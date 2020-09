Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9624aa29-4f19-49ff-8f17-36c41f857bd0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia divatmárka 20 év után bezárja magyarországi üzleteit. ","shortLead":"A francia divatmárka 20 év után bezárja magyarországi üzleteit. ","id":"20200904_Promod_kivonul_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9624aa29-4f19-49ff-8f17-36c41f857bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7af73d4-45ad-4649-9d58-f8a0d64a7c9e","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_Promod_kivonul_Magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:35","title":"Kivonul a Promod Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058411f5-a9fb-4cc3-a4af-dee68993be1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanári kart tesztelik, az iskolákban pedig átállnak digitális oktatásra.","shortLead":"A tanári kart tesztelik, az iskolákban pedig átállnak digitális oktatásra.","id":"20200904_salgotarjan_iskola_bezaras_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=058411f5-a9fb-4cc3-a4af-dee68993be1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44da29f-469d-44dd-a618-8df7d13cc77f","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_salgotarjan_iskola_bezaras_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 14:27","title":"Bezártak két középiskolát Salgótarjánban egy fertőzött tanár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Három hónapon át hétvégenként díjmentesen lehet kerékpárt szállítani minden arra alkalmas fővárosi tömegközlekedési vonalon.","shortLead":"Három hónapon át hétvégenként díjmentesen lehet kerékpárt szállítani minden arra alkalmas fővárosi tömegközlekedési...","id":"20200904_kerekpar_bicikli_mav_hev_bkk_jegy_berlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2dc400c-8f1b-401e-a66c-5a94081c0bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a9955e-8e5a-47c6-9d11-2bbccda45e0c","keywords":null,"link":"/elet/20200904_kerekpar_bicikli_mav_hev_bkk_jegy_berlet","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:48","title":"A bringásoknak kedvez egy új szabállyal a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058089fb-3f82-4343-972f-cf500084aa99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Távozásuk nincs összefüggésben Rózsa Péter főszerkesztő menesztésével.","shortLead":"Távozásuk nincs összefüggésben Rózsa Péter főszerkesztő menesztésével.","id":"20200903_168ora_pestihirlap_milkovicspal_rozsapeter_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=058089fb-3f82-4343-972f-cf500084aa99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0de9dd-d898-4a49-8ec3-2698f4d9a015","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_168ora_pestihirlap_milkovicspal_rozsapeter_","timestamp":"2020. szeptember. 03. 12:53","title":"Hatan otthagyták az összevont 168 Órát és Pesti Hírlapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező egy héten belül másodjára győzte le a US Open 14. kiemeltjét, a bolgár Grigor Dimitrovot.","shortLead":"A magyar teniszező egy héten belül másodjára győzte le a US Open 14. kiemeltjét, a bolgár Grigor Dimitrovot.","id":"20200904_fucsovics_marton_tenisz_us_open_grigor_dimitrov","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ad8d7b-e051-4690-8989-98976c04f0ab","keywords":null,"link":"/sport/20200904_fucsovics_marton_tenisz_us_open_grigor_dimitrov","timestamp":"2020. szeptember. 04. 05:05","title":"Fucsovics Márton a legjobb 32 közé jutott a US Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gumilövedékkel lőtték meg az eladót, vitték a kasszát.","shortLead":"Gumilövedékkel lőtték meg az eladót, vitték a kasszát.","id":"20200903_Nem_izlett_a_pizza_gazpisztollyal_jottek_vissza_rabolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7302d23-2fae-485c-96bd-a265c7d4402f","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Nem_izlett_a_pizza_gazpisztollyal_jottek_vissza_rabolni","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:05","title":"Nem ízlett a pizza, gázpisztollyal jöttek vissza rabolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e68237-df2e-4401-a9c2-0831e4763bda","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem mindennapi történetet adtak elő a kocsiban ülők a rendőröknek a baleset után.","shortLead":"Nem mindennapi történetet adtak elő a kocsiban ülők a rendőröknek a baleset után.","id":"20200903_Jobbkormanyos_autoval_probalkozott_ittasan_egy_vezetni_sem_tudo_ferfi_Debrecenben__neki_is_csapodott_egy_keritesnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22e68237-df2e-4401-a9c2-0831e4763bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e697d620-4840-4153-a05b-fc33730f0723","keywords":null,"link":"/cegauto/20200903_Jobbkormanyos_autoval_probalkozott_ittasan_egy_vezetni_sem_tudo_ferfi_Debrecenben__neki_is_csapodott_egy_keritesnek","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:22","title":"Jobbkormányos autóval próbálkozott ittasan egy vezetni sem tudó sofőr – neki is hajtott egy háznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hackerek törték fel az indiai miniszterelnök, Narendra Modi weboldalának hivatalos Twitter-fiókját. A Twitter már vizsgálja az ügyet. ","shortLead":"Hackerek törték fel az indiai miniszterelnök, Narendra Modi weboldalának hivatalos Twitter-fiókját. A Twitter már...","id":"20200903_hackertamadas_twitter_narenda_modi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439196d4-9794-4c24-ba93-b7454c13a9a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_hackertamadas_twitter_narenda_modi","timestamp":"2020. szeptember. 03. 09:33","title":"Megint hackertámadás érte a Twittert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]