[{"available":true,"c_guid":"221f1a26-fe5f-4078-8f08-0a807b5d485e","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Az Insight Investment tizenkét éve rendezi meg az Év Asztrofotósa kiállítást az angliai Greenwichben. Az idei versenyre több mint 5000 pályázat érkezett hat földrészről. Az univerzum szép.","shortLead":"Az Insight Investment tizenkét éve rendezi meg az Év Asztrofotósa kiállítást az angliai Greenwichben. Az idei versenyre...","id":"20200924_Nagyitas_Astronomy_Photographer_of_the_Year_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=221f1a26-fe5f-4078-8f08-0a807b5d485e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b39aad2-04fc-46ca-b652-ed0fd0b93167","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200924_Nagyitas_Astronomy_Photographer_of_the_Year_2020","timestamp":"2020. szeptember. 24. 17:56","title":"Nagyítás: ezek az idei év legjobb asztrofotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa7c6e8-7cdb-4724-b3b5-91c6e394c868","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy Cuvier-féle csőröscet rekordidejű, 3 óra 42 perces merülését dokumentálták amerikai tudósok.","shortLead":"Egy Cuvier-féle csőröscet rekordidejű, 3 óra 42 perces merülését dokumentálták amerikai tudósok.","id":"20200925_csorosbalna_merules_rekord_a_viz_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaa7c6e8-7cdb-4724-b3b5-91c6e394c868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3fcef8-eca9-46ec-8d5b-6fa25d9297e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_csorosbalna_merules_rekord_a_viz_alatt","timestamp":"2020. szeptember. 25. 09:03","title":"Egy levegővel 3 óra 42 percen át volt a víz alatt egy bálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megvan az új holdra szállás menetrendje, újabb magyar megye kockázatos a németek szerint. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megvan az új holdra szállás menetrendje, újabb magyar megye kockázatos a németek szerint. A hvg360 reggeli...","id":"20200924_Radar360_Trump_birosaggal_a_Facebook_kivonulassal_fenyeget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e5779f-7dfb-46c9-a0a8-fa9a00075102","keywords":null,"link":"/360/20200924_Radar360_Trump_birosaggal_a_Facebook_kivonulassal_fenyeget","timestamp":"2020. szeptember. 24. 08:00","title":"Radar360: Trump bírósággal, a Facebook kivonulással fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195e7a17-d30c-4789-a7f1-06c29a131891","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt megnőtt a távolról dolgozók aránya – őket szem előtt tartva kerül az Adobe népszerű PDF-olvasó szoftverébe a Liquid Mode, ami egy régóta létező problémára kínál megoldást.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt megnőtt a távolról dolgozók aránya – őket szem előtt tartva kerül az Adobe népszerű...","id":"20200924_adobe_acrobat_reader_liquid_mode_pdf_olvasasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=195e7a17-d30c-4789-a7f1-06c29a131891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d80aa790-3e07-4a4b-9035-ebf519cf62cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_adobe_acrobat_reader_liquid_mode_pdf_olvasasa","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:03","title":"Vége a mobilon olvasós rémálomnak, hasznos újítás érkezett a PDF-ekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224ee0f3-5bec-446e-8aea-85d8e47b02f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elkövetkező évek fontos küldetése, hogy az emberiség minimális szintre csökkentse a mesterséges eredetű metánkibocsátást, amely a klímaváltozás egyik beindítója. A feladatot egy különleges műhold is segíti.","shortLead":"Az elkövetkező évek fontos küldetése, hogy az emberiség minimális szintre csökkentse a mesterséges eredetű...","id":"20200924_ghgsat_metankibocsatas_metan_klimavaltozas_muhold_iris","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=224ee0f3-5bec-446e-8aea-85d8e47b02f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c5968b-9cf9-4066-bf2e-078be042fb85","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_ghgsat_metankibocsatas_metan_klimavaltozas_muhold_iris","timestamp":"2020. szeptember. 24. 16:03","title":"Pályára állt a műhold, amely segíthet megmenteni a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szülész sokszor kevesellte is a páciensektől kapott összeget.","shortLead":"A szülész sokszor kevesellte is a páciensektől kapott összeget.","id":"20200923_Halapenz_beteg_nogyogyasz_felfuggesztett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49372d37-6f2c-4752-a74d-cf7f82fbd86e","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_Halapenz_beteg_nogyogyasz_felfuggesztett","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:17","title":"Pénzt kért betegeitől egy nőgyógyász, első fokon felfüggesztettet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32845bce-deb8-4247-9527-b4a2dd5be539","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Fodor-Petrov Józsefnek 15 évig csak a rezsit kell fizetnie a város központi helyén fekvő helyiségekért.","shortLead":"Fodor-Petrov Józsefnek 15 évig csak a rezsit kell fizetnie a város központi helyén fekvő helyiségekért.","id":"20200923_Pecs_foter_iroda_Fideszkozeli_hirportal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32845bce-deb8-4247-9527-b4a2dd5be539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78211008-22f5-40dd-bcdc-48dc4d1c98c0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200923_Pecs_foter_iroda_Fideszkozeli_hirportal","timestamp":"2020. szeptember. 23. 15:52","title":"Ingyen bérel irodát Pécs főterén a Fidesz-közeli hírportált működtető vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ad6e7a-fa1a-4501-828f-de63c08b73a6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A játékosok szolidárisak a csapattól elküldött magyar csatárral.","shortLead":"A játékosok szolidárisak a csapattól elküldött magyar csatárral.","id":"20200923_Szalai_Adam_miatt_sztrajkba_leptek_a_Mainz_focistai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23ad6e7a-fa1a-4501-828f-de63c08b73a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea95a6a3-1b63-4dda-b353-1e06d82558e2","keywords":null,"link":"/sport/20200923_Szalai_Adam_miatt_sztrajkba_leptek_a_Mainz_focistai","timestamp":"2020. szeptember. 23. 20:15","title":"Szalai Ádám miatt sztrájkba léptek a Mainz focistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]