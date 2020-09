Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az állami kockázatitőke-alap, a Hiventures elindította a nagyvállalati finanszírozási programját.","shortLead":"Az állami kockázatitőke-alap, a Hiventures elindította a nagyvállalati finanszírozási programját.","id":"20200914_150_milliardot_adnanak_a_magyar_nagycegeknek_hogy_megkuzdjenek_a_koronavirussal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21668546-169b-404f-ab52-d1205612c9df","keywords":null,"link":"/kkv/20200914_150_milliardot_adnanak_a_magyar_nagycegeknek_hogy_megkuzdjenek_a_koronavirussal","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:30","title":"150 milliárdot adnának a magyar nagycégeknek, hogy megküzdjenek a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatóknak sikerült 3-4 hetes időtávlatban összefüggést kimutatni a tünetek Google-keresései és a tényleges gócpontok kialakulása között. ","shortLead":"Amerikai kutatóknak sikerült 3-4 hetes időtávlatban összefüggést kimutatni a tünetek Google-keresései és a tényleges...","id":"20200913_Mar_a_Googlekeresesekbol_is_kimutathato_hol_lesz_a_kovetkezo_koronavirusgocpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25faf383-d0b4-4267-8b73-062d6bbc7207","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_Mar_a_Googlekeresesekbol_is_kimutathato_hol_lesz_a_kovetkezo_koronavirusgocpont","timestamp":"2020. szeptember. 13. 19:15","title":"Már a Google-keresésekből is kimutatható, hol lesz a következő koronavírus-gócpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orosz külügyminiszter az állami tévének adott interjút, hogy biztosítsa a választókat: a Kreml bizony lesöpri a válláról az uniós szankciókat, de azért megtorlás is lesz.","shortLead":"Az orosz külügyminiszter az állami tévének adott interjút, hogy biztosítsa a választókat: a Kreml bizony lesöpri...","id":"20200913_Lavrov_Moszkva_nem_akar_Europa_szeszelyeitol_fuggeni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefe3f9b-8644-449f-a8cf-c994f7dca4e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200913_Lavrov_Moszkva_nem_akar_Europa_szeszelyeitol_fuggeni","timestamp":"2020. szeptember. 13. 19:33","title":"Lavrov: Moszkva nem akar Európa szeszélyeitől függeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925e4f3c-3e57-4b15-8885-937304460993","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külgazdasági és külügyminiszter az Izrael és az Egyesült Arab Emirátusok, valamint Bahrein közötti békemegállapodás aláírási ceremóniáján lesz ott kedden a Fehér Házban.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter az Izrael és az Egyesült Arab Emirátusok, valamint Bahrein közötti békemegállapodás...","id":"20200913_szijjarto_peter_donald_trump_jared_kushner_washington","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=925e4f3c-3e57-4b15-8885-937304460993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e47b118-bdea-43fc-93a6-1469b73f7ba7","keywords":null,"link":"/vilag/20200913_szijjarto_peter_donald_trump_jared_kushner_washington","timestamp":"2020. szeptember. 13. 20:01","title":"Trump Washingtonba hívta Szijjártót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59377491-3edb-49e2-977e-40169d755aec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum büszkén mutatta meg egy videóban, hogy mit műveltek a nemzeti konzultációs ívekkel. Ám a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye szerint benézték ezt az akciót. ","shortLead":"A Momentum büszkén mutatta meg egy videóban, hogy mit műveltek a nemzeti konzultációs ívekkel. Ám a Kormányzati...","id":"20200913_Kormanyzati_tajekoztatas_Rogannak_nincs_villaja_a_Momentum_is_rossz_helyre_ontotte_szemetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59377491-3edb-49e2-977e-40169d755aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6437bcf-0758-4ac1-a34c-0ac62aa092c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Kormanyzati_tajekoztatas_Rogannak_nincs_villaja_a_Momentum_is_rossz_helyre_ontotte_szemetet","timestamp":"2020. szeptember. 13. 15:54","title":"A kormányzat szerint Rogánnak nincs villája, a Momentum is rossz helyre öntötte szemetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363eb934-7c89-45df-8134-04e715e43d57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori honvédelmi miniszter 74 éves volt.\r

","shortLead":"Az egykori honvédelmi miniszter 74 éves volt.\r

","id":"20200913_Elhunyt_Keleti_Gyorgy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=363eb934-7c89-45df-8134-04e715e43d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69f4c64-3645-46ba-befe-44f145797004","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Elhunyt_Keleti_Gyorgy","timestamp":"2020. szeptember. 13. 16:25","title":"Elhunyt Keleti György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kormányzat által is megbízhatónak ítélt, USA-béli felhőbe költözhet a kínai TikTok szolgáltatás, vagy legalábbis egy része. A Microsoft ajánlatát elutasították, a technológiát lapértesülés szerint az Oracle biztosítja majd.","shortLead":"Az amerikai kormányzat által is megbízhatónak ítélt, USA-béli felhőbe költözhet a kínai TikTok szolgáltatás, vagy...","id":"20200914_tiktok_felvasarlas_usa_oracle_microsoft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196f8aed-8e24-41a0-8878-64c6df05b72f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_tiktok_felvasarlas_usa_oracle_microsoft","timestamp":"2020. szeptember. 14. 02:39","title":"WSJ: Megvan a nagy TikTok-licit eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3c2c45-97e7-46f4-aa07-c507fe4985c9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Valakik élvezik, hogy beszakadt a turizmus. ","shortLead":"Valakik élvezik, hogy beszakadt a turizmus. ","id":"20200913_A_turistak_elmentek_a_balnak_visszatertek_a_Thaiobolbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa3c2c45-97e7-46f4-aa07-c507fe4985c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0002c2fc-ed4f-442d-b377-eca437d234ff","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_A_turistak_elmentek_a_balnak_visszatertek_a_Thaiobolbe","timestamp":"2020. szeptember. 13. 15:20","title":"A turisták elmentek, a bálnák visszatértek a Thai-öbölbe - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]