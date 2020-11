Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1f186e4-ce95-4eaa-a1bd-17a874854358","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Egészen torz rendszer született\" – állítja Szél Bernadett – s az ilyenekben mindig az az érzés, hogy \"nincs nyugtunk a saját hazánkban\". Hogy lehet ezen változtatni, mik az ellenzék hívószavai, lesz e 106 \"tökéletes\" ellenzéki jelölt 2022-re, s hívő katolikusként milyen prédikációk verték ki nála a biztosítékot – erről beszélget M. ","shortLead":"\"Egészen torz rendszer született\" – állítja Szél Bernadett – s az ilyenekben mindig az az érzés, hogy \"nincs nyugtunk...","id":"20201102_Szel_Bernadett_a_HVG_teraszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1f186e4-ce95-4eaa-a1bd-17a874854358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d943747-2c38-451d-a876-c59c39d4476a","keywords":null,"link":"/360/20201102_Szel_Bernadett_a_HVG_teraszon","timestamp":"2020. november. 02. 13:55","title":"\"Nem kell a Fidesztől semmit megtanulnunk\" – Szél Bernadett a HVG teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f7d468a-a534-4a23-9c71-09a2fe62ec9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Talán még az Apple sem gondolta, hogy annyira nagy sikere lesz a nemrégiben bemutatott új iPhone-modelleknek, hogy meg kell emelnie a megrendeléseket beszállítói felé.","shortLead":"Talán még az Apple sem gondolta, hogy annyira nagy sikere lesz a nemrégiben bemutatott új iPhone-modelleknek, hogy meg...","id":"20201102_apple_iphone_12_megrendeles_beszallitok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f7d468a-a534-4a23-9c71-09a2fe62ec9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24baca2-0c6a-4a70-b806-e951c7568fcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_apple_iphone_12_megrendeles_beszallitok","timestamp":"2020. november. 02. 18:03","title":"Állítólag olyan jól fogynak az új iPhone-ok, hogy az Apple máris leadott egy újabb rendelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0ac9c7-80e1-4e41-8b85-5c832201ce80","c_author":"CIB Bank","category":"brandcontent","description":"„Igaz, hogy valamivel drágább az állatbarát termelésből származó tojás, de a tudatos fogyasztók számára értékesebb is" – mondja Dr. Kertész Tamás, a Farm Tojás Kft. ügyvezetője. A szakember szerint a társadalmi szemléletváltozás a keresleti oldalon is megjelenik, erre pedig jól reagálnak a környezettudatos beruházásokat támogató finanszírozópartnerek is.","shortLead":"„Igaz, hogy valamivel drágább az állatbarát termelésből származó tojás, de a tudatos fogyasztók számára értékesebb is”...","id":"20201028_A_tyukok_kimelese_megterulo_befektetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f0ac9c7-80e1-4e41-8b85-5c832201ce80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c087bfe9-0ace-442c-913a-1cf27540c3cb","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201028_A_tyukok_kimelese_megterulo_befektetes","timestamp":"2020. november. 03. 11:30","title":"A tyúkok kímélése megtérülő befektetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másodjára adott ki figyelmeztetést a Zerologon nevű sérülékenység miatt a Microsoft. A redmondi cég már elkészítette azokat a javításokat, melyek befoltozzák az elsősorban a Windows Server oprendszert érintő hibát, de könnyen lehet, hogy többen még nem is telepítették azokat. A redmondi cég már elkészítette...","id":"20201103_windows_server_zerologon_serulekenyeg_hiba_microsoft","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7c1aea-67f1-4eac-a662-080359f59535","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_windows_server_zerologon_serulekenyeg_hiba_microsoft","timestamp":"2020. november. 03. 09:49","title":"Komoly szerverbiztonsági hibára figyelmeztet a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee7a4cf7-fe02-4189-9017-41688f47485b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Joe Biden is megszólalt az osztrák fővárosban történt merénylettel kapcsolatban.","shortLead":"Joe Biden is megszólalt az osztrák fővárosban történt merénylettel kapcsolatban.","id":"20201103_Trump_A_becsiekkel_vagyunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee7a4cf7-fe02-4189-9017-41688f47485b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6463fa-2a31-4aba-952e-83109f24312f","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Trump_A_becsiekkel_vagyunk","timestamp":"2020. november. 03. 08:50","title":"Donald Trump: „Imáinkban a bécsiekkel vagyunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1baa16-1884-40d3-a3ed-3a75da3fc051","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Történelmi tablónak is beillő életrajzi film készült a XX. század egyik legellentmondásosabb pályáját befutó cseh gyógynövényszakértőről.","shortLead":"Történelmi tablónak is beillő életrajzi film készült a XX. század egyik legellentmondásosabb pályáját befutó cseh...","id":"202044_film__gyogyito_hatalom_sarlatan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db1baa16-1884-40d3-a3ed-3a75da3fc051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee71bc28-1947-4923-9ba8-67af8e2b5806","keywords":null,"link":"/360/202044_film__gyogyito_hatalom_sarlatan","timestamp":"2020. november. 02. 16:00","title":"A nácikat és a kommunistákat is kiszolgálta a leghíresebb cseh természetgyógyász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39878aff-47ff-4a24-a73f-71180187961d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kijárási korlátozás alatt is lehet munkába menni, a múzeumok és a könyvtárak nyitva maradhatnak, viszont a mozik és a színházak a kötelezően üresen hagyott helyek miatt nehéz helyzetbe kerülhetnek. ","shortLead":"A kijárási korlátozás alatt is lehet munkába menni, a múzeumok és a könyvtárak nyitva maradhatnak, viszont a mozik és...","id":"20201104_diszko_tilos_kocsma_koronavirus_szigoritasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39878aff-47ff-4a24-a73f-71180187961d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe1f7c9-ff82-4ebf-9ea2-5f9f6f962da4","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_diszko_tilos_kocsma_koronavirus_szigoritasok","timestamp":"2020. november. 04. 00:38","title":"A diszkó tilos, a kocsmázás nem: megjelent a rendelet a koronavírus miatti szigorításokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79e6bd1-15fa-4c86-a7b1-b9fefa1c6a5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megengedett sebesség majdnem négyszeresével ment valaki, aki a Hajdú-Bihar megyei rendőrség fényképére került.","shortLead":"A megengedett sebesség majdnem négyszeresével ment valaki, aki a Hajdú-Bihar megyei rendőrség fényképére került.","id":"20201102_236_gyorshajtas_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b79e6bd1-15fa-4c86-a7b1-b9fefa1c6a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e670642-4736-443b-8d97-d6c36377c931","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_236_gyorshajtas_rendorseg","timestamp":"2020. november. 02. 18:01","title":"90 helyett 236-tal száguldó autóst fogott a traffipax","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]