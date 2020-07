Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4488360a-1d86-464f-83d8-16f30912d3c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igazgatótanácsi elnökként továbbra is marad a cégnél, de hátrébb lép.","shortLead":"Igazgatótanácsi elnökként továbbra is marad a cégnél, de hátrébb lép.","id":"20200728_arvai_peter_prezi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4488360a-1d86-464f-83d8-16f30912d3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f47b244-37cc-4d42-b528-0a68bbce6b67","keywords":null,"link":"/kkv/20200728_arvai_peter_prezi","timestamp":"2020. július. 28. 18:20","title":"Visszavonul a Prezi társalapítója, Árvai Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"342edcff-54ec-4a81-bb99-f739e9381a7a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az IATA szerint a 2019-es szint elérése 2024-ig is eltarthat. Csak a járatok száma látszik bővülni, az utasszám alig emelkedik a korlátozások feloldása óta.","shortLead":"Az IATA szerint a 2019-es szint elérése 2024-ig is eltarthat. Csak a járatok száma látszik bővülni, az utasszám alig...","id":"20200728_iata_utasszam_lassu_bovules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=342edcff-54ec-4a81-bb99-f739e9381a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5444043f-335e-491f-9a35-8e70e05336b1","keywords":null,"link":"/kkv/20200728_iata_utasszam_lassu_bovules","timestamp":"2020. július. 28. 18:36","title":"A vártnál is lassabban áll talpra a légi utasszállítás, a tavalyi szint elérése 2024-ig tarthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883ef1f5-2311-4335-9f29-783801219623","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"Avagy: fölegye-e az ellenzék, amit a Fidesz kegyesen odalök neki? Vélemény.","shortLead":"Avagy: fölegye-e az ellenzék, amit a Fidesz kegyesen odalök neki? Vélemény.","id":"20200728_Cegledi_Maradek_falatok_Orban_utan_vane_ra_gusztusunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=883ef1f5-2311-4335-9f29-783801219623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10dcb65f-aef9-4c98-a348-74ab0cd2f201","keywords":null,"link":"/360/20200728_Cegledi_Maradek_falatok_Orban_utan_vane_ra_gusztusunk","timestamp":"2020. július. 28. 11:00","title":"Ceglédi: Maradék falatok Orbán után – van-e rá gusztusunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7119722-9748-43c5-b21e-d9c374d91776","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Mégis bemutatják a Tenetet – külföldön előbb, mint az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Mégis bemutatják a Tenetet – külföldön előbb, mint az Egyesült Államokban. ","id":"20200728_Megis_bemutatjak_a_Tenetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7119722-9748-43c5-b21e-d9c374d91776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1a3c95-c9c2-4d3d-9ac9-ee1dd56eb952","keywords":null,"link":"/kultura/20200728_Megis_bemutatjak_a_Tenetet","timestamp":"2020. július. 28. 10:53","title":"Végre láthatjuk, mit csinált Robert Pattinsonnal Christopher Nolan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22da30f1-a49a-4e65-a337-85d05c9b5f74","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogy Orbán ennyire radikálisan átalakíthatta a médiaviszonyokat, abban ludasak olyan német cégek is, mint a Springer és a Bertelsmann, mert az eltelt évek során kivonultak a sajtópiacról – mond ítéletet a német lapban megjelent cikk szerzője.","shortLead":"Hogy Orbán ennyire radikálisan átalakíthatta a médiaviszonyokat, abban ludasak olyan német cégek is, mint a Springer és...","id":"20200728_Spiegel_Az_Index_sorsa_a_magyar_sajtoszabadsag_veget_jelkepezi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22da30f1-a49a-4e65-a337-85d05c9b5f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8d4e9c-49f4-4345-a467-cb49819c6fc7","keywords":null,"link":"/360/20200728_Spiegel_Az_Index_sorsa_a_magyar_sajtoszabadsag_veget_jelkepezi","timestamp":"2020. július. 28. 07:30","title":"Spiegel: Az Index sorsa a magyar sajtószabadság végét jelképezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b11277-65c8-47f2-8684-d5b1962ccd9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Peruban tavaly márciusban házkutatást tartottak Limában a volt perui nagykövet ügyében, Kaleta viszont még diplomataként, szabadon térhetett vissza Budapestre.\r

","shortLead":"Peruban tavaly márciusban házkutatást tartottak Limában a volt perui nagykövet ügyében, Kaleta viszont még...","id":"20200727_kaleta_index_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62b11277-65c8-47f2-8684-d5b1962ccd9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb804e5-fa1e-4796-b67e-c7d2722e0e51","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_kaleta_index_rendorseg","timestamp":"2020. július. 27. 21:46","title":"Index: Nem volt bőbeszédű a rendőrség a Kaleta-üggyel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90ffb9c-bd69-4e8e-aa8c-34164d1c93f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kissé rejtélyes üzenetet tett közzé a Weibón, a Black Shark márka vezetője, és többen úgy gondolják, hogy egy olyan Black Shark változat érkezhet, amiben a Qualcomm Snapdragon 865+ lapkakészlet dolgozik.","shortLead":"Kissé rejtélyes üzenetet tett közzé a Weibón, a Black Shark márka vezetője, és többen úgy gondolják, hogy egy olyan...","id":"20200728_xiaomi_black_shark_3s_snapdragon_865plusz_lapkakeszlettel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a90ffb9c-bd69-4e8e-aa8c-34164d1c93f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4273c2-b49a-41ae-b559-413f4ceda410","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_xiaomi_black_shark_3s_snapdragon_865plusz_lapkakeszlettel","timestamp":"2020. július. 28. 12:03","title":"Újabb ütős telefont adhat ki a Xiaomi, az eddigi legjobb processzorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca7e3b0-5f00-4bfb-b74e-3501e5c463a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két társát még mindig keresik a rendőrök.","shortLead":"Két társát még mindig keresik a rendőrök.","id":"20200729_Het_ev_utan_talaltak_meg_a_rendorok_a_hazi_orizetbol_megszoko_csalot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ca7e3b0-5f00-4bfb-b74e-3501e5c463a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eadf611-c044-4dcb-a33f-910853a1d9d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_Het_ev_utan_talaltak_meg_a_rendorok_a_hazi_orizetbol_megszoko_csalot","timestamp":"2020. július. 29. 07:39","title":"Hét év után találták meg a házi őrizetből megszökő csalót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]