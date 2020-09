Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"373ab16d-7f85-427f-ba3e-2441fdb2cd96","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A svájci államfő szerint egy országban a rendszer autoriter jellegéről árulkodik, amikor akadályozni próbálják a hozzájutást az információhoz és az internethez, igyekeznek újságírókat megfélemlíteni vagy elűzni.","shortLead":"A svájci államfő szerint egy országban a rendszer autoriter jellegéről árulkodik, amikor akadályozni próbálják...","id":"20200903_Simonetta_Sommaruga_svajci_elnok_A_fuggetlen_media_emberi_jog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=373ab16d-7f85-427f-ba3e-2441fdb2cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f252f677-4ac7-47d5-a245-e0378f56dec1","keywords":null,"link":"/360/20200903_Simonetta_Sommaruga_svajci_elnok_A_fuggetlen_media_emberi_jog","timestamp":"2020. szeptember. 03. 07:45","title":"Simonetta Sommaruga svájci elnök: A független média emberi jog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0483986d-9524-4848-aa02-61182b6c4acf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azzal, hogy a Konzuli Szolgálat vörössé minősítette az összes külföldi országot, jogi értelemben érvényüket veszítették a megkötött utasbiztosítások is.","shortLead":"Azzal, hogy a Konzuli Szolgálat vörössé minősítette az összes külföldi országot, jogi értelemben érvényüket veszítették...","id":"20200904_utasbiztositas_hatarzar_konzuli_szolgalat_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0483986d-9524-4848-aa02-61182b6c4acf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9054fab0-56a3-45bb-9bf1-33f158152254","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_utasbiztositas_hatarzar_konzuli_szolgalat_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 06:47","title":"Nem érvényesek az utasbiztosítások egy külföldi országban sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit szexuális erőszak bűntette miatt öt év börtönbüntetésre ítélték.","shortLead":"A férfit szexuális erőszak bűntette miatt öt év börtönbüntetésre ítélték.","id":"20200904_szexualis_eroszak_esztergom_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82c4ac6-a925-446f-9229-914c6339653f","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_szexualis_eroszak_esztergom_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 04. 12:59","title":"Virágágyásban alvó nőt erőszakolt meg ittasan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035cfb4d-1c76-4954-b840-41d5ee67b736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel új lapkacsaládjának bemutatója után az Asus is megvillantotta azokat a gépeit, amelyek már a gyártó Tiger Lake nevű chipjeit használják. 