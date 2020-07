Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden jól megy, akkor a Google a szokásos menetrend szerint teszi elérhetővé a mobilokra szánt új operációs rendszerét, az Android 11-et.","shortLead":"Ha minden jól megy, akkor a Google a szokásos menetrend szerint teszi elérhetővé a mobilokra szánt új operációs...","id":"20200708_google_android_11_operacios_rendszer_mobilra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8022359a-2c93-4584-90e3-fbe839e470d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_google_android_11_operacios_rendszer_mobilra","timestamp":"2020. július. 08. 19:03","title":"Videó buktatta le a Google-t, mikor teszi közzé az Android 11 végleges változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghaladta a 30 ezret az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma az országban, az utóbbi 24 óra alatt diagnosztizált esetszám pedig rekordot döntött szerdán.","shortLead":"Meghaladta a 30 ezret az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma az országban, az utóbbi 24 óra alatt diagnosztizált...","id":"20200708_Romania_rekord_rendkivuli_allapot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c79b84-16aa-40bd-910c-892de15ff0e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_Romania_rekord_rendkivuli_allapot","timestamp":"2020. július. 08. 19:11","title":"Romániában rekordot döntött a napi esetek száma, ismét bevezethetik a rendkívüli állapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban van a világon a legtöbb fertőzött és eddig 131 ezren haltak bele a koronavírus okozta betegségbe.","shortLead":"Az Egyesült Államokban van a világon a legtöbb fertőzött és eddig 131 ezren haltak bele a koronavírus okozta betegségbe.","id":"20200708_Mar_tobb_mint_3_millioan_fertozodtek_meg_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ace013-24a4-4584-9f71-15b78884386a","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_Mar_tobb_mint_3_millioan_fertozodtek_meg_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. július. 08. 21:44","title":"Már több mint 3 millióan fertőződtek meg az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d56339b5-18cf-4c49-bf57-f65274873226","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztők szerint 10 százalékkal sikerült növelni a Snapdragon 865+ teljesítményét az elődhöz képest.","shortLead":"A fejlesztők szerint 10 százalékkal sikerült növelni a Snapdragon 865+ teljesítményét az elődhöz képest.","id":"20200708_qualcomm_snapdragon_865_plus_proceszor_bemutatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d56339b5-18cf-4c49-bf57-f65274873226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ffdcf76-c540-4b3c-b6f3-012d386975c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_qualcomm_snapdragon_865_plus_proceszor_bemutatasa","timestamp":"2020. július. 08. 17:03","title":"Megérkezett a Qualcomm eddigi legerősebb processzora, a Snapdragon 865+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ad187c-3594-485e-8bbc-59cbce78244d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Magyar falvak, állami média, rendőrség, volt akadémiai kutató­hálózat – egyebek mellett az ezeknek jutó összegeket növelték a költségvetési vita során a kormánypárti képviselők. A büdzsé a kormányzati szándékok hű tükre.","shortLead":"Magyar falvak, állami média, rendőrség, volt akadémiai kutató­hálózat – egyebek mellett az ezeknek jutó összegeket...","id":"20200708_Szandeknyilatkozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40ad187c-3594-485e-8bbc-59cbce78244d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372ccc1c-3b23-4410-8772-51b1349de3fd","keywords":null,"link":"/360/20200708_Szandeknyilatkozatok","timestamp":"2020. július. 08. 13:00","title":"Meghökkentő dolgok a büdzsében: úgy csökken az államadósság, hogy nő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4159ab25-0414-4dcc-8a02-0c815b3143a7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Letöltendő börtönt kérnek az MSZP volt elnökhelyettesére.\r

","shortLead":"Letöltendő börtönt kérnek az MSZP volt elnökhelyettesére.\r

","id":"20200709_Simon_Gabor_buntetoper","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4159ab25-0414-4dcc-8a02-0c815b3143a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ff517b-9767-4f38-af73-d6138e2eb859","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_Simon_Gabor_buntetoper","timestamp":"2020. július. 09. 12:47","title":"Újraindult Simon Gábor büntetőpere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0caa2e47-2d88-41a4-aad3-717a9f93ef90","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Nagypályán ismeretlen játékost cserélt be elnöksége második félidejére az újrázni készülő francia államfő, Emmanuel Macron. Az új kormányfőnek, Jean Castexnek a hiányzó bázist kellene behoznia az elnök pártja mögé.","shortLead":"Nagypályán ismeretlen játékost cserélt be elnöksége második félidejére az újrázni készülő francia államfő, Emmanuel...","id":"20200708_Taktikai_csere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0caa2e47-2d88-41a4-aad3-717a9f93ef90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234d486d-4179-497f-a8a2-53863d530ddc","keywords":null,"link":"/360/20200708_Taktikai_csere","timestamp":"2020. július. 08. 15:00","title":"Innen szép nyerni: Macron taktikázik az újabb ciklusáért vívott meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e03445-13a2-4759-9058-58ada6bb60a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal továbbra is csak ígérget, ahelyett, hogy cselekedne és kisöpörné a gyűlölködő, valamint kirekesztő tartalmakat a platformról – így összegezték a Facebook vezetőségével tartott online találkozót azok a szervezetek, melyek bojkottra szólítottak fel ellene.","shortLead":"A közösségi oldal továbbra is csak ígérget, ahelyett, hogy cselekedne és kisöpörné a gyűlölködő, valamint kirekesztő...","id":"20200708_facebook_bojkott_gyuloletbeszed_hirdetes_sheryl_sandberg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32e03445-13a2-4759-9058-58ada6bb60a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252884ed-b157-4ef3-a0bf-d9994bd1f715","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_facebook_bojkott_gyuloletbeszed_hirdetes_sheryl_sandberg","timestamp":"2020. július. 08. 11:10","title":"A nagy Facebook-bojkott szervezői állítják: konkrét válaszok helyett porhintést kaptak Zuckerbergtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]