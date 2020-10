Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Zaklatják a könyvkereskedőket Dúró Dóra akciója miatt, szigorúan ellenőrizné a jogállamiságot az Európai Parlament. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Zaklatják a könyvkereskedőket Dúró Dóra akciója miatt, szigorúan ellenőrizné a jogállamiságot az Európai Parlament...","id":"20201008_Radar360_Jon_a_halapenzhatosag_megszoritasok_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c867f0c-9ba3-48cb-a295-09644e568435","keywords":null,"link":"/360/20201008_Radar360_Jon_a_halapenzhatosag_megszoritasok_Budapesten","timestamp":"2020. október. 08. 08:02","title":"Radar360: Jön a hálapénzhatóság, megszorítások Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c3263-bdad-4b7b-b639-9f71a81cfbef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező szerint most mindenkinek, aki szerint nem jó olyan világban élni, ahol az embert csak úgy oldalba taszíthatják, egységesen kellene támogatnia az SZFE ügyét. ","shortLead":"A rendező szerint most mindenkinek, aki szerint nem jó olyan világban élni, ahol az embert csak úgy oldalba...","id":"20201008_Schilling_Arpad_SZFE_sorfal_blokad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a07c3263-bdad-4b7b-b639-9f71a81cfbef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab28c074-c1b0-48f5-8893-a59eb7c43411","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Schilling_Arpad_SZFE_sorfal_blokad","timestamp":"2020. október. 08. 12:38","title":"Schilling Árpád: A sorfalat álló fiatalok Magyarország reménységei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f10ae25e-8bd6-4431-9a71-38840eae9458","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A hüllők 75 százalékának kereskedelmére nem vonatkozik semmilyen nemzetközi szabályozás.","shortLead":"A hüllők 75 százalékának kereskedelmére nem vonatkozik semmilyen nemzetközi szabályozás.","id":"20201008_A_hullok_75_szazalekanak_kereskedelmere_nem_vonatkozik_semmilyen_nemzetkozi_szabalyozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f10ae25e-8bd6-4431-9a71-38840eae9458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a4b361-842d-45d3-bbd0-4526edc14547","keywords":null,"link":"/zhvg/20201008_A_hullok_75_szazalekanak_kereskedelmere_nem_vonatkozik_semmilyen_nemzetkozi_szabalyozas","timestamp":"2020. október. 08. 15:53","title":"Sok európai és amerikai tart házi kedvencként kihalófélben lévő hüllőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bd2617-7d51-419c-93e8-d85ca7653884","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak idő kérdése volt, hogy \"a birodalom\" megpróbáljon visszavágni, azonban meglepő módon, nem az Apple-n, hanem a Google-n próbál fogást találni Kína.","shortLead":"Csak idő kérdése volt, hogy \"a birodalom\" megpróbáljon visszavágni, azonban meglepő módon, nem az Apple-n, hanem...","id":"20201009_kina_google_piaci_erofoleny_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3bd2617-7d51-419c-93e8-d85ca7653884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e45b0d8-e851-417c-9743-e47520546b28","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_kina_google_piaci_erofoleny_vizsgalat","timestamp":"2020. október. 09. 10:03","title":"Elérkezett az idő visszavágásra: vizsgálódna Kína a Google-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0149eee-230e-4de3-91e5-1a921fc3c775","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Louise Glück amerikai költőnek ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely csütörtökön Stockholmban jelentette be döntését.","shortLead":"Louise Glück amerikai költőnek ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely csütörtökön Stockholmban...","id":"20201008_Louise_Gluck_kapta_az_irodalmi_Nobeldijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0149eee-230e-4de3-91e5-1a921fc3c775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc8b714-484d-49d8-98b9-bec21ca3bfb5","keywords":null,"link":"/kultura/20201008_Louise_Gluck_kapta_az_irodalmi_Nobeldijat","timestamp":"2020. október. 08. 13:28","title":"Magyar gyökerű költőnő kapta az irodalmi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6bb38c7-a2e4-4256-933b-2c799291d77a","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Polt Péter legfőbb ügyész bizalmasa, a szakmai körökben elismert, de bíróként sosem dolgozott Varga Zs. András kerülhet a legfelső bírói testület élére. Az Országgyűlés igazságügyi bizottsága már meghallgatta őt, és ahogy azt borítékolni lehetett, elnyerte a kormánypárti többség támogatását.","shortLead":"Polt Péter legfőbb ügyész bizalmasa, a szakmai körökben elismert, de bíróként sosem dolgozott Varga Zs. András kerülhet...","id":"202041__varga_zs_andras__lex_kuria__kiralysag__neki_futyol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6bb38c7-a2e4-4256-933b-2c799291d77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4545064-1764-4499-9d4f-49a49d560dd4","keywords":null,"link":"/360/202041__varga_zs_andras__lex_kuria__kiralysag__neki_futyol","timestamp":"2020. október. 08. 13:00","title":"A Kúria elnökjelöltje nem bánja, ha a jog a kormányzás eszköze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98ee29b-c5a0-41fe-ab09-06b178e05df7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem tudni, hogy az SZDSZ volt elnökének felesége is hazamehetett-e.","shortLead":"Azt nem tudni, hogy az SZDSZ volt elnökének felesége is hazamehetett-e.","id":"20201008_Kuncze_Gabor_elhagyhatta_az_intenziv_osztalyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a98ee29b-c5a0-41fe-ab09-06b178e05df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b759350-24aa-48d2-b100-37bfa6a96d5c","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Kuncze_Gabor_elhagyhatta_az_intenziv_osztalyt","timestamp":"2020. október. 08. 12:05","title":"Kuncze Gábor elhagyhatta az intenzív osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d634b2-2cf9-4006-b960-bfc61e636ef8","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Jövőre emlékeznek az olaszok az Isteni színjáték írója halálának 700. évfordulójára, de már az idén kezdetét vette az előtte tisztelgő rendezvények sora. Egy ravennai cukrászda például fagylaltot nevezett el róla és szerelméről. ","shortLead":"Jövőre emlékeznek az olaszok az Isteni színjáték írója halálának 700. évfordulójára, de már az idén kezdetét vette...","id":"20201009_Dante_es_Beatrice_fagyija","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0d634b2-2cf9-4006-b960-bfc61e636ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca19824-0a73-4223-a072-35346fe99758","keywords":null,"link":"/elet/20201009_Dante_es_Beatrice_fagyija","timestamp":"2020. október. 09. 09:24","title":"Dante és Beatrice fagyija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]