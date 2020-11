Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két részletben fogják megkapni a dolgozók a bérüket, a második kifizetés csak a hónap végén lesz esedékes.","shortLead":"Két részletben fogják megkapni a dolgozók a bérüket, a második kifizetés csak a hónap végén lesz esedékes.","id":"20201103_dunaferr_fizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d496d95-e051-4763-b80d-c38741afb451","keywords":null,"link":"/kkv/20201103_dunaferr_fizetes","timestamp":"2020. november. 03. 17:02","title":"Ismét gondok vannak a Dunaferrnél a bérek kifizetésével ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd16683-e4ca-459e-9b74-7d19257e3244","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez több mint kétszer annyi, mint a legolcsóbb alapmodell az elektromos Smart Fortwo kabrióból.","shortLead":"Ez több mint kétszer annyi, mint a legolcsóbb alapmodell az elektromos Smart Fortwo kabrióból.","id":"20201103_21_millioert_adjak_a_Brabus_elektromos_Smarjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebd16683-e4ca-459e-9b74-7d19257e3244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5198f85c-c6d3-43f0-9bfa-cb64378c6859","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_21_millioert_adjak_a_Brabus_elektromos_Smarjat","timestamp":"2020. november. 04. 11:16","title":"Dögös a Brabus elektromos Smartja, de 21 millióért is? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2388467-9f58-498a-950d-be59fe95b990","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A farsang több tízezer embert vonz a városba, ami járvány idején veszélyes. ","shortLead":"A farsang több tízezer embert vonz a városba, ami járvány idején veszélyes. ","id":"20201105_Elmarad_a_mohacsi_busojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2388467-9f58-498a-950d-be59fe95b990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478e9f28-666f-43f9-ab6c-23da75dc40cf","keywords":null,"link":"/elet/20201105_Elmarad_a_mohacsi_busojaras","timestamp":"2020. november. 05. 14:12","title":"A járvány miatt elmarad a mohácsi busójárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0a69ee-f8aa-4471-a05c-e4fc61d55c9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban csak a mobil Microsoft Teams használói értek el egy üzenetidézési funkciót, amit hamarosan azok is megkapnak, akik asztali számítógépen tartják a kapcsolatot távoli partnereikkel.

","shortLead":"Korábban csak a mobil Microsoft Teams használói értek el egy üzenetidézési funkciót, amit hamarosan azok is megkapnak...","id":"20201104_microsoft_teams_uzenet_idezese_funkcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc0a69ee-f8aa-4471-a05c-e4fc61d55c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a2baffa-8db1-4367-a614-3b38e54b4c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_microsoft_teams_uzenet_idezese_funkcio","timestamp":"2020. november. 04. 15:03","title":"Számítógépen használja a Teams szolgáltatást? Hamarosan kap egy jó kis funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fa8506-39b7-4a99-b00c-d44357c2fc4d","c_author":"Földvári Zsuzsa, Szabó Yvette","category":"360","description":"Csaknem négy évtizede nem látott véres terrortámadás rázta meg az osztrák fővárost. Szakértők szerint a bécsi merénylet a franciaországi mészárlásokkal együtt sem feltétlenül jelenti azt, hogy terrorhullámmal van dolgunk, bár a végső mérleg megvonására azért illik pár hetet várni.","shortLead":"Csaknem négy évtizede nem látott véres terrortámadás rázta meg az osztrák fővárost. Szakértők szerint a bécsi merénylet...","id":"20201104_Becs_terror_merenylet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70fa8506-39b7-4a99-b00c-d44357c2fc4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fee4c99-e64a-4702-94e1-d9d62c23e536","keywords":null,"link":"/360/20201104_Becs_terror_merenylet","timestamp":"2020. november. 04. 17:00","title":"A gyilkos bécsi ámokfutás kikezdheti a járvány miatt is feszült Európa idegrendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48cc4647-28ea-4fd8-a036-e2d22edc0a0b","c_author":"Bihari Ádám","category":"vilag","description":"Akár növelheti is a befolyását a Demokrata Párt a konzervatív hírcsatorna szerint. Az Amerikai Egyesült Államok Képviselőháza az Amerikai Egyesült Államok törvényhozási szerve, a kongresszus alsóháza. ","shortLead":"Akár növelheti is a befolyását a Demokrata Párt a konzervatív hírcsatorna szerint. Az Amerikai Egyesült Államok...","id":"20201104_amerikai_kepviselohaz_demokrata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48cc4647-28ea-4fd8-a036-e2d22edc0a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243bf704-db4a-46c6-a98c-d9a56f05e8c3","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_amerikai_kepviselohaz_demokrata","timestamp":"2020. november. 04. 03:39","title":"Fox News: Demokrata többségű marad az amerikai képviselőház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0780aa7e-35a0-40ba-a8d3-54def2ada251","c_author":"","category":"kkv","description":"Behivatták Jack Mát a pénzügyminisztériumba Pekingben – tudatta a Global Times, mert komoly kifogások merültek fel cége, az Ant tevékenységével kapcsolatban.\r

","shortLead":"Behivatták Jack Mát a pénzügyminisztériumba Pekingben – tudatta a Global Times, mert komoly kifogások merültek fel...","id":"20201104_Kina_leggazdagabb_embere_pacban__leallitottak_a_vilag_idei_legnagyobb_reszvenykibocsatasat_Sanghajban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0780aa7e-35a0-40ba-a8d3-54def2ada251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca5ce211-6514-413d-9de4-aa2607bc84c3","keywords":null,"link":"/kkv/20201104_Kina_leggazdagabb_embere_pacban__leallitottak_a_vilag_idei_legnagyobb_reszvenykibocsatasat_Sanghajban","timestamp":"2020. november. 04. 12:07","title":"Kína leggazdagabb embere pácban – leállították a világ idei legnagyobb részvénykibocsátását Sanghajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b427772f-243b-4174-922b-a36b580dff13","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hosszú jelentésben elemezték a nyári választást, amióta szinte minden nap hatalmas tömeg tüntet az országban. A vizsgálatot vezető jogprofesszort be sem engedték az országba.","shortLead":"Hosszú jelentésben elemezték a nyári választást, amióta szinte minden nap hatalmas tömeg tüntet az országban...","id":"20201103_ebesz_belarusz_elnokvalasztas_csalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b427772f-243b-4174-922b-a36b580dff13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89494a8-b1aa-4d92-bd47-4ea0d9f6c60f","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_ebesz_belarusz_elnokvalasztas_csalas","timestamp":"2020. november. 03. 19:05","title":"Az EBESZ már biztos benne, hogy elcsalták a belarusz elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]