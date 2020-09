Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1114d0e-6de8-431f-af8a-5ad03972a091","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy év múlva újra amerikai űrhajós léphet a Hold felszínére, de ehhez feszített tempót kell tartaniuk a NASA mérnökeinek. Az űrügynökség most elárulta, melyek lesznek a kulcsmomentumok a programban.","shortLead":"Négy év múlva újra amerikai űrhajós léphet a Hold felszínére, de ehhez feszített tempót kell tartaniuk a NASA...","id":"20200923_nasa_artemis_program_hold_urhajo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1114d0e-6de8-431f-af8a-5ad03972a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d489fb3-a809-49e1-86b9-02e03be90409","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_nasa_artemis_program_hold_urhajo","timestamp":"2020. szeptember. 23. 16:03","title":"Hogyan jut ember a Holdra 2024-ben? Megjött a NASA válasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a49233-8b1e-4d9d-8c12-97a53d9e6e38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A WOMEX világzenei díját ítélték a magyar cigány származású énekesnőnek. ","shortLead":"A WOMEX világzenei díját ítélték a magyar cigány származású énekesnőnek. ","id":"20200923_Lakatos_Monika_nemzetkozi_eletmudijat_kap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0a49233-8b1e-4d9d-8c12-97a53d9e6e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0885d64-4f13-42dc-8993-82d0ad9a81d5","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Lakatos_Monika_nemzetkozi_eletmudijat_kap","timestamp":"2020. szeptember. 23. 15:33","title":"Lakatos Mónika a világzene legnagyobb kitüntetését kapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa7c6e8-7cdb-4724-b3b5-91c6e394c868","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy Cuvier-féle csőröscet rekordidejű, 3 óra 42 perces merülését dokumentálták amerikai tudósok.","shortLead":"Egy Cuvier-féle csőröscet rekordidejű, 3 óra 42 perces merülését dokumentálták amerikai tudósok.","id":"20200925_csorosbalna_merules_rekord_a_viz_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaa7c6e8-7cdb-4724-b3b5-91c6e394c868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3fcef8-eca9-46ec-8d5b-6fa25d9297e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_csorosbalna_merules_rekord_a_viz_alatt","timestamp":"2020. szeptember. 25. 09:03","title":"Egy levegővel 3 óra 42 percen át volt a víz alatt egy bálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányhivatal határozata szerint csak az intenzív szakdolgozókból egy tucatot kell a Covid-ellátásra kijelölt kórházakba küldeniük. ","shortLead":"A kormányhivatal határozata szerint csak az intenzív szakdolgozókból egy tucatot kell a Covid-ellátásra kijelölt...","id":"20200925_Kunetz_Uzsoki_korhaz_atvezenyles_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7cce2f-7370-4ce7-a9cd-8235b525550b","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Kunetz_Uzsoki_korhaz_atvezenyles_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:28","title":"Kunetz: Kivéreztetik az Uzsoki kórházat az átvezénylések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Kibervédelmi Intézet arra figyelmeztet, hogy a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos teendőkre hivatkozó levelekkel támadják az egészségügyi intézmények infrastruktúráit.

","shortLead":"A Nemzeti Kibervédelmi Intézet arra figyelmeztet, hogy a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos teendőkre hivatkozó...","id":"20200925_korhaz_informatikai_rendszer_kibertamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437e1944-11c8-43cf-ac43-cd66a0a58c80","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_korhaz_informatikai_rendszer_kibertamadas","timestamp":"2020. szeptember. 25. 05:50","title":"Kiberbűnözők támadják magyar kórházak informatikai rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Kupa elődöntőjébe a BVSC ugrik be helyettük.","shortLead":"A Magyar Kupa elődöntőjébe a BVSC ugrik be helyettük.","id":"20200924_osc_vizilabda_kupa_jarvany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6ed9d-0553-4bb1-98e0-cd56de6a27c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3af3a07-1556-45f8-8051-1c9dbf3fc3bd","keywords":null,"link":"/sport/20200924_osc_vizilabda_kupa_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 24. 16:35","title":"Nem tudott elég egészséges játékost benevezni, visszalép az OSC a vízilabda Magyar Kupából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9426db7f-ca32-44e5-a9e4-2295ea7bc5e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem létező szolgáltatást árulnak az egyesület szerint, ezért felszólítják a Budapesti Közlekedési Központot, hogy távolítsa el a jegyautomatákból és a mobiljegy alkalmazásból a 900 forintos repülőtéri vonaljegyet. ","shortLead":"Nem létező szolgáltatást árulnak az egyesület szerint, ezért felszólítják a Budapesti Közlekedési Központot...","id":"20200923_bkk_repteri_busz_100e_nem_jar_jegyeladas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9426db7f-ca32-44e5-a9e4-2295ea7bc5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d76c1ca-53a6-4a97-8059-7dade906df7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_bkk_repteri_busz_100e_nem_jar_jegyeladas","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:58","title":"Közlekedő Tömeg: 14 millióért adott el jegyeket a nem járó reptéri buszra a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik a jó tendencia: kicsivel többen születnek és sokkal kevesebben halnak meg Magyarországon idén, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Folytatódik a jó tendencia: kicsivel többen születnek és sokkal kevesebben halnak meg Magyarországon idén, mint...","id":"20200925_szuletes_halal_termeszetes_fogyas_nepesedes_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a78e1584-2656-4c9a-9e2d-112072e90647","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200925_szuletes_halal_termeszetes_fogyas_nepesedes_ksh","timestamp":"2020. szeptember. 25. 09:31","title":"Elmarad a nagy népességrobbanás, de jóval kevesebben halnak meg, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]