[{"available":true,"c_guid":"18eeab29-8b64-4594-82b4-f9b8e57e18ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt szovjet tagköztársaság az október elején megtartott parlamenti választások után sodródott káoszba. ","shortLead":"A volt szovjet tagköztársaság az október elején megtartott parlamenti választások után sodródott káoszba. ","id":"20201015_kirgizisztan_szooronbaj_dzsejenbekov_allamfo_lemondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18eeab29-8b64-4594-82b4-f9b8e57e18ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9aadd3-ee09-4356-82e1-ebe2fa38fc2a","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_kirgizisztan_szooronbaj_dzsejenbekov_allamfo_lemondas","timestamp":"2020. október. 15. 12:35","title":"Nem szeretnék olyan elnök lenni, aki lövette saját polgárait – lemondott a kirgiz államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az otthoni távmunka és a lezárások miatt 40 százalékkal mérséklődött a szárazföldi közlekedés CO2-kibocsátása.

","shortLead":"Az otthoni távmunka és a lezárások miatt 40 százalékkal mérséklődött a szárazföldi közlekedés CO2-kibocsátása.

","id":"20201015_Szendioxidkibocsatas_csokkenes_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ac565b-c74c-4652-9812-d371c46de9c0","keywords":null,"link":"/zhvg/20201015_Szendioxidkibocsatas_csokkenes_koronavirus","timestamp":"2020. október. 15. 13:20","title":"Soha nem csökkent annyit a szén-dioxid-kibocsátás, mint az év első felében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d977ec35-fc74-4c9e-90d0-586e0b124c8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honor márkájához tartozó területek értékesítésére készül a Huawei, a vevőjelöltek egyike pedig a Xiaomi – értesült a Reuters. Az ügylet a Kína és Amerika közti kereskedelmi konfliktushoz vezethető vissza.","shortLead":"A Honor márkájához tartozó területek értékesítésére készül a Huawei, a vevőjelöltek egyike pedig a Xiaomi – értesült...","id":"20201014_huawei_honor_eladas_xiaomi_kereskedelmi_haboru_kina_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d977ec35-fc74-4c9e-90d0-586e0b124c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb6af88-51b6-48f8-bbae-076698555d43","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_huawei_honor_eladas_xiaomi_kereskedelmi_haboru_kina_egyesult_allamok","timestamp":"2020. október. 14. 15:09","title":"Reuters: A Huawei eladná a Honort az amerikai konfliktus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A leggyorsabban Milánóban emelkedett az esetszám az egészségügyi tárca szerda esti adatai szerint.","shortLead":"A leggyorsabban Milánóban emelkedett az esetszám az egészségügyi tárca szerda esti adatai szerint.","id":"20201014_uj_fertozott_Olaszorszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59ebd25-2630-4881-960b-b272dacd2060","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_uj_fertozott_Olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. október. 14. 19:22","title":"Még soha nem volt ennyi új fertőzött egy nap alatt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f59582-9d12-4faf-8ae9-5b94779bddae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb horrorszerelvényt kaptak el a rendőrök.","shortLead":"Újabb horrorszerelvényt kaptak el a rendőrök.","id":"20201014_Megint_sikerult_ujat_mutatni_szabalytalan_szallitasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41f59582-9d12-4faf-8ae9-5b94779bddae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2faa1998-602a-4db1-a713-e1f8b00291e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201014_Megint_sikerult_ujat_mutatni_szabalytalan_szallitasban","timestamp":"2020. október. 14. 14:52","title":"Megint sikerült újat mutatni szabálytalan szállításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az államfő szigorú intézkedéseket fontolgat, többek közt kijárási tilalmat.","shortLead":"Az államfő szigorú intézkedéseket fontolgat, többek közt kijárási tilalmat.","id":"20201014_franciaorszag_koronavirus_emmanuel_macron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f1ed41-737f-488c-9b07-5521d3719306","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_franciaorszag_koronavirus_emmanuel_macron","timestamp":"2020. október. 14. 05:05","title":"A francia elnöki hivatal szerint Macron sokkoló bejelentésre készül a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd9fd71-d5ad-4a30-8c94-6a6829269183","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Baranya megyei eseteket is Szekszárdra viszik, holott Pécsen még Covid-osztály is van.","shortLead":"A Baranya megyei eseteket is Szekszárdra viszik, holott Pécsen még Covid-osztály is van.","id":"20201014_Koronavirus_Szekszard_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9fd71-d5ad-4a30-8c94-6a6829269183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f218f8f4-8953-4d33-87c4-3cf009b4d365","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_Koronavirus_Szekszard_korhaz","timestamp":"2020. október. 14. 17:23","title":"Három megyéből utaztatják a koronavírusos betegeket a szekszárdi kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16a5452-c30a-4f1f-9d43-8fcd1fc11d7a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A munkálatok 60 napig tartanak.","shortLead":"A munkálatok 60 napig tartanak.","id":"20201015_m43_as_autopalya_felujitas_szeged_nagylak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f16a5452-c30a-4f1f-9d43-8fcd1fc11d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958fe473-24fb-4820-b5e7-04c62c5f855e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_m43_as_autopalya_felujitas_szeged_nagylak","timestamp":"2020. október. 15. 12:23","title":"488 millió forintból újítanak fel 2 kilométer utat az M43-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]