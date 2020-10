A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyelmet kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. Innen új alrovatunk címe is: Zhvg.

Az olasz luxusmárka és az egyik legnagyobb, dizájnerholmikat másodkézből kínáló online viszonteladó, a TheRealReal a napokban jelentette be, hogy egyesítik erőiket és egy saját online Gucci-üzletet indítanak, ahol egyrészt közvetlenül a márkától, másrészt a bizományi partnereiktől kínálnak majd termékeket – számolt be a hírről a The Fashion Law.

A bejelentés azért is jelentős, mert a luxusmárkák a brandek presztízsére hivatkozva évek óta ódzkodnak a másodlagos piactól. A francia Chanel például az elmúlt években több pert is indított a platform ellen, arra hivatkozva, hogy nem eredetiek a The RealReal felületén kínált termékek.

A számok azonban magukért beszélnek, a Gucci esetében legalábbis biztosan: a másodkézből származó termékeikre idén 19 százalékkal nőtt az igény és 2,3-szoros áron tudják eladni az olasz márka használt, vagy nem hordott ruháit más márkák termékeihez képest.

Julie Wainwright, a 17 millió felhasználóval büszkélkedő The RealReal alapítója és ügyvezetője szerint a fenntarthatóságra erősen törekvő Gucci más márkáknak is utat mutat a lépéssel a körforgásosság és a fenntarthatóság felé. És ez nem is csak a Föld érdekében történik, de a résztvevők anyagilag is jól járnak: a szakértők a jelenlegi tendenciák alapján a 28 milliárd dolláros „luxus-turkáló” szegmenst 2023-ra már majdnem a duplájára, 51 milliárdosra becsülik.

A világ vezető farmermárkája, a Levi’s saját kézbe vette az irányítást és a napokban indította el a Secondhand projektjét, amin keresztül visszaveszik a korábbi, már nem hordott darabokat és azokat tisztítás után újból eladják.