Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb47398a-2def-4840-ba33-8204229ba7ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200711_Orban_megtekintette_a_Vasas_edzomerkozeset_es_gratulalt_az_uj_stadionhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb47398a-2def-4840-ba33-8204229ba7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abac1926-90e1-4a1b-85cf-2237bf088280","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Orban_megtekintette_a_Vasas_edzomerkozeset_es_gratulalt_az_uj_stadionhoz","timestamp":"2020. július. 11. 18:48","title":"Orbán megtekintette a Vasas-Csákvár edzőmérkőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baaba4a5-23e6-43e6-a01a-57e48a492c21","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Egyértelmű fölénnyel nyerte a lengyel elnökválasztás első fordulóját a hivatalban lévő államfő, ám nem zárható ki, hogy akkori, 2,5 millió szavazatnyi előnye most vasárnapra eltűnik. Ennek megfelelően a kampány vége rendesen undorító is lett.","shortLead":"Egyértelmű fölénnyel nyerte a lengyel elnökválasztás első fordulóját a hivatalban lévő államfő, ám nem zárható ki...","id":"20200711_Lengyel_elnokvalasztas_hajszalon_mulhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baaba4a5-23e6-43e6-a01a-57e48a492c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3622668f-c848-4ebc-9dc5-cb1d86fd577c","keywords":null,"link":"/vilag/20200711_Lengyel_elnokvalasztas_hajszalon_mulhat","timestamp":"2020. július. 11. 15:30","title":"Végjáték Varsóban: hajszálon múlhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A keresztrejtvény és a kézimunka is segített egy 104 éves brit asszonynak abban, hogy túlélje a koronavírus-fertőzést.","shortLead":"A keresztrejtvény és a kézimunka is segített egy 104 éves brit asszonynak abban, hogy túlélje a koronavírus-fertőzést.","id":"20200712_Egy_104_eves_brit_asszony_is_kigyogyult_a_koronavirusfertozesbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8876426-01fa-48c2-afe9-511ebd4245c0","keywords":null,"link":"/elet/20200712_Egy_104_eves_brit_asszony_is_kigyogyult_a_koronavirusfertozesbol","timestamp":"2020. július. 12. 20:19","title":"Egy 104 éves brit asszony is kigyógyult a koronavírus-fertőzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798e6551-e279-4dbe-bd17-934982403b32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200712_agyevo_amoba_robolox_alkalmazason_beluli_vasarlas_klimavaltozas_iphone_tolto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=798e6551-e279-4dbe-bd17-934982403b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab3e006-4f3f-460e-8bf1-306a68fbda9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200712_agyevo_amoba_robolox_alkalmazason_beluli_vasarlas_klimavaltozas_iphone_tolto","timestamp":"2020. július. 12. 12:03","title":"Ez történt: kiszámolták, mi történne, ha jó fejek lennénk a Földdel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367a9bd7-949e-45df-8fdc-b2414ca44a19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ravi Hong gyerekeit Canonnak, Epsonnak és Nikonnak hívják.","shortLead":"Ravi Hong gyerekeit Canonnak, Epsonnak és Nikonnak hívják.","id":"20200711_Fenykepezogepben_Fotos_India","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=367a9bd7-949e-45df-8fdc-b2414ca44a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6949ed-9122-4883-87ca-94a1def0c804","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Fenykepezogepben_Fotos_India","timestamp":"2020. július. 11. 16:08","title":"Egy hatalmas fényképezőgépben lakik az indiai fotós és családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050ab4e2-2a81-4e5b-a7a3-ef304aa64cf3","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Mary Trump a magánember Donald Trumpról igyekezett lerántani a leplet sikerkönyvében, egyebek mellett fékezhetetlen – de sebezhetőséget rejtő – nárcizmussal és az egyetemi felvételin elkövetett csalással vádolva nagybátyját. Az már korábban is kiderült, hogy Trump szeretetet adni nem tudó apja pénzével kisegítve futotta be üzletemberi karrierjét, ami feleannyira sem sikeres, mint ahogy állítja.","shortLead":"Mary Trump a magánember Donald Trumpról igyekezett lerántani a leplet sikerkönyvében, egyebek mellett fékezhetetlen –...","id":"20200713_Trumpot_az_apja_formalta_mai_onmagava","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=050ab4e2-2a81-4e5b-a7a3-ef304aa64cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cba20b-47e3-4f9a-a41b-a821adc4a17a","keywords":null,"link":"/360/20200713_Trumpot_az_apja_formalta_mai_onmagava","timestamp":"2020. július. 13. 15:00","title":"Unokahúga szerint Trumpot az apja formálta krónikus hazudozóvá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82df9936-6e67-49bd-8cc7-197ac4f173ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már szavazhat arról, mi legyen 2021-ben az év madara.","shortLead":"Már szavazhat arról, mi legyen 2021-ben az év madara.","id":"20200713_On_is_szavazhat_arrol_mi_legyen_2021ben_az_ev_madara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82df9936-6e67-49bd-8cc7-197ac4f173ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccac911f-d373-4a2e-8db4-757ca19b68bd","keywords":null,"link":"/elet/20200713_On_is_szavazhat_arrol_mi_legyen_2021ben_az_ev_madara","timestamp":"2020. július. 13. 11:40","title":"Önre is számít a cigánycsuk, a kis őrgébics, és a sordély ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4adc5a48-8b48-45ad-8f73-320245cfc713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Javítaná a német–magyar viszonyt a CDU-elnök, aki Benkő Tibor honvédelmi miniszterrel is megbeszéléseket folytat majd.","shortLead":"Javítaná a német–magyar viszonyt a CDU-elnök, aki Benkő Tibor honvédelmi miniszterrel is megbeszéléseket folytat majd.","id":"20200713_krampkarrenbauer_magyarorszag_latogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4adc5a48-8b48-45ad-8f73-320245cfc713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a6e357-0662-4b17-b244-ee9d4e54fc71","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_krampkarrenbauer_magyarorszag_latogatas","timestamp":"2020. július. 13. 09:39","title":"Magyarországon tárgyal csütörtökön Orbán és a CDU elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]