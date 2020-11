Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b79e6bd1-15fa-4c86-a7b1-b9fefa1c6a5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megengedett sebesség majdnem négyszeresével ment valaki, aki a Hajdú-Bihar megyei rendőrség fényképére került.","shortLead":"A megengedett sebesség majdnem négyszeresével ment valaki, aki a Hajdú-Bihar megyei rendőrség fényképére került.","id":"20201102_236_gyorshajtas_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b79e6bd1-15fa-4c86-a7b1-b9fefa1c6a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e670642-4736-443b-8d97-d6c36377c931","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_236_gyorshajtas_rendorseg","timestamp":"2020. november. 02. 18:01","title":"90 helyett 236-tal száguldó autóst fogott a traffipax","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b530f3e3-fe44-409f-89cb-1c7c77545501","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazai listában téli és négy évszakos abroncsok egyaránt szerepelnek.","shortLead":"A hazai listában téli és négy évszakos abroncsok egyaránt szerepelnek.","id":"20201102_2020_magyar_teli_gumi_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b530f3e3-fe44-409f-89cb-1c7c77545501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e38c4d-a5f8-45c0-b941-1c7587202575","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_2020_magyar_teli_gumi_teszt","timestamp":"2020. november. 02. 16:21","title":"Húszféle abronccsal itt a 2020-as magyar téligumi-teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec3f4d1-7e74-4f1d-8683-282f74bddb33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes S-osztály, a 7-es BMW és az Audi A8 kategóriájában versenyző luxusautóért itthon minimum 33,5 millió forintot kell fizetni.","shortLead":"A Mercedes S-osztály, a 7-es BMW és az Audi A8 kategóriájában versenyző luxusautóért itthon minimum 33,5 millió...","id":"20201104_a_japan_sosztaly_magyarorszagon_a_megujult_lexus_ls","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dec3f4d1-7e74-4f1d-8683-282f74bddb33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57941186-b95e-4206-bb01-efc1db19ee36","keywords":null,"link":"/cegauto/20201104_a_japan_sosztaly_magyarorszagon_a_megujult_lexus_ls","timestamp":"2020. november. 04. 07:59","title":"A japán S-osztály: Magyarországon a megújult Lexus LS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585e9b44-e195-4447-babc-b0f6973fe6c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A sejtes immunválasz kulcsfontosságú eleme lehet a vírus elleni védekezésnek. ","shortLead":"A sejtes immunválasz kulcsfontosságú eleme lehet a vírus elleni védekezésnek. ","id":"20201103_koronavirus_immunvalasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=585e9b44-e195-4447-babc-b0f6973fe6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba73979-94a2-4712-85dc-3f11aff9b8f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_koronavirus_immunvalasz","timestamp":"2020. november. 03. 16:58","title":"Hat hónappal a koronavírus-fertőzés után is mutat a szervezet válaszreakciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d07dc4-5dde-40da-858c-fa7ae3e22f89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új Vitara várhatóan kicsit nagyobb méretű, belül tágasabb és modernebb formájú lesz, mint az elődje.","shortLead":"Az új Vitara várhatóan kicsit nagyobb méretű, belül tágasabb és modernebb formájú lesz, mint az elődje.","id":"20201103_jon_a_teljesen_uj_suzuki_vitara_visszaterhet_a_grand_vitara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52d07dc4-5dde-40da-858c-fa7ae3e22f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b266df80-f1da-4565-abcb-3d39027ce1c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_jon_a_teljesen_uj_suzuki_vitara_visszaterhet_a_grand_vitara","timestamp":"2020. november. 03. 06:41","title":"Jön a teljesen új Suzuki Vitara, visszatérhet a Grand Vitara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint nem szabad, hogy az ellenzéket megtévessze a látszólagos, ötvenszázalékos esély, mert a Fidesz folyton méri a közvélemény ingadozását, amihez tudja igazítani a politikáját és játékszabályokat is. ","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint nem szabad, hogy az ellenzéket megtévessze a látszólagos, ötvenszázalékos...","id":"20201104_Hadhazy_Akos_Hazudunk_ha_azt_mondjuk_az_osszefogas_mindent_megold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d62ef8-c98b-4fe7-a6d9-472786db92fd","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Hadhazy_Akos_Hazudunk_ha_azt_mondjuk_az_osszefogas_mindent_megold","timestamp":"2020. november. 04. 13:27","title":"Hadházy Ákos: Hazudunk, ha azt mondjuk, az összefogás mindent megold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0","c_author":"Fekő Ádám","category":"vilag","description":"Nagyjából 25 ezer ember került karanténba Szlovákiában, ez a remények szerint pár hét múlva meglátszik majd az új igazolt fertőzöttek számán is. A magyar segítséggel végrehajtott hétvégi akcióra politikailag is szüksége volt az ország egyre népszerűtlenebbé váló miniszterelnökének, aki sajátos humorral szólt vissza a vírusszkeptikusoknak is.","shortLead":"Nagyjából 25 ezer ember került karanténba Szlovákiában, ez a remények szerint pár hét múlva meglátszik majd az új...","id":"20201102_szlovakia_koronavirus_orszagos_teszteles_igor_matovic","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654fe3a1-5028-4e98-82d5-924458342cb8","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_szlovakia_koronavirus_orszagos_teszteles_igor_matovic","timestamp":"2020. november. 02. 17:45","title":"Nemcsak életeket nyert Szlovákia az országos tesztelésen, de a kormányválságot is megúszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597158d2-3969-42fc-8789-4133a7783193","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyanú szerint a walesi válogatott szövetségi kapitánya bántalmazta a barátnőjét.","shortLead":"A gyanú szerint a walesi válogatott szövetségi kapitánya bántalmazta a barátnőjét.","id":"20201103_Letartoztattak_Ryan_Giggst","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=597158d2-3969-42fc-8789-4133a7783193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b79d8db-ab10-41aa-b45c-264865860152","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Letartoztattak_Ryan_Giggst","timestamp":"2020. november. 03. 09:06","title":"Letartóztatták Ryan Giggst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]