"20200707_Duma_Aktual_Maszkviseles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=353148b7-3391-4cfe-8b9c-827fd1d9a729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec08f44-6abe-40fe-9abe-ff23cb0c7686","keywords":null,"link":"/360/20200707_Duma_Aktual_Maszkviseles","timestamp":"2020. július. 07. 13:00","title":"Duma Aktuál: Ezek a kínai maszkok mindenkiből Kóka Jánost csinálnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk egy hónap lehet még hátra a Samsung Galaxy Note20 Ultra bemutatójáig, így várható volt, hogy előbb-utóbb előkerül majd egy-két kiszivárgott kép a készülékről. Erre egészen mostanáig kellett várni.","shortLead":"Szűk egy hónap lehet még hátra a Samsung Galaxy Note20 Ultra bemutatójáig, így várható volt, hogy előbb-utóbb előkerül...","id":"20200707_samsung_galaxy_note20_ultra_kiszivargott_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35db00a9-0859-42b7-b8e5-87ab7b7b6968","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_samsung_galaxy_note20_ultra_kiszivargott_foto","timestamp":"2020. július. 07. 17:03","title":"Kiszivárgott fotókon a még be sem mutatott Samsung Galaxy Note20 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1143e937-2f27-491a-8cf9-4b327c42ae82","c_author":"Ligetvári Krisztina/Másfélfok","category":"gazdasag.zhvg","description":"Komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet, ha nincs elég víz. Ráadásul a vízhiány nem csak a közeljövő problémája: napjainkban, fejlett országokban is küzdenek ez ellen. ","shortLead":"Komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet, ha nincs elég víz. Ráadásul a vízhiány nem csak a közeljövő problémája...","id":"20200706_Vizhianyos_varosokban_fog_elni_az_emberiseg_jelentos_resze_ha_igy_folytatjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1143e937-2f27-491a-8cf9-4b327c42ae82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9379ee-500d-4a1f-a994-3da5091f3b05","keywords":null,"link":"/zhvg/20200706_Vizhianyos_varosokban_fog_elni_az_emberiseg_jelentos_resze_ha_igy_folytatjuk","timestamp":"2020. július. 07. 08:55","title":"Vízhiányos városokban fog élni az emberiség jelentős része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]