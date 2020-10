Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5426b678-c143-4da0-addf-da5bb375aca4","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Politikusdinasztiából származik Aldexander De Croo belga kormányfő, aki csaknem két év után összeállt többségi koalíció élén vezeti az országot, és küzd a koronavírus-járvány második hullámával.","shortLead":"Politikusdinasztiából származik Aldexander De Croo belga kormányfő, aki csaknem két év után összeállt többségi koalíció...","id":"202043_alexander_de_croo_urlovas_abelga_kormanyrudnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5426b678-c143-4da0-addf-da5bb375aca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269a94e5-3579-4e96-869f-ae5225842255","keywords":null,"link":"/360/202043_alexander_de_croo_urlovas_abelga_kormanyrudnal","timestamp":"2020. október. 27. 17:00","title":"Belgiumnak 650 nap után ismét van kormánya, úrlovas miniszterelnök vezeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b8b2a6-81c9-49ba-8b7c-818358ed40ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A független DXOMark tesztlabor bejelentette, további szempontokat is figyelembe vesz, ha megkap egy okostelefont. A kamerák és az audio-képesség vizsgálata után a kijelzőket is górcső alá teszi.","shortLead":"A független DXOMark tesztlabor bejelentette, további szempontokat is figyelembe vesz, ha megkap egy okostelefont...","id":"20201027_dxomark_kepernyok_tesztelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4b8b2a6-81c9-49ba-8b7c-818358ed40ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c10716c-6be0-4439-bc77-c3468d8ad8f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_dxomark_kepernyok_tesztelese","timestamp":"2020. október. 27. 10:33","title":"Hogy könnyebb legyen telefont választani: a képernyőket is értékelni fogja a független tesztlabor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bfb071-26ec-48e5-bc07-a3c50d1613e7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bíró hétfőn le is tette a hivatali esküjét.","shortLead":"A bíró hétfőn le is tette a hivatali esküjét.","id":"20201027_Az_amerikai_szenatus_megszavazta_Amy_Coney_Barrett_alkotmanybiro_jeloltseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51bfb071-26ec-48e5-bc07-a3c50d1613e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7665c567-ef58-48aa-984d-aea3f99e1599","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_Az_amerikai_szenatus_megszavazta_Amy_Coney_Barrett_alkotmanybiro_jeloltseget","timestamp":"2020. október. 27. 05:14","title":"Az amerikai szenátus megszavazta Amy Coney Barrett alkotmánybíró jelöltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az energiatermelés egyre inkább jelenti azt, hogy sok kis szereplő vesz részt benne, legyen szó cégekről, de akár a lakosságról. A szabályozók azonban a jelek szerint korántsem azt tűzték ki célul, hogy ez könnyen meg is valósuljon.","shortLead":"Az energiatermelés egyre inkább jelenti azt, hogy sok kis szereplő vesz részt benne, legyen szó cégekről, de akár...","id":"20201027_kozossegi_energia_megululo_alteo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a453abb-2575-4e71-8ded-02d250516e37","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_kozossegi_energia_megululo_alteo","timestamp":"2020. október. 27. 17:58","title":"Túl sok energiát termelt otthon? Így kereskedhet vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3dd38cd-88ab-4e23-8f3f-9851f5ec5aa1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rekordmagasságú lehet a részvételi arány az amerikai elnökválasztáson: már több mint hetvenmillióan adták le voksukat a hivatalos november 3-ai dátum előtt. Az egyik főkampánytéma a Covid–19-járvány, a demokraták szerint Trump nagyon elrontotta a válságkezelést.","shortLead":"Rekordmagasságú lehet a részvételi arány az amerikai elnökválasztáson: már több mint hetvenmillióan adták le voksukat...","id":"20201028_Nagyon_beindultak_az_amerikai_valasztok__mar_hetvenmillioan_szavaztak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3dd38cd-88ab-4e23-8f3f-9851f5ec5aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3a1c1c-7435-4003-bbb6-96f020bb5a46","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Nagyon_beindultak_az_amerikai_valasztok__mar_hetvenmillioan_szavaztak","timestamp":"2020. október. 28. 11:38","title":"Nagyon beindultak az amerikai választók – már hetvenmillióan szavaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d22625-9b91-4a3b-b052-35ec9faa33f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília szerint jelenleg a 40-49 évesek között diagnosztizálják a legtöbb új fertőzöttet. ","id":"20201027_koronavirus_sajtotajekoztato_operativtorzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84d22625-9b91-4a3b-b052-35ec9faa33f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea1041a-9617-48aa-92c1-55863577f2b0","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_koronavirus_sajtotajekoztato_operativtorzs","timestamp":"2020. október. 27. 12:56","title":"Operatív törzs: növekszik a 16 éven aluli fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad360b71-79a2-47f1-9a80-f5596f5b5214","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kanadai miniszterelnök élő adásban azzal biztatott, túljutnak a járványon, bármilyen nehéz is. ","id":"20201028_justin_trudeau_kanada_miniszterelnok_covid_19_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad360b71-79a2-47f1-9a80-f5596f5b5214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444c24c8-2016-40e0-92be-dcaa9296d917","keywords":null,"link":"/elet/20201028_justin_trudeau_kanada_miniszterelnok_covid_19_koronavirus","timestamp":"2020. október. 28. 10:40","title":"Justin Trudeau kimondta, \"a Covid-járvány egy óriási nagy szívás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57663af7-efae-41e7-8320-dd5f4c14dded","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Alaposan megváltozik 2021-től a lakásvásárlásra és építkezésre igénybe vehető állami támogatások köre, hiszen nincs hét, hogy egy vagy akár több új bejelentés ne történjen ezzel kapcsolatban. A támogatás-cunami miatt egyre nehezebben átlátható, hogy kik és mit vehetnek pontosan igénybe, ezért a Bankmonitor összegyűjtötte a most, illetve 2021-től elérhető lehetőségeket.","shortLead":"Alaposan megváltozik 2021-től a lakásvásárlásra és építkezésre igénybe vehető állami támogatások köre, hiszen nincs...","id":"20201028_Itt_az_osszes_2020tol_es_2021tol_elarheto_otthonteremtesi_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57663af7-efae-41e7-8320-dd5f4c14dded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719ada09-7df0-4e13-99ec-81b1466fcef2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201028_Itt_az_osszes_2020tol_es_2021tol_elarheto_otthonteremtesi_tamogatas","timestamp":"2020. október. 28. 14:10","title":"Összegyűjtöttük az összes támogatást, amivel olcsóbb lehet otthonteremtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]