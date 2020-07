Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"997ac7f8-26e4-4c1e-8810-09e3ee709e9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szokásos városi szabadidő-autókhoz képest ezzel még tényleg ki is lehet menni a dombok közé.","shortLead":"A szokásos városi szabadidő-autókhoz képest ezzel még tényleg ki is lehet menni a dombok közé.","id":"20200713_Rendes_terepjarot_csinaltak_egy_Nissan_GTRbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=997ac7f8-26e4-4c1e-8810-09e3ee709e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5710098-b635-4dc6-83e1-c2f6c6bdcc12","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_Rendes_terepjarot_csinaltak_egy_Nissan_GTRbol","timestamp":"2020. július. 14. 04:47","title":"Rendes terepjárót csináltak egy Nissan GT-R-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9645d8b3-f40e-4fd5-9610-eed7f84f0065","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több százan kísérték utolsó útjára. ","shortLead":"Több százan kísérték utolsó útjára. ","id":"20200714_Eltemettek_Balint_Gyorgyot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9645d8b3-f40e-4fd5-9610-eed7f84f0065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4bae4d8-0761-425d-8307-630faa829bdd","keywords":null,"link":"/kultura/20200714_Eltemettek_Balint_Gyorgyot","timestamp":"2020. július. 14. 15:00","title":"Eltemették Bálint Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec50529d-8f17-4e25-a2c5-e7f0702bed10","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nagyon távoliak az álláspontok az EU-s mentőalappal kapcsolatban. Messze nem Orbán Viktoron múlik, lesz-e megállapodás a pénteki, az új uniós költségvetésről szóló EU-csúcson. ","shortLead":"Nagyon távoliak az álláspontok az EU-s mentőalappal kapcsolatban. Messze nem Orbán Viktoron múlik, lesz-e megállapodás...","id":"20200714_Nem_Orbanon_fog_mulni_lesze_megallapodas_az_EUkoltsegvetesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec50529d-8f17-4e25-a2c5-e7f0702bed10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ddacb24-90a6-4c1d-8482-1ceaaa5d44cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Nem_Orbanon_fog_mulni_lesze_megallapodas_az_EUkoltsegvetesrol","timestamp":"2020. július. 14. 09:57","title":"Nem Orbánon fog múlni, lesz-e megállapodás az EU-költségvetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök aláírt egy törvényt, amely büntetést helyez kilátásba a kínai tisztségviselőkkel üzletelő bankok számára.\r

\r

\r

","shortLead":"Az elnök aláírt egy törvényt, amely büntetést helyez kilátásba a kínai tisztségviselőkkel üzletelő bankok számára.\r

\r

\r

","id":"20200715_Trump_Hongkong_Kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65eca03d-ba82-47b8-89ad-12610ee0b385","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_Trump_Hongkong_Kina","timestamp":"2020. július. 15. 08:20","title":"Trump megvonta Hongkong különleges státuszát, hogy felelősségre vonja Kínát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3261e56-64b1-4884-9f0c-e8e7cab3bdca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Július utolsóelőtti hetében kerül sor a Summer Game Fest Demo nevű Microsoft-rendezvényre, amelynek keretében legkevesebb hatvan, de elképzelhető, hogy akár száz új Xbox-játék is kipróbálható.","shortLead":"Július utolsóelőtti hetében kerül sor a Summer Game Fest Demo nevű Microsoft-rendezvényre, amelynek keretében...","id":"20200714_microsoft_summer_game_fest_demo_xbox","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3261e56-64b1-4884-9f0c-e8e7cab3bdca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2158e0d9-c60d-4d28-ab79-dfa75dc9114f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_microsoft_summer_game_fest_demo_xbox","timestamp":"2020. július. 14. 10:03","title":"Készüljön hideg élelemmel: egy hétig játszhat rengeteg Xbox-játékdemóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec9f4ac-9c13-479a-b4bb-e90eadedbe3b","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Utasból egyelőre legfeljebb csak márciushoz, áprilishoz képest van sok, ettől függetlenül a fejlesztések szakadatlanul folynak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Így például hamarosan már semmit sem kell majd kiszedni a kézipoggyászból a biztonsági ellenőrzéskor. ","shortLead":"Utasból egyelőre legfeljebb csak márciushoz, áprilishoz képest van sok, ettől függetlenül a fejlesztések szakadatlanul...","id":"20200713_ferihegy_budapest_airport_fejlesztesek_lhbp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ec9f4ac-9c13-479a-b4bb-e90eadedbe3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7332c1ea-5fef-41af-89dd-ef703a889552","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_ferihegy_budapest_airport_fejlesztesek_lhbp","timestamp":"2020. július. 13. 20:43","title":"Ferihegy előremenekül: kevés az utas, de sok a fejlesztés – megnéztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c279c6-460a-425b-bb72-561faba1e5e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbűnözők gyorsan kihasználták az emberek félelmét és bizonytalanságát, amely a járványhelyzet kezdeti időszakában jelentkezett: 2020 első felében közel egyharmadával nőtt a támadások száma a G Data kiberbiztonsági cég adatai szerint. Az otthoni gépeket sokkal nagyobb erővel támadják.","shortLead":"A kiberbűnözők gyorsan kihasználták az emberek félelmét és bizonytalanságát, amely a járványhelyzet kezdeti időszakában...","id":"20200714_gdata_kibertamadas_koronavirus_kartevok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9c279c6-460a-425b-bb72-561faba1e5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457a769d-712b-4d71-ad93-e7615aba75da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_gdata_kibertamadas_koronavirus_kartevok","timestamp":"2020. július. 14. 21:03","title":"Bedurrantak a számítógépes vírusok, főleg az otthoni gépeket támadják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a61b09e-74f7-4f85-9012-d9b938904f12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Május végén ki kellett volna adni a Budapest–Belgrád vasútvonal felújításának hitelszerződését, a titkosítást lehetővé tevő törvény június végén lépett hatályba. Csak épp menet közben a kormány felemelte a közadat-igénylések határidőit.","shortLead":"Május végén ki kellett volna adni a Budapest–Belgrád vasútvonal felújításának hitelszerződését, a titkosítást lehetővé...","id":"20200714_Ket_jogszabaly_osszjateka_miatt_nem_kerult_nyilvanossagra_a_BudapestBelgrad_hitelszerzodese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a61b09e-74f7-4f85-9012-d9b938904f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae36225-e6fd-476a-90b5-e26f4a56dd96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Ket_jogszabaly_osszjateka_miatt_nem_kerult_nyilvanossagra_a_BudapestBelgrad_hitelszerzodese","timestamp":"2020. július. 14. 14:35","title":"Két jogszabály összjátéka miatt nem került nyilvánosságra a Budapest–Belgrád vasút hitelszerződése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]