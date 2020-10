Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c504491-b414-4493-931b-beac3aab4abc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hadnagy egy illegális kakasviadalon razziázott, amikor a szerencsétlenség történt.","shortLead":"A hadnagy egy illegális kakasviadalon razziázott, amikor a szerencsétlenség történt.","id":"20201028_Kakas_olt_rendort_a_Fulopszigeteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c504491-b414-4493-931b-beac3aab4abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6451bd-1c73-4215-9ae0-39e39740f7a8","keywords":null,"link":"/elet/20201028_Kakas_olt_rendort_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2020. október. 28. 11:06","title":"Kakas ölt rendőrt a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f679ed3-cba4-44da-85b9-e85d885e003a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Televíziós bemutatásra és streamingszolgáltatásra készülő 12 történelmi dokumentumfilm támogatásáról döntött a Nemzeti Filmintézet. ","shortLead":"Televíziós bemutatásra és streamingszolgáltatásra készülő 12 történelmi dokumentumfilm támogatásáról döntött a Nemzeti...","id":"20201029_A_Kadarrezsim_drogugyleteirol_keszul_dokumentumfilm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f679ed3-cba4-44da-85b9-e85d885e003a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca91044d-774e-4ab1-a7a9-d52c938225d1","keywords":null,"link":"/kultura/20201029_A_Kadarrezsim_drogugyleteirol_keszul_dokumentumfilm","timestamp":"2020. október. 29. 10:56","title":"A Kádár-rezsim drogügyleteiről készül dokumentumfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1b3cab-d1c3-46a1-b530-232e43c9f75b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden Joe Biden mellett szól az amerikai elnökválasztás előtt, de Trump nem véletlenül nem adja fel: csak meg kell tartania azokat az államokat, amiket négy éve elnyert, mellettük fontos helyeket akár el is bukhat. Az e heti HVG Fókuszában az amerikai elnökválasztás. ","shortLead":"Minden Joe Biden mellett szól az amerikai elnökválasztás előtt, de Trump nem véletlenül nem adja fel: csak meg kell...","id":"20201028_Csoda_kene_Trump_ujravalasztasahoz_de_nem_kizart_hogy_megint_megtortenik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe1b3cab-d1c3-46a1-b530-232e43c9f75b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd7962e-3098-41b6-8470-f947e32f5d17","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Csoda_kene_Trump_ujravalasztasahoz_de_nem_kizart_hogy_megint_megtortenik","timestamp":"2020. október. 28. 14:24","title":"Csoda kéne Trump újraválasztásához, de nem kizárt, hogy megtörténik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf7d92d-a4b9-48f3-a42c-85e2083f40b5","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201028_Marabu_FekNyuz_A_megoldas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbf7d92d-a4b9-48f3-a42c-85e2083f40b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b553f1a1-4141-4f4d-81b1-0d157881ae37","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_Marabu_FekNyuz_A_megoldas","timestamp":"2020. október. 28. 12:51","title":"Marabu FékNyúz: A megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48b8c30-5025-4a7f-9402-b887111170d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyakorlatilag egyetlen kisbolt tart csak nyitva Szentpéterfán, miután egy héten belül hárman is meghaltak a koronavírus miatt.","shortLead":"Gyakorlatilag egyetlen kisbolt tart csak nyitva Szentpéterfán, miután egy héten belül hárman is meghaltak a koronavírus...","id":"20201029_szentpeterfa_bezarkozott_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f48b8c30-5025-4a7f-9402-b887111170d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a961f5-b7cd-443e-82ad-1eb8806fefda","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_szentpeterfa_bezarkozott_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. október. 29. 20:53","title":"Teljesen bezárkózott egy Vas megyei falu, kritikus a járványhelyzet a polgármester szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A koronavírus ellen termelt antitestek szintje \"egészen gyorsan\" csökken a megfertőződést követően – állapították meg brit kutatók.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus ellen termelt antitestek szintje \"egészen gyorsan\" csökken a megfertőződést követően – állapították meg...","id":"20201028_koronavirus_antitestek_mennyisege_a_fertozest_kovetoen_immunitas_meddig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef5f2e6-5409-43ab-a984-58bbf64cd5b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_koronavirus_antitestek_mennyisege_a_fertozest_kovetoen_immunitas_meddig","timestamp":"2020. október. 28. 19:03","title":"Tényleg immunissá válhatunk a koronavírusra, csakhogy ez meglepően kevés ideig marad így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d49a2bf-f67c-4a2f-ad82-fd30ed1668ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint a mostani támadások a hagyományos európai életformát akarják megsemmisíteni. ","shortLead":"A külügyminiszter szerint a mostani támadások a hagyományos európai életformát akarják megsemmisíteni. ","id":"20201029_Szijjarto_Nizza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d49a2bf-f67c-4a2f-ad82-fd30ed1668ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e226769-2512-4913-bd45-f3cab990c6fc","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_Szijjarto_Nizza","timestamp":"2020. október. 29. 13:42","title":"Szijjártó a nizzai késes támadásról: „Európa, ébresztő!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a2679a-a3e2-42ce-b83f-48826aea67aa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Különös tulajdonosi múltú és hátterű paloták és kúriák neves képviselői alapították azt a céget, amely nonprofit módon osztogatja majd tanácsait. ","shortLead":"Különös tulajdonosi múltú és hátterű paloták és kúriák neves képviselői alapították azt a céget, amely nonprofit módon...","id":"202044_kincsestaj_kormanybarat_kastelybirtokosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49a2679a-a3e2-42ce-b83f-48826aea67aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ea7a25-ad77-484e-9895-e70b437711e6","keywords":null,"link":"/360/202044_kincsestaj_kormanybarat_kastelybirtokosok","timestamp":"2020. október. 29. 16:00","title":"Kormánybarát kastélybirtokosok egymás közt: L. Simonék összehangolnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]