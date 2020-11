Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201108_koronavirus_antitestek_iphone_12_kameraja_huawei_android_airbus_hold_oxigen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a2ecc2-4fa8-4bf1-aeec-1349b68db77f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201108_koronavirus_antitestek_iphone_12_kameraja_huawei_android_airbus_hold_oxigen","timestamp":"2020. november. 08. 12:03","title":"Ez történt: kiderült, hogy a koronavírus helyett a szervezetet is megtámadhatják az antitestek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben azt is nehéz eldönteni, ki a háziorvosa egy hajléktalannak, aki mintavételre küldheti. ","shortLead":"Miközben azt is nehéz eldönteni, ki a háziorvosa egy hajléktalannak, aki mintavételre küldheti. ","id":"20201107_Ket_negativ_koronavirusteszttel_lehet_csak_atmeneti_szallokra_bekerulni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd05c57-3e4e-4030-a433-2356bb6a8aab","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Ket_negativ_koronavirusteszttel_lehet_csak_atmeneti_szallokra_bekerulni","timestamp":"2020. november. 07. 21:18","title":"Két negatív koronavírusteszttel lehet csak az átmeneti szállókra bekerülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A jogállamiság és a pénzügyek összekapcsolásáról az Európai Parlament és a tagállamok között született megállapodást kommentálják szerte a kontinensen, öt jelentős lap cikkeit szemléztük. ","shortLead":"A jogállamiság és a pénzügyek összekapcsolásáról az Európai Parlament és a tagállamok között született megállapodást...","id":"20201107_Europai_lapok_Orban_aligha_pattoghat_mert_szegeny_az_eklezsia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ec77c7-a107-4599-a551-97e9b892eea8","keywords":null,"link":"/360/20201107_Europai_lapok_Orban_aligha_pattoghat_mert_szegeny_az_eklezsia","timestamp":"2020. november. 07. 09:30","title":"Európai lapok: Orbán aligha pattoghat az EU-ban, mert szegény az eklézsia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kelet-afrikai hegyi gorillák populációjának sűrűbbé válása és az élőhely hiánya miatt csökkent az állomány növekedésének mértéke.","shortLead":"A kelet-afrikai hegyi gorillák populációjának sűrűbbé válása és az élőhely hiánya miatt csökkent az állomány...","id":"20201107_hegyi_gorillak_allomanya_elohely_hianya_afrika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8d60f3-a7b3-4dae-81dc-66b7fd53fba5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201107_hegyi_gorillak_allomanya_elohely_hianya_afrika","timestamp":"2020. november. 07. 18:03","title":"Az élőhely hiánya és az erőszakos területvédés miatt bajba kerültek a hegyi gorillák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c8711bc-ce86-49a5-a73b-3d1843a58c7c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem biztosíthatók az oktatás feltételei, ezért február 1-ig nem folytatható oktatási tevékenység az egyetemen - áll egy pénteki levélben. Az épületek november 9-től \"oktatási tevékenység és kollégiumi lakhatás tekintetében\" zárva tartanak.","shortLead":"Nem biztosíthatók az oktatás feltételei, ezért február 1-ig nem folytatható oktatási tevékenység az egyetemen - áll...","id":"20201106_szfe_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_szarka_gabor_kancellar_megtiltotta_az_oktatast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c8711bc-ce86-49a5-a73b-3d1843a58c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb6f0bb-5b04-442d-9ee8-e4d1b1248fbc","keywords":null,"link":"/kultura/20201106_szfe_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_szarka_gabor_kancellar_megtiltotta_az_oktatast","timestamp":"2020. november. 06. 19:23","title":"Megtiltotta az oktatást az SZFE-n az el nem ismert kuratórium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid videóval jelentkezett a Facebookon a miniszterelnök.","shortLead":"Rövid videóval jelentkezett a Facebookon a miniszterelnök.","id":"20201107_A_vakcina_a_megoldas__uzente_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0351e197-3260-40dd-a0e6-2ec5d14e0ade","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_A_vakcina_a_megoldas__uzente_Orban_Viktor","timestamp":"2020. november. 07. 20:07","title":"A vakcina a megoldás – üzente Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9099121-e23f-4176-9960-72a7599903d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miközben Joe Biden megválasztott elnök megtartotta győzelmi beszédét, Donald Trump továbbra is azt hangoztatja, ő nyert, és arról ír, soha nem kapott ennyi szavazatot hivatalban lévő elnök. ","shortLead":"Miközben Joe Biden megválasztott elnök megtartotta győzelmi beszédét, Donald Trump továbbra is azt hangoztatja, ő...","id":"20201108_Trump_kitartoan_azt_irja_o_nyert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9099121-e23f-4176-9960-72a7599903d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a596e4-8c54-49c0-a7f2-a8ac3e38a23e","keywords":null,"link":"/vilag/20201108_Trump_kitartoan_azt_irja_o_nyert","timestamp":"2020. november. 08. 07:46","title":"Trump kitartóan azt tweeteli, ő nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0090b6a1-bc0e-47cf-ac6f-38a12fd01505","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20201107_Suru_kod_miatt_adott_ki_figyelmeztetest_az_OMSZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0090b6a1-bc0e-47cf-ac6f-38a12fd01505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e11abe-fa26-42c2-9316-26ae13bef549","keywords":null,"link":"/cegauto/20201107_Suru_kod_miatt_adott_ki_figyelmeztetest_az_OMSZ","timestamp":"2020. november. 07. 19:47","title":"Sűrű köd miatt adott ki figyelmeztetést az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]