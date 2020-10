Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tovább romlik a légszennyezettség, összesen 12 település lakóit figyelmeztetette a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"Tovább romlik a légszennyezettség, összesen 12 település lakóit figyelmeztetette a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","id":"20201029_szmog_levego_legszennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c36a66-d32c-456a-aa01-b69ef9d364f0","keywords":null,"link":"/zhvg/20201029_szmog_levego_legszennyezes","timestamp":"2020. október. 29. 11:24","title":"Budapest, Debrecen, Szeged, Miskolc – csak néhány város, ahol gond van a levegőminőséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae4258da-a961-4d4c-abda-dbbaaa3f0042","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ficsor Ádámtól ismert üzletemberek vették meg a Tokaj Spirit Kft.-t.","shortLead":"Ficsor Ádámtól ismert üzletemberek vették meg a Tokaj Spirit Kft.-t.","id":"202044_tokaj_spirit_gyurcsany_kabinetfonoke_kilepett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae4258da-a961-4d4c-abda-dbbaaa3f0042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c84e36-2a4f-4a37-b25e-16df14843eb2","keywords":null,"link":"/360/202044_tokaj_spirit_gyurcsany_kabinetfonoke_kilepett","timestamp":"2020. október. 30. 16:00","title":"Gyurcsány volt kabinetfőnöke végleg otthagyta pálinkacégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18164a54-79d9-4d77-b59c-1a6854a5fa9c","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Bár Gulyás Gergely legutóbbi nyilatkozatában összemosta a pártot, a kormányt és az ellenzéket, a miniszter valójában nem gondolt és nem gondol semmit, írja szerzőnk. Csak a kommunikációs gépezet zakatol, miközben a teljes magyar politikai osztály halálosan unja magát. Vélemény.","shortLead":"Bár Gulyás Gergely legutóbbi nyilatkozatában összemosta a pártot, a kormányt és az ellenzéket, a miniszter valójában...","id":"20201029_A_magyar_politikat_felzabalta_az_unalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18164a54-79d9-4d77-b59c-1a6854a5fa9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fb8526-7290-4df5-8be9-0616a5162f1e","keywords":null,"link":"/360/20201029_A_magyar_politikat_felzabalta_az_unalom","timestamp":"2020. október. 29. 13:00","title":"A magyar politikát kormányostul, ellenzékestül felzabálta az unalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6a75da-c015-40ae-872e-148db681de02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Az elhalt és súlyosan károsult magzatok kihordatása és megszülesztése kegyetlen testi és lelki kínzás. Semmi más célt nem szolgál. Lengyelországban a tilalom alól egyedül az jelent kivételt, ha a terhesség nemi erőszak következménye. Képzeljük el, mekkora esély van azt időben bebizonyítani egy nőgyűlölő országban\" – a lengyelországi abortusztörvény szigorítása miatt tartottak demonstrációt Budapesten. ","shortLead":"\"Az elhalt és súlyosan károsult magzatok kihordatása és megszülesztése kegyetlen testi és lelki kínzás. Semmi más célt...","id":"20201029_Azok_tesznek_ugy_mintha_a_vilag_az_ovek_lenne_akik_tele_akarjak_szuleszteni_azt_a_nokkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba6a75da-c015-40ae-872e-148db681de02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b034b8c7-6ebd-4b77-8571-1a0e688ccf9a","keywords":null,"link":"/elet/20201029_Azok_tesznek_ugy_mintha_a_vilag_az_ovek_lenne_akik_tele_akarjak_szuleszteni_azt_a_nokkel","timestamp":"2020. október. 29. 12:06","title":"\"Azok tesznek úgy, mintha a világ az övék lenne, akik tele akarják szüleszteni a nőkkel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17dcadb1-b2c5-4128-a893-662a1371e204","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Csendes-óceánon elhelyezkedő Marshall-szigetek egészen mostanáig egyike volt azoknak a helyeknek a világon, ahova nem ért el a járvány. ","shortLead":"A Csendes-óceánon elhelyezkedő Marshall-szigetek egészen mostanáig egyike volt azoknak a helyeknek a világon, ahova nem...","id":"20201029_A_vilag_tavoli_szegletebe_is_megerkezett_a_koronavirus__a_Marshallszigetek_eddig_tudta_meguszni_a_jarvanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17dcadb1-b2c5-4128-a893-662a1371e204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3288c2a-9d38-47a3-8e8a-9474bcf636aa","keywords":null,"link":"/elet/20201029_A_vilag_tavoli_szegletebe_is_megerkezett_a_koronavirus__a_Marshallszigetek_eddig_tudta_meguszni_a_jarvanyt","timestamp":"2020. október. 29. 10:32","title":"A világ távoli szegletébe is megérkezett a koronavírus – a Marshall-szigetek eddig úszta meg a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0683cb-a825-4dda-9c57-17914c637943","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas szerkezet gyors lebontásához 61 kilogramm robbanóanyagot használtak a szakértők. ","shortLead":"A hatalmas szerkezet gyors lebontásához 61 kilogramm robbanóanyagot használtak a szakértők. ","id":"20201029_video_igy_robbantottak_fel_egy_12_ezer_tonnas_nemet_viaduktot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f0683cb-a825-4dda-9c57-17914c637943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12c643b-afb7-4ac5-aa16-ce11f87683ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20201029_video_igy_robbantottak_fel_egy_12_ezer_tonnas_nemet_viaduktot","timestamp":"2020. október. 29. 07:59","title":"Videó: így robbantottak fel egy 12 ezer tonnás német viaduktot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5060c9bb-efe1-445d-a9ef-f6cd29fcae59","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Új kockázatra hívta fel a figyelmet a pekingi Nemzeti Egészségügyi Bizottság. Vajon Vuhanban is ez volt a helyzet? – teszi fel a kérdést ártatlan arccal a Global Times.","shortLead":"Új kockázatra hívta fel a figyelmet a pekingi Nemzeti Egészségügyi Bizottság. Vajon Vuhanban is ez volt a helyzet? –...","id":"20201029_Global_Times_Fagyasztott_elelmiszerekkel_is_terjedhet_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5060c9bb-efe1-445d-a9ef-f6cd29fcae59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f4b8ec-4025-4f03-9864-db61679991c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_Global_Times_Fagyasztott_elelmiszerekkel_is_terjedhet_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 29. 16:40","title":"Global Times: Fagyasztott élelmiszerekkel is terjedhet a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tunéziai külügy határozottan elítélte a merényletet, elutasította a terrorizmus és a szélsőségesség minden formáját, egyúttal óvott a vallások ideológiai és politikai kihasználásától is.","shortLead":"A tunéziai külügy határozottan elítélte a merényletet, elutasította a terrorizmus és a szélsőségesség minden formáját...","id":"20201029_tunezia_eliteli_a_terroristat_vizsgalat_indul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f78b8e-04c7-4e1c-88cf-7e19407b00a8","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_tunezia_eliteli_a_terroristat_vizsgalat_indul","timestamp":"2020. október. 29. 21:10","title":"Hazája is elítéli a nizzai merénylő tettét, vizsgálat indul Tunéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]