Kilencmillió forint vissza nem térítendő állami támogatáshoz jutott a Magyar Turisztikai Ügynökségtől az a cég, amelyben a fideszes országgyűlési képviselő irodája is tulajdonos.

Többek között Mészáros Lőrinc, Puch László és Simicska Lajos szálláshely-érdekeltsége is kapott abból a 300 milliárd forintból, amelyet a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) a Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési program keretén belül oszt szét.

Az Mfor.hu most egy befolyásos fideszes országgyűlési képviselőhöz köthető cég nevét találta meg a pályázat idei nyertesei között: az SBGK Irodai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

6 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott az SBGK apartman fejlesztésére,

3 millió forintot pedig a balatonfüredi Kosztolányi társasüdülőre.

A cég tulajdonosai között ott van az SBGK ügyvédi iroda is, amelyben az Orbán-család egykori ügyvédjeként is ismert Bajkai István fideszes országgyűlési képviselő (képünkön) is senior partner (résztulajdonos), de ügyvédi tevékenységét szünetelteti.