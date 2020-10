Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fd4a22f-4906-4f7b-998c-620b883411cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az édesanya szerint olyan sokan vannak a kórteremben, hogy a kicsiket nem is lehet rendesen elaltatni.","shortLead":"Az édesanya szerint olyan sokan vannak a kórteremben, hogy a kicsiket nem is lehet rendesen elaltatni.","id":"20201014_Egy_anya_szerint_szekeken_ejszakaznak_a_szulok_a_gyermekuk_mellett_a_Heim_Pal_Korhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fd4a22f-4906-4f7b-998c-620b883411cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e12a847-c67d-4eea-bb3e-0db4da549a21","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_Egy_anya_szerint_szekeken_ejszakaznak_a_szulok_a_gyermekuk_mellett_a_Heim_Pal_Korhazban","timestamp":"2020. október. 14. 21:15","title":"Egy anya szerint székeken éjszakáznak a szülők a gyermekük mellett a Heim Pál Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bb3091-1f9d-4e6a-8d07-994a8be327d8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szeptember 30-án bukkant a rendőrség lehallgatókészülékre a Fejér megyei településen, jelenleg tiltott adatszerzés gyanúja miatt folyik nyomozás ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"Szeptember 30-án bukkant a rendőrség lehallgatókészülékre a Fejér megyei településen, jelenleg tiltott adatszerzés...","id":"20201014_Feloszlott_a_kepviselotestulet_Gyuron_ahol_poloskat_talaltak_polgarmesteri_hivatalban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20bb3091-1f9d-4e6a-8d07-994a8be327d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f45f5856-4ab3-4656-ba39-4a3ec0b10c6f","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_Feloszlott_a_kepviselotestulet_Gyuron_ahol_poloskat_talaltak_polgarmesteri_hivatalban","timestamp":"2020. október. 14. 14:45","title":"Feloszlott a képviselő-testület Gyúrón, ahol poloskát találtak a polgármesteri hivatalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc6294d-cfbd-458c-af66-a38d48b8400b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennél nagyobb készletet nem érdemes gyűjteni a Vérellátó Szolgálat vezetője szerint.","shortLead":"Ennél nagyobb készletet nem érdemes gyűjteni a Vérellátó Szolgálat vezetője szerint.","id":"20201014_ver_verellato_keszitmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adc6294d-cfbd-458c-af66-a38d48b8400b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55711ef-d376-4801-bdbe-7fa470fe5d04","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_ver_verellato_keszitmeny","timestamp":"2020. október. 14. 18:34","title":"Hat-hét napra elegendő vér van az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d77adfa0-28ac-430b-b97a-64641f598ff1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Novák Eszter, a Színház-és Filmművészeti Egyetem volt rektorhelyettese az ATV műsorában elmondta, hogy mit tud a Káel Csabával tervezett, ám meghiúsult találkozóról, és hogy a félév végén a nyilvános vizsgák fogják bizonyítani, hogy rendben zajlik az oktatás a blokád alá vont egyetemen. ","shortLead":"Novák Eszter, a Színház-és Filmművészeti Egyetem volt rektorhelyettese az ATV műsorában elmondta, hogy mit tud a Káel...","id":"20201013_Novak_Eszter_SZFE_tuntetes_hallgatok_Kael_Csaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d77adfa0-28ac-430b-b97a-64641f598ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baeb49fa-8e0c-4c4d-9148-7eb5e0e889e0","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Novak_Eszter_SZFE_tuntetes_hallgatok_Kael_Csaba","timestamp":"2020. október. 13. 15:45","title":"Novák Eszter: A hallgatóktól nagyon gyorsan bocsánatot kellene kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Általánosan jellemző, hogy azokban az országokban, ahol az első hullám kicsi volt, a második hullám mindig komolyabb – mondta Merkely Béla a Semmelweis Egyetem rektora egy csütörtöki interjúban.","shortLead":"Általánosan jellemző, hogy azokban az országokban, ahol az első hullám kicsi volt, a második hullám mindig komolyabb –...","id":"20201015_merkely_bela_jarvany_koronavirus_masodik_hullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17dfd68-dfae-4462-9160-1878cb9240dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_merkely_bela_jarvany_koronavirus_masodik_hullam","timestamp":"2020. október. 15. 13:10","title":"Merkely Béla elmondta, miért robbant be ennyire a járvány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce40178-00d0-4c50-a4b4-82922a1a2693","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Szarka Gábor szerint „az anarchikus helyzetet mindenképpen meg kell szüntetni”.","shortLead":"Szarka Gábor szerint „az anarchikus helyzetet mindenképpen meg kell szüntetni”.","id":"20201014_SZFEkancellar_Szarka_Gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce40178-00d0-4c50-a4b4-82922a1a2693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208cb44d-2501-439d-81ec-f4a05ba3b4fd","keywords":null,"link":"/elet/20201014_SZFEkancellar_Szarka_Gabor","timestamp":"2020. október. 14. 14:19","title":"SZFE-kancellár: Ha valaki elutasít egy legitim helyzetet, akkor annak nyilvánvalóan máshol lesz a helye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a66b36-97e6-47e0-8781-4630f65f7d54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízezrekben mérhető különbséget hozott a hátunk mögött hagyott egy év az iPhone-ok árában. Az Apple alapára nem változott, a forintárfolyam viszont jelentősen.","shortLead":"Tízezrekben mérhető különbséget hozott a hátunk mögött hagyott egy év az iPhone-ok árában. Az Apple alapára nem...","id":"20201014_apple_uj_iphone_12_mini_pro_max_magyar_ara_dragulas_forint_arfolyama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03a66b36-97e6-47e0-8781-4630f65f7d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0520a292-4aa2-4f43-97a0-2ffe15bfb698","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_apple_uj_iphone_12_mini_pro_max_magyar_ara_dragulas_forint_arfolyama","timestamp":"2020. október. 14. 07:33","title":"Durva drágulást hoztak az új iPhone-ok – de csak forintban számolva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A pénz egy részét a gyermekeiknek ajándékozták.","shortLead":"A pénz egy részét a gyermekeiknek ajándékozták.","id":"20201015_Masfel_millio_forintot_talalt_egy_hajlektalan_par_egy_lakasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e2e754-7c6d-4894-ac14-ff88927c6358","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201015_Masfel_millio_forintot_talalt_egy_hajlektalan_par_egy_lakasban","timestamp":"2020. október. 15. 07:21","title":"Másfél millió forintot talált egy hajléktalan pár egy lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]