Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7410431e-9039-4323-8940-b67ebf1f4fb0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dzsessz, hirtelen halál, élet az élet előtt – itt a Lelki ismeretek (Soul) legújabb trailere. A filmet a Disney a mozik helyett a streamingszolgáltatásán mutatja be.","shortLead":"Dzsessz, hirtelen halál, élet az élet előtt – itt a Lelki ismeretek (Soul) legújabb trailere. A filmet a Disney a mozik...","id":"20201016_pixar_soul_lelki_ismeretek_trailer_disney_plus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7410431e-9039-4323-8940-b67ebf1f4fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c00f7f-133d-4be8-9a37-8114fd29e868","keywords":null,"link":"/kultura/20201016_pixar_soul_lelki_ismeretek_trailer_disney_plus","timestamp":"2020. október. 16. 18:16","title":"A Pixar felvillantja, milyennek látják az életet az élet előtt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d70edf-bb79-4d3d-b715-e0e960ef19c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pszichológus leszögezte: a többségtől való különbözősége alapján bárki megbélyegzése teljességgel elfogadhatatlan számára.","shortLead":"A pszichológus leszögezte: a többségtől való különbözősége alapján bárki megbélyegzése teljességgel elfogadhatatlan...","id":"20201016_Bagdy_Emoke_kozlemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3d70edf-bb79-4d3d-b715-e0e960ef19c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2c8d9c-4ba1-46cb-9275-d19f0e61fda6","keywords":null,"link":"/elet/20201016_Bagdy_Emoke_kozlemeny","timestamp":"2020. október. 16. 16:02","title":"Bagdy Emőke elhatárolódik minden olyan cselekedettől, amely más emberek kirekesztéséhez vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d859854-51e6-4de1-925f-5063c00bbe35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német szupersportkocsiból ez az egyetlen ilyen kivitelű példány létezik. ","shortLead":"A négykarikás német szupersportkocsiból ez az egyetlen ilyen kivitelű példány létezik. ","id":"20201017_orult_osszeg_kozel_400_millio_forintot_kernek_ezert_az_egyedi_audi_r8ert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d859854-51e6-4de1-925f-5063c00bbe35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f22e9ab-b58e-4363-b0f3-54e11cfd5e45","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_orult_osszeg_kozel_400_millio_forintot_kernek_ezert_az_egyedi_audi_r8ert","timestamp":"2020. október. 17. 06:41","title":"Őrült összeg: közel 400 millió forintot kérnek ezért az egyedi Audi R8-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ada929-447e-4d23-b86c-424228181b9e","c_author":"Slovenian Tourist Board","category":"brandchannel","description":"Ha egy közeli, ugyanakkor kalandokkal vagy éppen pihenéssel teli úti célt keresünk, akkor egész évben Szlovénia lehet a tökéletes választás. A hidegben a legjobb ötlet, hogy egy termálfürdőben fújjuk ki magunkat, és feltöltődjünk, miközben felfedezzük a gyógyvizek földjének szépségeit. ","shortLead":"Ha egy közeli, ugyanakkor kalandokkal vagy éppen pihenéssel teli úti célt keresünk, akkor egész évben Szlovénia lehet...","id":"SlovenianTouristBoard_Fedezze_fel_Szloveniat_a_gyogyvizek_foldjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2ada929-447e-4d23-b86c-424228181b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e439a9e8-14ca-4538-8516-5208d19aaf87","keywords":null,"link":"/brandchannel/SlovenianTouristBoard_Fedezze_fel_Szloveniat_a_gyogyvizek_foldjet","timestamp":"2020. október. 16. 17:30","title":"Fedezze fel Szlovéniát, a gyógyvizek földjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Slovenian Tourist Board","c_partnerlogo":"42d00705-ce93-4747-97c5-93564cf3ff8d","c_partnertag":"Slovenian Tourist Board"},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezen a héten egész jól eloszlottak a számok. ","shortLead":"Ezen a héten egész jól eloszlottak a számok. ","id":"20201017_Itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054f4eb8-124b-4544-bc04-fc05cd47c378","keywords":null,"link":"/kkv/20201017_Itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2020. október. 17. 19:51","title":"Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d2da56-0a66-47d8-af3b-a78e3f08dcb3","c_author":"Schweitzer András","category":"360","description":"Ami 1989-ben Magyarországgal és a régióval történt, az leírható úgy is, mint szuperhatalmak küzdelmének végórája: a Szovjetunió elveszítette a hidegháborút, így Kelet-Közép-Európában át kellett adnia a helyét a Nyugatnak. A történet hazai alakítói ugyanakkor nem úgy látták, hogy a Nyugat túlzottan igyekezett volna Magyarországot és szomszédait a keblére ölelni. Eközben Magyarországon is voltak, akik a semlegességet az atlantista opciónál vonzóbbnak tartották. Az EUrologus a bő harminc évvel ezelőtti nagyszabású társadalmi átalakulást körüljáró cikksorozatának negyedik részében a világpolitikai események kerülnek fókuszba.","shortLead":"Ami 1989-ben Magyarországgal és a régióval történt, az leírható úgy is, mint szuperhatalmak küzdelmének végórája...","id":"20201018_Keleti_zaszlo_nyugati_szel__Drotvago_sorozat_4_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8d2da56-0a66-47d8-af3b-a78e3f08dcb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87ee48f-363a-4640-bd85-dde7fb4063ec","keywords":null,"link":"/360/20201018_Keleti_zaszlo_nyugati_szel__Drotvago_sorozat_4_resz","timestamp":"2020. október. 18. 11:00","title":"Keleti zászló, nyugati szél – Drótvágó sorozat, 4. rész.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b378f1bb-d9a7-4103-a917-701bdf346de0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Erre jutott a WindEurope szélenergiás szövetség.","shortLead":"Erre jutott a WindEurope szélenergiás szövetség.","id":"20201016_szelturbina_szelenergia_windeurope","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b378f1bb-d9a7-4103-a917-701bdf346de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"190b2176-b0ac-40e4-8a74-4a7dbe855500","keywords":null,"link":"/kkv/20201016_szelturbina_szelenergia_windeurope","timestamp":"2020. október. 16. 20:27","title":"Egyetlen új szélturbina tízmillió eurónyi gazdasági aktivitást generál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e8c0d3-b6e1-4ad7-8b3a-0f58dd52cb50","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy ENSZ-tanulmány szerint még a legolcsóbb egészséges étrend is az ötszörösébe kerül egy szénhidrát-túlsúlyos diéta árának. Ez azonban nem az egyetlen magyarázat arra, miért nem étkezünk egészségesen. Az étkezés világnapján az evéssel kapcsolatos tévhiteket vizsgáljuk meg.","shortLead":"Egy ENSZ-tanulmány szerint még a legolcsóbb egészséges étrend is az ötszörösébe kerül egy szénhidrát-túlsúlyos diéta...","id":"20201016_Tarsadalom_es_taplalkozas_mi_tart_minket_vissza_attol_hogy_egeszsegesen_etkezzunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11e8c0d3-b6e1-4ad7-8b3a-0f58dd52cb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c171932-9ac8-4d9f-aee7-912e4dc30a27","keywords":null,"link":"/zhvg/20201016_Tarsadalom_es_taplalkozas_mi_tart_minket_vissza_attol_hogy_egeszsegesen_etkezzunk","timestamp":"2020. október. 16. 14:20","title":"Cukrozott borsófőzelék és üres kalóriák: hol rontjuk el az egészséges táplálkozást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]