A világ legnagyobb színpadjain megállták a helyüket, mégis azon kell gondolkodjanak, hogy taxisnak vagy biztonsági őrnek álljanak – mondták el az Emmi előtt tüntető cigánymuzsikusok, akik szerint az őket segítő állami pályázattal nem volt minden rendben.

Sírtak a cigánymuzsikusok hegedűi az Emmi előtt

A Facebook Messenger és az Instagram összeborulásának köszönhetően most a képmegosztón is elérhetővé vált néhányak számára a chatbotos válaszadás lehetősége.

Ne csodálkozzon, ha ember helyett gép ír vissza az Instagramon

Az Egyesült Államokból is érkeznek orvosok a cseh egészségügyi intézményekbe.

Boltzár és kijárási tilalom: radikális lépéseket hoztak a csehek a járvány miatt

Érkezőben a nemrégiben debütált S-osztály első igazán sportos és egyben plugin hibrid változata.

Első kémfotók a 700 lóerős Mercedes-AMG S63e-ről

Ezek a szupererős biturbó V8-as benzinmotorral szerelt új divatterepjárók garantáltan ritkán jönnek majd szembe az utakon.

Ritkán látott 625 lóerő: limitált szériás BMW X5 M és X6 M érkezett

A cégnek 75 millió forintot kell fizetnie, mert nem megfelelően igazolta egy korábban tett vállalásának teljesítését.

Megbüntette a Heinekent a versenyhivatal

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít Ciprus és Málta ellen az úgynevezett aranyútlevelekkel történő kereskedés miatt.

Az EU már eljárást is indít amiatt, hogy egyes tagállamok pénzért árulnak állampolgárságot

Megtartotta a korábbiaknál is rövidebb tájékoztatóját az operatív törzs.

Müller Cecília szerint kiteljesedni látszik a járvány ","shortLead":"Érkezőben a nemrégiben debütált S-osztály első igazán sportos és egyben plugin hibrid változata. ","id":"20201022_elso_kemfotok_a_700_loeros_mercedesamg_s63erol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5ee0558-93ce-4f1f-90e0-c97abd2c686d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fd158b-c713-47e2-940b-ce340e3fa214","keywords":null,"link":"/cegauto/20201022_elso_kemfotok_a_700_loeros_mercedesamg_s63erol","timestamp":"2020. október. 22. 06:41","title":"Első kémfotók a 700 lóerős Mercedes-AMG S63e-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57208634-c0fa-4086-8dab-be3498a7fe32","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek a szupererős biturbó V8-as benzinmotorral szerelt új divatterepjárók garantáltan ritkán jönnek majd szembe az utakon.","shortLead":"Ezek a szupererős biturbó V8-as benzinmotorral szerelt új divatterepjárók garantáltan ritkán jönnek majd szembe...","id":"20201022_ritkan_latott_625_loero_limitalt_szerias_bmw_x5_m_es_x6_m_comptetion_erkezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57208634-c0fa-4086-8dab-be3498a7fe32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1903ee-0490-4565-b5ec-833c31c6869c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201022_ritkan_latott_625_loero_limitalt_szerias_bmw_x5_m_es_x6_m_comptetion_erkezett","timestamp":"2020. október. 22. 11:21","title":"Ritkán látott 625 lóerő: limitált szériás BMW X5 M és X6 M érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267b825c-844e-400b-b6b9-64a666372825","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégnek 75 millió forintot kell fizetnie, mert nem megfelelően igazolta egy korábban tett vállalásának teljesítését.","shortLead":"A cégnek 75 millió forintot kell fizetnie, mert nem megfelelően igazolta egy korábban tett vállalásának teljesítését.","id":"20201021_gazdasagi_versenyhivatal_buntetes_heineken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=267b825c-844e-400b-b6b9-64a666372825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec420d27-2690-45c7-8fe9-13ee48f17f1d","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_gazdasagi_versenyhivatal_buntetes_heineken","timestamp":"2020. október. 21. 10:28","title":"Megbüntette a Heinekent a versenyhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b5774c-bc54-4e66-8adc-1593a6543800","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít Ciprus és Málta ellen az úgynevezett aranyútlevelekkel történő kereskedés miatt.","shortLead":"Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít Ciprus és Málta ellen az úgynevezett aranyútlevelekkel történő...","id":"20201020_Az_EU_mar_eljarast_is_indit_mert_egyes_tagallamok_penzert_arulnak_allampolgarsagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6b5774c-bc54-4e66-8adc-1593a6543800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e982d79-8db9-49cd-ba98-533ff6f02bd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_Az_EU_mar_eljarast_is_indit_mert_egyes_tagallamok_penzert_arulnak_allampolgarsagot","timestamp":"2020. október. 20. 17:10","title":"Az EU már eljárást is indít amiatt, hogy egyes tagállamok pénzért árulnak állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928eb48a-ad70-4475-87a8-2c7f5f6053ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtartotta a korábbiaknál is rövidebb tájékoztatóját az operatív törzs. Az országos tiszti főorvos szerint még mindig felfutó szakaszban vagyunk.","shortLead":"Megtartotta a korábbiaknál is rövidebb tájékoztatóját az operatív törzs. Az országos tiszti főorvos szerint még mindig...","id":"20201022_muller_cecilia_jarvany_koronavirus_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=928eb48a-ad70-4475-87a8-2c7f5f6053ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920cace1-42b4-4363-9716-277ec6428658","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_muller_cecilia_jarvany_koronavirus_operativ_torzs","timestamp":"2020. október. 22. 14:09","title":"Müller Cecília szerint kiteljesedni látszik a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]